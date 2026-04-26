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बरेली में एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में भीषण आग; धूंआ-धूंआ होकर जला पानी-बिजली पाइप, वन मंत्री मौके पर पहुंचे

बरेली में पानी और बिजली के पाइपों में अचानक भीषण आग लग गई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में उस समय हड़कंप मच गया, जब पानी और बिजली के पाइपों में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. वन मंत्री, अरुण कुमार (Video Credit; ETV Bharat) घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुटने लगे और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसी बीच सूचना पाकर प्रदेश सरकार, वन मंत्री अरुण कुमार भी अपने समर्थकों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए. उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए खुद अग्निशमन विभाग को फोन कर आग पर जल्द काबू पाने के निर्देश दिए.