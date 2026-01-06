अश्लील वीडियो बनाकर UP के इरफान ने हिमाचल के बुजुर्ग से की 16 लाख की उगाही, पुलिस ने धर दबोचा
अश्लील वीडियो के नाम पर हिमाचल के बुजुर्ग से उगाही करने वाले युवक को हिमाचल पुलिस ने धर दबोचा है.
हमीरपुर: सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश का एक युवक अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग से लाखों रुपये की उगाही कर रहा था. अब पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
सोशल मीडिया बना अपराध का जरिया
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर बुजुर्ग से संपर्क साधा. शुरुआत सामान्य बातचीत से हुई ताकि भरोसा बनाया जा सके. इसके बाद आरोपी ने वीडियो कॉल के लिए उकसाया. वीडियो कॉल के दौरान सामने मौजूद युवती ने खुद को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया और पूरी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया गया. यही वीडियो बाद में ब्लैकमेलिंग का हथियार बना.
अश्लील वीडियो के नाम पर शुरू हुई उगाही
वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आरोपी ने बुजुर्ग को बदनाम करने की धमकी दी. कहा गया कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो वीडियो सोशल मीडिया और परिवार के लोगों को भेज दी जाएगी. सामाजिक प्रतिष्ठा और बदनामी के डर से बुजुर्ग आरोपी के जाल में फंसते चले गए. इसी डर का फायदा उठाकर आरोपी ने लगातार पैसों की मांग शुरू कर दी.
इस ब्लैकमेलिंग के कारण बुजुर्ग लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहे. आरोपी ने अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए. जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले में करीब 16 लाख रुपये की उगाही की गई. इसके बावजूद आरोपी की मांगें खत्म नहीं हुईं और लगातार दबाव बनाया जाता रहा.
हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास पहुंचा बुजुर्ग
लगातार मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक नुकसान से परेशान होकर आखिरकार पीड़ित ने हिम्मत जुटाई और हमीरपुर सदर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू की. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य जुटाने पर फोकस किया.
पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजेक्शन, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल ट्रेल के आधार पर जांच की. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह एक संगठित साइबर ब्लैकमेलिंग गिरोह है. गिरोह के सदस्य खासतौर पर बुजुर्ग और अकेले रहने वाले लोगों को निशाना बनाते थे. पहले भरोसा जीता जाता और फिर वीडियो कॉल के जरिए फंसाया जाता.
यूपी से गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी इरफान
जांच के दौरान मुख्य आरोपी की पहचान मोहम्मद इरफान 24 वर्ष पुत्र मोहम्मद हसीब निवासी बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई. पुलिस टीम ने शनिवार देर रात उत्तर प्रदेश में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया. इसके बाद उसे पूछताछ के लिए हमीरपुर लाया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है.
इस मामले में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था. अब चौथे आरोपी इरफान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे स्थानीय अदालत में पेश किया. अदालत ने आरोपी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. रिमांड के दौरान पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और पैसों के लेनदेन से जुड़े खातों की जानकारी जुटा रही है.
पुलिस का मानना है कि यह गिरोह सिर्फ एक ही पीड़ित तक सीमित नहीं है. पूछताछ में कई अन्य मामलों के खुलासे की संभावना है. आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी जांच की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि इससे साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा.
एसपी ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील
मामले की पुष्टि करते हुए हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2022 के इस साइबर ब्लैकमेलिंग मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अनजान कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल से सावधान रहें. किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें.
1930 हेल्पलाइन पर करें शिकायत
एसपी ने बताया कि साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी संपर्क किया जा सकता है. समय पर शिकायत करने से न केवल अपराधी पकड़े जाते हैं बल्कि पीड़ित को भी राहत मिलती है. पुलिस का कहना है कि जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है.
हमीरपुर का यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि साइबर अपराधी किस तरह लोगों की भावनाओं और डर का फायदा उठा रहे हैं. यूपी का इरफान हिमाचल के बुजुर्ग से अश्लील वीडियो के नाम पर उगाही करता रहा. पुलिस की सतर्कता से आरोपी अब सलाखों के पीछे है. अब जरूरी है कि लोग भी सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें.
