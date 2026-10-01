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क्या मैनपुरी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी अपर्णा; मुलायम सिंह यादव की बहू ने दिया यह जवाब

क्या मैनपुरी से विधानसभा चुनाव लडेंगी अपर्णा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 की सरगर्मियों के बीच मैनपुरी पहुंची बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि पार्टी जहां से चाहतेगी, वहां से चुनाव लड़ेंगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल वह मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि होगा.