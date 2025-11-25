ETV Bharat / state

मथुरा में मनाया जा रहा बिहारी जी का 583 वां प्राकट्योत्सव; ठाकुरजी की भक्ति में खोए भक्त

बिहारी जी का आज शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन प्रकट उत्सव ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: बांके बिहारी जी की धार्मिक नगरी वृंदावन के निधिवन में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. 1543 में संगीत के सम्राट स्वामी हरिदास जी की अनंत भक्ति को देखकर कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा निधिवन की भूमि से उत्पन्न हुई. इस प्रतिमा को श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में स्थापित कराया गया. निधिवन में आज प्राकट्योत्सव होने के बाद समाज गायन और भावी शोभायात्रा शहर में निकाली जा रही है. दोपहर 2 बजे के बाद स्वामी हरिदास जी की चित्रपट बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी और ठाकुर जी के दर्शन कराए जाएंगे. बिहारी जी का 583 वां प्रकट उत्सव (Video Credit; ETV Bharat) 1864 में बना था बिहारी जी का मंदिर: श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की स्थापना 1864 में कराई गई थी. मूर्ति स्थापना के बाद से निरंतर बिहारी जी की सेवा होती आ रही है और लाखों श्रद्धालु हर रोज दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं.