कांग्रेस का विधानसभा चुनाव टिकट दिलाने के नाम पर 10 लाख ठगे, यूपी निवासी आरोपी गिरफ्तार

ठगी करने वाला आरोपी ( Source - Kota Police )

कोटा: केशोरायपाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के 2 साल पुराने मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी कांग्रेस नेता विजय श्रीवास्तव है, जिसने सोनिया और राहुल गांधी का करीबी बताकर कोटा निवासी एक कांग्रेस नेता से 10 लाख रुपए टिकट दिलाने के नाम पर हड़प लिए थे. इस मामले में पीड़ित ने रेलवे कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी. प्रमाणित पाए गए आरोप: रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि मार्च 2024 को एक मुकदमा बृजमोहन महावर ने दर्ज करवाया था. जिसमें बताया कि वह कांग्रेस सेवादल का कार्यकर्ता है. उसका संपर्क 2023 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी विजय श्रीवास्तव से हुआ था. वह उत्तर प्रदेश में जिला संगठन के साथ-साथ फिल्म सेंसर बोर्ड में भी सदस्य रहा है. सोशल मीडिया पर उसने संपर्क साधा हुआ था. उसने विधानसभा चुनाव का टिकट दिलाने का झांसा दिया. महावर बूंदी जिले के केशोरायपाटन सीट से चुनाव लड़ना चाह रहा था. आरोपी ने स्वयं को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कैसी वेणुगोपाल और मधुसूदन मिस्त्री का करीबी बताया था. जांच में विजय श्रीवास्तव पर लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को यूपी के सुल्तानपुर से डिटेन किया. कोटा लाकर पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.