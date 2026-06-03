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कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में डूबने से यूपी के व्यक्ति की मौत, फिसलकर गिरने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में डूबने से मुजफ्फरनगर के 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस जांच में जुटी है.

UP Man Dies After Drowning in Kurukshetra Brahma Sarovar
ब्रह्म सरोवर में डूबने से यूपी के व्यक्ति की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 3, 2026 at 11:20 AM IST

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कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर में डूबने से उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना की सूचना सुबह करीब पांच बजे पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस और संबंधित टीम मौके पर पहुंची. मृतक को सरोवर से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मुजफ्फरनगर का रहने वाला था रमेश: इस पूरे मामले में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामपाल ने बताया कि, "मृतक के कपड़ों से मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के निवासी करीब 50 वर्षीय रमेश के रूप में हुई है. पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और उनके कुरुक्षेत्र पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है. परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में डूबने से यूपी के व्यक्ति की मौत (ETV Bharat)

कुछ घंटे पहले हुई थी मौत: वहीं, अस्पताल में मृतक की जांच करने वाले डॉ. साहिल ने बताया कि, "पुलिस द्वारा व्यक्ति को सरोवर से निकालकर अस्पताल लाया गया था, लेकिन जांच के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मौत दो से तीन घंटे पहले डूबने के कारण हुई है. मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी."

परिजनों को दौरा पड़ने की आशंका: वहीं, परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया है कि मृतक को पहले से दौरे पड़ने की समस्या थी. वहीं स्थानीय लोगों ने भी बताया कि ब्रह्म सरोवर की सीढ़ियों पर कई स्थानों पर चिकनाहट रहती है, जिसके कारण लोग अक्सर फिसल जाते हैं. हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान: मामले में जांच अधिकारी रामपाल ने कहा कि, "मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं. प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत होने की संभावना प्रतीत होती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है."

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