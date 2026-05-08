मथुरा में 300 वर्ग गज जमीन प्लॉट को लेकर विवाद, बदमाशों ने भाजपा नेता को मारी गोली
BJP कार्यकर्ता परमेंद्र उर्फ पम्मी गोस्वामी रात में वृंदावन पानी गांव से वृंदावन कस्बे के लिए बाइक से लौट रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 10:53 AM IST
मथुरा: जिले में अज्ञात बदमाशों ने गुरुवार देर रात वृंदावन भाजपा कार्यकर्ता को गोली मारकर घायल कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घायल व्यक्ति को उपचार के लिए वृंदावन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
BJP कार्यकर्ता बाइक पर थे सवार: भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला कार्यकारिणी में सदस्य परमेंद्र उर्फ पम्मी गोस्वामी गुरुवार की देर रात वृंदावन पानी गांव से वृंदावन कस्बे के लिए बाइक से लौट रहे थे, तभी अज्ञात 4 बदमाशों ने गोस्वामी को गोली मारकर घायल कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है.
जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई: परमेंद्र गोस्वामी वृंदावन कस्बे में रहते हैं. पिछले कई दिनों से 300 वर्ग गज जमीन प्लॉट को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था. घायल व्यक्ति ने 4 लोगों के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में तहरीर दिया, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
सदर सीओ पी.पी सिंह ने बताया कि पम्मी गोस्वामी वृंदावन लौटकर आ रहे थे, अज्ञात बदमाशों ने गोस्वामी को गोली मार दी. गंभीर हालत में वृंदावन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल व्यक्ति से पूछताछ की गई तो बताया कि जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों से झगड़ा चल रहा था, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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