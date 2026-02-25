ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई के दौरान आग की चपेट में आई महिला

चूड़ी जुड़ाई के दौरान जिंदा जलने से विवाहिता की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जिले में चूड़ी उद्योग से जुड़ा एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. मंगलवार की रात आजाद नगर क्षेत्र में घर पर चूड़ी जुड़ाई का काम करते समय 30 साल की ज्योति देवी की आग की चपेट में आने से मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मृतका अपने पीछे तीन मासूम बच्चों को छोड़ गई है, जिनके सिर से मां का साया उठ गया. ऐसे हुआ हादसा: मृतका के पति राजीव शंखवार के अनुसार, ज्योति देवी घर में बर्नर (लो) की मदद से चूड़ियों को जोड़ने का काम कर रही थीं. रोजमर्रा की तरह वह अपने काम में लगी थीं कि अचानक बर्नर की लौ से उनके कपड़ों में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते लपटों ने उन्हें पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया. परिजनों ने शोर सुनकर तुरंत आग बुझाने की कोशिश की. किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ज्योति गंभीर रूप से झुलस चुकी थी. अस्पताल ले जाते समय मौत: घटना के बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.