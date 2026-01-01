ETV Bharat / state

कांग्रेस का विधानसभा चुनाव टिकट दिलाने के नाम पर 10 लाख ठगे, यूपी निवासी आरोपी गिरफ्तार

सोनिया गांधी, राहुल गांधी का करीबी बताकर आरोपी ने विधानसभा चुनाव टिकट के लिए 10 लाख रुपए ले लिए थे.

accused who duped
ठगी करने वाला आरोपी (Source - Kota Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 1, 2026 at 10:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: केशोरायपाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के 2 साल पुराने मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी कांग्रेस नेता विजय श्रीवास्तव है, जिसने सोनिया और राहुल गांधी का करीबी बताकर कोटा निवासी एक कांग्रेस नेता से 10 लाख रुपए टिकट दिलाने के नाम पर हड़प लिए थे. इस मामले में पीड़ित ने रेलवे कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी.

प्रमाणित पाए गए आरोप: रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि मार्च 2024 को एक मुकदमा बृजमोहन महावर ने दर्ज करवाया था. जिसमें बताया कि वह कांग्रेस सेवादल का कार्यकर्ता है. उसका संपर्क 2023 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी विजय श्रीवास्तव से हुआ था. वह उत्तर प्रदेश में जिला संगठन के साथ-साथ फिल्म सेंसर बोर्ड में भी सदस्य रहा है. सोशल मीडिया पर उसने संपर्क साधा हुआ था. उसने विधानसभा चुनाव का टिकट दिलाने का झांसा दिया. महावर बूंदी जिले के केशोरायपाटन सीट से चुनाव लड़ना चाह रहा था. आरोपी ने स्वयं को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कैसी वेणुगोपाल और मधुसूदन मिस्त्री का करीबी बताया था. जांच में विजय श्रीवास्तव पर लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को यूपी के सुल्तानपुर से डिटेन किया. कोटा लाकर पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

पढ़ें: इलाज से उम्र घटाने का दावा कर पूर्व सभापति से ठगे 19 लाख रुपए, मामला दर्ज

ऐसे लिए लाखों रुपए: फरियादी बृजमोहन महावर के अनुसार आरोपी ने साल 2023 के अक्टूबर महीने में हवाई यात्रा के नाम पर पैसे मांगे थे. इस पर उसने 25000 रुपए ऑनलाइन यूपीआई के जरिए दिए. बाद में टिकट दिलाने के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड की. इस संबंध में मैंने कई अलग-अलग टुकड़ों में 4.25 लाख ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद मुझे दिल्ली बुलाकर 5 लाख रुपए नकद एक होटल में लिए. मुझे भरोसा दिलाया कि टिकट पक्का है.

पढ़ें: अलवरः टिकट के लिए फॉर्म भरना है तो देने होंगे पैसे

पैसे देने का लिखित आश्वासन भी दिया: आरोपी के आश्वासन पर विश्वास कर परिवादी ने 4 नवंबर, 2023 को केशोरायपाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में टिकट किसी और के नाम जारी हुआ. पैसा वापस मांगने पर आरोपी विजय श्रीवास्तव ने 20 नवंबर, 2024 को फिल्म सेंसर बोर्ड (पूर्व सदस्य) के लेटरहेड पर लिखित समझौता किया गया था. जिसमें राशि ब्याज सहित लौटाने की बात लिखी. इसके बाद भी उसने पैसा नहीं लौटाया. मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया. इसके पहले एक दो बार मेरा फोन उठाया, तब जान से मारने की धमकी भी दी थी.

TAGGED:

CONGRESS LEADER DUPED IN KOTA
10 LAKH TAKEN FOR ELECTION TICKET
ACCUSED ARRESTED BY KOTA POLICE
UP MAN ARRESTED FOR TICKET FRAUD
FRAUD IN NAME OF ELECTION TICKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.