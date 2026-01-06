ETV Bharat / state

अश्लील वीडियो बनाकर UP के इरफान ने हिमाचल के बुजुर्ग से की 16 लाख की उगाही, पुलिस ने धर दबोचा

अश्लील वीडियो के नाम पर बुजुर्ग से उगाही करने वाला आरोपी गिरफ्तार ( FILE@ETVBHARAT )

हमीरपुर: सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश का एक युवक अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग से लाखों रुपये की उगाही कर रहा था. अब पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सोशल मीडिया बना अपराध का जरिया पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर बुजुर्ग से संपर्क साधा. शुरुआत सामान्य बातचीत से हुई ताकि भरोसा बनाया जा सके. इसके बाद आरोपी ने वीडियो कॉल के लिए उकसाया. वीडियो कॉल के दौरान सामने मौजूद युवती ने खुद को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया और पूरी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया गया. यही वीडियो बाद में ब्लैकमेलिंग का हथियार बना. अश्लील वीडियो के नाम पर शुरू हुई उगाही वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आरोपी ने बुजुर्ग को बदनाम करने की धमकी दी. कहा गया कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो वीडियो सोशल मीडिया और परिवार के लोगों को भेज दी जाएगी. सामाजिक प्रतिष्ठा और बदनामी के डर से बुजुर्ग आरोपी के जाल में फंसते चले गए. इसी डर का फायदा उठाकर आरोपी ने लगातार पैसों की मांग शुरू कर दी. इस ब्लैकमेलिंग के कारण बुजुर्ग लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहे. आरोपी ने अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए. जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले में करीब 16 लाख रुपये की उगाही की गई. इसके बावजूद आरोपी की मांगें खत्म नहीं हुईं और लगातार दबाव बनाया जाता रहा. हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास पहुंचा बुजुर्ग लगातार मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक नुकसान से परेशान होकर आखिरकार पीड़ित ने हिम्मत जुटाई और हमीरपुर सदर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू की. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य जुटाने पर फोकस किया. पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजेक्शन, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल ट्रेल के आधार पर जांच की. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह एक संगठित साइबर ब्लैकमेलिंग गिरोह है. गिरोह के सदस्य खासतौर पर बुजुर्ग और अकेले रहने वाले लोगों को निशाना बनाते थे. पहले भरोसा जीता जाता और फिर वीडियो कॉल के जरिए फंसाया जाता. यूपी से गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी इरफान