आगरा में 'स्मार्ट मीटर' पर महासंग्राम: ग्रामीणों का बिल के ख़िलाफ़ विद्रोह, घर-घर से उखाड़ दिए Smart Meter, विभाग में मची खलबली
सपा और कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी की, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी संभाला मोर्चा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 12:01 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 12:20 PM IST
आगरा: जिले के अकोला कस्बा में स्मार्ट मीटरों को लेकर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया. महिला और पुरुष नारेबाजी करते हुए बिजलीघर पहुंचे. जहां पर लोगों ने अपने घरों के उखाड़े स्मार्ट मीटर फेंक दिए. देखते ही देखते बिजलीघर में घर से उखाड़े स्मार्ट मीटरों का ढेर लग गया. लोगों ने जमकर नारेबाजी की. करीब 3 घंटे तक बिजलीघर पर प्रदर्शन किया. हंगामा और बवाल की सूचना पर 3 थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया.
वहीं, ग्रामीणों ने बिजली अधिकारियों को सीएम के नाम ज्ञापन दिया. जिसमें स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाने की मांग की है. इधर, सपा और कांग्रेस ने भी स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है.
बता दें कि स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे प्रदेश में जनता विरोध कर रही है. आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में लोग स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर आंदोलन कर रह हैं. शुक्रवार को आगरा के अकोला कस्बा के साथ ही रामनगर समेत 6 से 7 गांव के ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उग्र हो गए. लोगों ने अपने घरों में लगे स्मार्ट मीटर उखाड़े और स्मार्ट मीटर लेकर देवी मंदिर पर जमा हुए.
आगरा में ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर फेंक दिया है इसका विरोध पूरे प्रदेश का आम जनमानस किसान गरीब महिला युवा नौजवान सब कर रहे हैं समय रहते प्रदेश सरकार इस महंगाई के यंत्र को जनता से दूर करें जिससे सभी को राहत मिल सके।@myogiadityanath @AKSharmaOffice @OfficialBKU @ANI pic.twitter.com/T1jrjqxgeg— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) May 1, 2026
महिला, पुरुष और बच्चों ने अकोला मुख्य बाजार में पैदल मार्च किया और बिजलीघर पहुंचे. जहां पर ग्रामीणों ने बिजलीघर में स्मार्ट मीटरों को फेंकना शुरू कर दिया. ग्रामीणों के स्मार्ट मीटर को लेकर उग्र प्रदर्शन की जानकारी होने पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानियां और अन्य पदाधिकारी भी अकोला बिजलीघर पर पहुंच गए. जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया ने बताया कि स्मार्ट मीटरों की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रोका जाए. क्योंकि, बिजली बिलों में हो रही कथित अनियमितताओं की जांच कराई जाए.
ग्रामीणों ने की ये मांग: अकोला बिजलीघर पर प्रदर्शन और नारेबाजी करने वाले ग्रामीणों की मांग थी कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अनियमितताएं बढ़ी हैं. अधिक बिल आ रहा है. बिल का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है. स्मार्ट मीटरों को तत्काल हटाया जाए. हमारे यहां पर पुराने मीटर ही लगवाए जाएं. जब तक बिजली विभाग के अधिकारी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं देंगे. तब तक हम यहां पर आंदोलन जारी रखेंगे. हंगामा और नारेबाजी के चलते तत्काल मौके पर मलपुरा, सैंया और कागारौल थाना का पुलिस फोर्स पहुंच गया.
ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे एसडीओ हिमांशु गुप्ता और जेई वेदप्रकाश भारती को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. जिसमें मांग की कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए. इसके साथ ही पुराने मीटर बहाल किए जाएं. इस बारे में एसडीओ हिमांशु गुप्ता ने बताया कि ग्रामीणों से मिले ज्ञापन को सीएम योगी के पास भेजा जाएगा. इस पूरे मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत गया है. जो निर्देश मिलेंगे. उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे.
कब से लगने शुरु हुए थे: यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया साल 2018 में शुरू हुई थी. ऊर्जा विभाग ने इस प्रोजेक्ट के तहत चरणों में पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया था.
कैसे काम करता है: उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर प्री-पेड सिस्टम की तरह काम करता है. पहले इसे रिचार्ज कराना होता है इसके बाद बिजली मिलती है. यह बिल्कुल मोबाइल रिजार्ज सिस्टम की तरह काम करता है.
क्या दिक्कतें आ रहीं
1. कुछ जिलों में उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह मीटर बहुत तेजी से दौड़ता है. इससे इनका प्रीपेड रिचार्ज कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है.
2. कई इलाकों से शिकायतें हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल सामान्य से कई गुना अधिक आ रहा है.
3. बैलेंस खत्म होने पर बिना पूर्व सूचना के बिजली कट जा रही है. गर्मी में बहुत दिक्कत हो रही है.
4. तकनीकी खराबी या बिल संबंधी त्रुटियों का समय पर समाधान नहीं हो रहा है, इसे लेकर भी नाराजगी है.
सरकार ने क्या राहत दी
1. अगर आपका मीटर 1 से 2 किलोवाट तक है और बैलेंस जीरो हो जाता है, बिजली नहीं कटेगी. उपभोक्ता 200 रुपए तक की बिजली उधार जला सकते हैं.
2. जिन घरों में नया स्मार्ट मीटर लगा है, उन्हें सिस्टम समझने के लिए 45 दिनों की छूट दी जाएगी.
3. जब तक तकनीकी कमियों को पूरी तरह दूर नहीं कर लिया जाता, तब तक राज्य में पुराने कनेक्शनों पर नए स्मार्ट मीटर लगाने का काम रोक दिया गया है.
कहां करें शिकायत: बिजली विभाग के टोल-फ्री नंबर 1912 पर कॉल करके या उनकी आधिकारिक वेबसाइट और व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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