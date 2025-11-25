ETV Bharat / state

मथुरा में मनाया जा रहा बिहारी जी का 583 वां प्राकट्योत्सव; ठाकुरजी की भक्ति में खोए भक्त

निधिवन में आज समाज गायन और भावी शोभायात्रा निकल रही, हर ओर बिहारी जी के जयघोष गूंज रहे

Photo Credit; ETV Bharat
बिहारी जी का आज शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन प्रकट उत्सव (Photo Credit; ETV Bharat)
मथुरा: बांके बिहारी जी की धार्मिक नगरी वृंदावन के निधिवन में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. 1543 में संगीत के सम्राट स्वामी हरिदास जी की अनंत भक्ति को देखकर कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा निधिवन की भूमि से उत्पन्न हुई. इस प्रतिमा को श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में स्थापित कराया गया. निधिवन में आज प्राकट्योत्सव होने के बाद समाज गायन और भावी शोभायात्रा शहर में निकाली जा रही है. दोपहर 2 बजे के बाद स्वामी हरिदास जी की चित्रपट बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी और ठाकुर जी के दर्शन कराए जाएंगे.

बिहारी जी का 583 वां प्रकट उत्सव (Video Credit; ETV Bharat)

1864 में बना था बिहारी जी का मंदिर: श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की स्थापना 1864 में कराई गई थी. मूर्ति स्थापना के बाद से निरंतर बिहारी जी की सेवा होती आ रही है और लाखों श्रद्धालु हर रोज दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं.

निधिवन के सेवा अधिकारी जितेंद्र गोस्वामी ने बताया, आज निधिवन में बिहारी जी का प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है. संगीत के सम्राट स्वामी हरिदास जी ने अपनी अर्ध पूजा और संगीत के माध्यम से बिहारी जी को प्रकट किया था. निधिवन में कार्यक्रम आयोजित हैं, वृंदावन कस्बे में शोभायात्रा निकाली जाएगी और बिहारी जी का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे.



निधिवन में हुए कार्यक्रम:
सुबह 4 बजे बिहारी जी का प्रकट उत्सव मनाया गया.
सुबह 4 बजकर 15 मिनट पर ठाकुर जी का अभिषेक दूध, दही, शहद और 11 नदियों के जल से अभिषेक हुआ.
सुबह 5 बजे बधाई संदेश भी मंदिर में दिए गए.
सुबह 10 बजे निधिवन से भव्य शोभा यात्रा चांदी के रथ पर सवार होकर हरिदास जी का चित्रपट निकाला जा रहा है.
दोपहर 2 बजे स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगें.
दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी के दर्शन कराए जाएंगे, उसके बाद मंदिर बंद रहेगा.
शाम 4 बजकर 30 मिनट पर मंदिर भक्तों के लिए खोले जाएंगे.
रात 8 बजकर 30 मिनट पर मंदिर परिसर के बाहर आतिशबाजी.

