बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु ने पहले तोड़ा नियम, फिर मना करने पर तैनात पुलिसकर्मी से की मारपीट
मंदिर परिसर में अधिक भीड़ होने के कारण दिल्ली से आए श्रद्धालु निकासी द्वार से प्रवेश करने की कर रहे थे जिद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 5:36 PM IST
मथुरा: वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी और श्रद्धालुओं में मारपीट होने लगी. आनन-फानन में पुलिसकर्मी इकट्ठे हुए और मामला शांत कराया गया, लेकिन पुलिस की वर्दी फाड़ने के आरोप में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
मंदिर में प्रवेश को लेकर हुआ विवाद: दरअसल बता दे कि वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है. वीकेंड या फिर हॉलिडे पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं. आज मंदिर परिसर में अधिक भीड़ होने के कारण दिल्ली से आए श्रद्धालु निकासी द्वार पर जाकर प्रवेश करने की जिद कर रहे थे. मंदिर में तैनात पुलिस कर्मियों ने रोका तो उनके साथ धक्का मुखी और गेट पर तैनात कांस्टेबल राघवेंद्र के साथ मारपीट करने लगे. तभी अन्य पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया गया.
एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि, दर्शन के दौरान बाहर से आए श्रद्धालुओं ने पुलिस के साथ मारपीट कर दी. जो कि मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रित करने के लिए मंदिर के गेट पर तैनात थे. मंदिर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
