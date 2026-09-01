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मथुरा की गलियों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम! बाजारों में ठाकुर जी के मुकुट, पोशाक और झूले की झनकार

ठाकुर जी के श्रृंगार में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए इसको लेकर दुकानों पर जमकर खरीदारी की जा रही है.

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बृज की धरती पर कृष्ण जन्म का जश्न: मथुरा में धूमधाम का माहौल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 12:42 PM IST

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मथुरा: श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने के लिए देशभर में जन्माष्टमी की धूम मची है. 4 सितंबर की मध्य रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा. इस बार बाजार में ठाकुर जी के लिए पोशाक, बांसुरी, मुकुट, हार, झूला के साथ माखन की मटकी लोगों को खूब पसंद आ रही है. अनेक प्रकार के वैरायटी सामान दुकानों पर उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं इस बार बाजार में क्या नया और किन पोशाकों की डिमांड अधिक है.

कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में बाजार में रंगत. (Video Credit; ETV Bharat)

बाजार में इन सामानों के लिए मची धूम: मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर दुकानों पर ठाकुर जी के लिए अनेक प्रकार के रंग बिरंगी पोषक, हांडी, मटकी, बांसुरी, रंग-बिरंगे झूले, मोती के हार के साथ सफेद कलर की पोशाक लोगों को पसंद आ रही है. ठाकुर जी के श्रृंगार में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए इसको लेकर दुकानों पर जमकर खरीदारी की जा रही है.

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बाजारों में मन को मोहित करने वाली मूर्तियां (Photo Credit; ETV Bharat)

इन पोशाकों की ज्यादा डिमांड: इस बार बाजार में लोगों को सफेद कलर की पोशाक खूब पसंद आ रही है. दुकानों पर रेशम के कपड़े में जड़ी हुई मोती, रेशम के धागे से सिली सुंदर आकर्षक दिखने वाली पोशाकें बाजारों में बिक रही हैं.

बता दें कि ठाकुर जी के लिए 1 नंबर से लेकर छोटे-बड़े साइज़ के पोशाक दुकानों पर बिकते हैं. कीमत की बात की जाए तो 10 रुपए से लेकर 1500 तक की पोशाकें ठाकुर जी को पहनाई जाती हैं. पोशाक में मोती-नग और रेशम के कपड़े पर कढ़ाई के साथ-साथ बुनाई का भी काम बारीकी के साथ किया जाता है. इस प्रकार पोशाकों की कीमत और बढ़ जाती है. हार, मोती की माला, मुकुट और झूले ठाकुर जी के साइज के अनुसार बाजारों में उपलब्ध हैं.

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नग कुंदन जड़े ठाकुर जी के वस्त्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन मार्केट में मिलता सामान: जन्माष्टमी आते ही दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भी बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं. मथुरा शहर का होली गेट श्री कृष्ण जन्म स्थान बाजार और वृंदावन की अनेक दुकानों पर ठाकुर जी की पोशाक और श्रृंगार का सामान मिल जाता है.

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लड्डू गोपाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

कढ़ाई-बुनाई के हिसाब से प्राइज़: दुकानदार खेमचंद ने बताया कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाजारों में अनेक प्रकार की वैरायटी उपलब्ध है. ठाकुर जी के लिए अच्छी सुंदर आकर्षक दिखने वाली पोशाक तैयार कराई गई हैं और सभी साइज के पोशाक मिल जाते हैं. जिस प्रकार से पोशाक में कढ़ाई-बुनाई का काम बारीकी के साथ होता है उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाती है.

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झूले पर भगवान की सुंदर मूर्ति. (Photo Credit; ETV Bharat)

दुकानदार विशन ठाकुर ने बताया कि इस बार बाजारों में माखन की हांडी, बांसुरी श्रद्धालुओं के डिमांड के अनुसार मंगवाई गई है. बर्थडे ड्रेस की बात की जाए तो सफेद कलर की पोशाक खूब पसंद आ रही, क्योंकि हर रोज तो ठाकुर जी मल्टी कलर की पोशाक पहनते हैं लेकिन जन्म उत्सव के दिन सफेद कलर की पोशाक का एक अलग ही लुक सामने निकलकर आता है. इस बार सफेद कलर की पोशाक बृजवासियों को खूब भा रही है.

वहीं ग्राहक मयंक ने बताया कि ठाकुर जी के लिए अनेक प्रकार की पोशाक खरीदी हैं. झूले में कई प्रकार की वैरायटी दुकानों पर उपलब्ध है. ठाकुर जी का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगे.

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मंदिर के पुजारी राकेश तिवारी ने बताया, मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व एक त्योहार की तरह मनाया जाता है. कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को देखने के लिए भारत और विश्व भर से श्रद्धालु यहां मंदिरों में आते हैं. मथुरा का नाम भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के नाम से विख्यात है. लगभग 5253 वर्ष पूर्व कृष्ण भगवान का जन्म यहीं हुआ था. पुजारी ने बताया कि ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर हीरे, जवारत, सोने-चांदी के आभूषण, अच्छी पोशाक पैर में पायल, हाथों में कड़े, बांसुरी, सर पर मोर पंख, मुकुट माथे पर तिलक और कई तरह से भगवान का श्रृंगार किया जाता है. घरों में पकवान और सजावट के साथ लोग बड़े प्रेम से कृष्ण जन्म दिवस मनाते हैं.

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