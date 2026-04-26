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बरेली में एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में भीषण आग; धूंआ-धूंआ होकर जला पानी-बिजली पाइप, वन मंत्री मौके पर पहुंचे

4 फायर यूनिट्स ने मिलकर मोर्चा संभाला और लगातार पानी की बौछार कर आग बुझाने का काम शुरू किया.

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बरेली में पानी और बिजली के पाइपों में अचानक भीषण आग लग गई. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 3:36 PM IST

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बरेली: प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में उस समय हड़कंप मच गया, जब पानी और बिजली के पाइपों में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई.

वन मंत्री, अरुण कुमार (Video Credit; ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुटने लगे और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसी बीच सूचना पाकर प्रदेश सरकार, वन मंत्री अरुण कुमार भी अपने समर्थकों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए. उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए खुद अग्निशमन विभाग को फोन कर आग पर जल्द काबू पाने के निर्देश दिए.

मंत्री अरुण कुमार ने बताया कि यहां सीएम ग्रिड योजना के तहत जरूरी सामान रखा था जिसमें आग लग गई, आग कैसे लगी, यह कहना मुश्किल है. आग की चपेट में कई पेड़ भी आए हैं.

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दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू. (Photo Credit; ETV Bharat)

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण शुरुआती प्रयासों में दिक्कत आई. इसके बाद सिविल लाइंस फायर स्टेशन से 2 अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलाई गईं. कुल 4 फायर यूनिट्स ने मिलकर मोर्चा संभाला और लगातार पानी की बौछार कर आग बुझाने का काम शुरू किया.

फायर ऑफिसर संजीव यादव के अनुसार एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में पाइपों में आग लगने की सूचना मिलते ही तत्काल टीम रवाना की गई. मौके पर पहुंचकर मोटर फायर इंजन से होज पाइप लाइन बिछाकर पंपिंग शुरू की गई.

घटना के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद रहे और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करते रहे. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की भयावहता ने लोगों को काफी दहला दिया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

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