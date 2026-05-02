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आगरा में 'स्मार्ट मीटर' पर महासंग्राम: ग्रामीणों का बिल के ख़िलाफ़ विद्रोह, घर-घर से उखाड़ दिए Smart Meter, विभाग में मची खलबली

आगरा: जिले के अकोला कस्बा में स्मार्ट मीटरों को लेकर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया. महिला और पुरुष नारेबाजी करते हुए बिजलीघर पहुंचे. जहां पर लोगों ने अपने घरों के उखाड़े स्मार्ट मीटर फेंक दिए. देखते ही देखते बिजलीघर में घर से उखाड़े स्मार्ट मीटरों का ढेर लग गया. लोगों ने जमकर नारेबाजी की. करीब 3 घंटे तक बिजलीघर पर प्रदर्शन किया. हंगामा और बवाल की सूचना पर 3 थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया.

स्मार्ट मीटर पर भड़के ग्रामीण. (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, ग्रामीणों ने बिजली अधिकारियों को सीएम के नाम ज्ञापन दिया. जिसमें स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाने की मांग की है. इधर, सपा और कांग्रेस ने भी स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है.

बता दें कि स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे प्रदेश में जनता विरोध कर रही है. आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में लोग स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर आंदोलन कर रह हैं. शुक्रवार को आगरा के अकोला कस्बा के साथ ही रामनगर समेत 6 से 7 गांव के ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उग्र हो गए. लोगों ने अपने घरों में लगे स्मार्ट मीटर उखाड़े और स्मार्ट मीटर लेकर देवी मंदिर पर जमा हुए.

महिला, पुरुष और बच्चों ने अकोला मुख्य बाजार में पैदल मार्च किया और बिजलीघर पहुंचे. जहां पर ग्रामीणों ने बिजलीघर में स्मार्ट मीटरों को फेंकना शुरू कर दिया. ग्रामीणों के स्मार्ट मीटर को लेकर उग्र प्रदर्शन की जानकारी होने पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानियां और अन्य पदाधिकारी भी अकोला बिजलीघर पर पहुंच गए. जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया ने बताया कि स्मार्ट मीटरों की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रोका जाए. क्योंकि, बिजली बिलों में हो रही कथित अनियमितताओं की जांच कराई जाए.

स्मार्ट मीटर पर बवाल (Photo Credit; ETV Bharat)

ग्रामीणों ने की ये मांग: अकोला बिजलीघर पर प्रदर्शन और नारेबाजी करने वाले ग्रामीणों की मांग थी कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अनियमितताएं बढ़ी हैं. अधिक बिल आ रहा है. बिल का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है. स्मार्ट मीटरों को तत्काल हटाया जाए. हमारे यहां पर पुराने मीटर ही लगवाए जाएं. जब तक बिजली विभाग के अधिकारी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं देंगे. तब तक हम यहां पर आंदोलन जारी रखेंगे. हंगामा और नारेबाजी के चलते तत्काल मौके पर मलपुरा, सैंया और कागारौल थाना का पुलिस फोर्स पहुंच गया.

महिलाओं ने सिर पर मीटर रखकर घर से बाहर निकल किया विरोध (Photo Credit; ETV Bharat)

ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे एसडीओ हिमांशु गुप्ता और जेई वेदप्रकाश भारती को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. जिसमें मांग की कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए. इसके साथ ही पुराने मीटर बहाल किए जाएं. इस बारे में एसडीओ हिमांशु गुप्ता ने बताया कि ग्रामीणों से मिले ज्ञापन को सीएम योगी के पास भेजा जाएगा. इस पूरे मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत गया है. जो निर्देश मिलेंगे. उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे.