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क्या मैनपुरी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी अपर्णा; मुलायम सिंह यादव की बहू ने दिया यह जवाब

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची अपर्णा यादव का जमकर स्वागत हुआ.

क्या मैनपुरी से विधानसभा चुनाव लडेंगी अपर्णा.
क्या मैनपुरी से विधानसभा चुनाव लडेंगी अपर्णा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 7:31 AM IST

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Updated : October 1, 2026 at 7:40 AM IST

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मैनपुरी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 की सरगर्मियों के बीच मैनपुरी पहुंची बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि पार्टी जहां से चाहतेगी, वहां से चुनाव लड़ेंगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल वह मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि होगा.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य अपर्णा यादव का जमकर स्वागत हुआ. अपर्णा यादव मैनपुरी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपनी ससुराल सैफई भी पहुंचीं. इस दौरान परिवार की परंपराओं के अनुसार अपर्णा ने मंदिर में पूजा-अर्चना की.

अपर्णा यादव का बयान. (Video Credit: ETV Bharat)

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, नशामुक्त भारत और महिलाओं की सामाजिक भूमिका पर बात की गई. नशामुक्त भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है.

अपर्णा यादव ने कहा कि वह एबीवीपी के सम्मेलन में शामिल होने आई हैं. कार्यक्रम में युवतियों के सामने महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषय रखे जा रहे हैं. उन्होंने भारतीय परंपराओं और प्राचीन प्रथाओं से जुड़ी महिलाओं के योगदान पर भी चर्चा की.

उन्होंने कहा कि देश को नशामुक्त बनाने में महिलाओं और बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है. कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा की गई कि महिलाएं और युवतियां समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता लाने में किस तरह योगदान दे सकती हैं.

अपर्णा यादव ने छात्रों के बीच अपनी ससुराल से जुड़े अनुभव के सवाल पर कहा कि यह मुझे अच्छा लगता है. उन्होंने इसे अपने लिए काफी गरिमामयी बताया. अखिलेश यादव के PDA की परिभाषा को लेकर किए सवाल पर अपर्णा यादव ने टिप्पणी से इंकार कर दिया.

उन्होंने कहा यह एबीवीपी का कार्यक्रम है, इसमें कुछ नहीं कहना है. अपर्णा यादव ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, जहां से पार्टी डिसाइड करेगी. मैं वहां से लड़ूंगी. पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है.

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Last Updated : October 1, 2026 at 7:40 AM IST

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