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यूपी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने फूंका केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा सांसद का पुतला, पुलिस ने हिरासत में लिया

यूपी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने फूंका केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा सांसद का पुतला. ( etv bharat )