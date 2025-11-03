महराजगंज महोत्सव 2025; भोजपुरी नाइट की रौनक बनीं लोक गायिका कल्पना पटवारी
पहली बार महराजगंज पहुंची कल्पना पटवारी बोलीं-यहां के दर्शकों का उत्साह देख बहुत खुशी हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 11:22 AM IST
महराजगंज: महाराजगंज महोत्सव का तीसरा दिन भोजपुरी सुरों से सराबोर रहा, जब रविवार शाम प्रसिद्ध लोक गायिका कल्पना पटवारी ने मंच पर एंट्री की तो उनकी मधुर परफार्मेंस ने पूरे मैदान में उत्साह की लहर दौड़ा दी. भोजपुरी नाइट में कल्पना ने अपनी सुरीली आवाज से ऐसा समां बांधा कि दर्शकों ने देर रात तक झूमते हुए उनकी शानदार गायकी का आनंद लिया.
मरून कलर सड़िया गाकर बांधा समा: सिंगर कल्पना ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए बताया कि वो पहली बार महाराजगंज महोत्सव में आई हैं. यहां के लोगों का अपार स्नेह पाकर और एनर्जी देख उन्हें बहुत खुशी हुई. उन्होंने अपने खास अंदाज में दर्शकों के लिए फेमस गीत 'देख तानी मीठी-मीठी मुस्की तू मारा तारा, टुक टुक अइसे काहे निहारा तारा'... जैसे ही गाना शुरू किया तो लोग भी गाने के बोल को दोहराते हुए झूमने लगे.
दर्शकों को कहा धन्यवाद: वहीं, गीतों की मधुर श्रृंखला के बीच कल्पना पटवारी ने भोजपुरी संस्कृति की महक बिखेरी और लोगों से जुड़ाव का संदेश दिया. उनके गीतों पर दर्शक झूम उठे और महोत्सव की ये रात एक यादगार और कभी न भूलने वाला अनुभव बन गई. उन्होंने दर्शकों को धन्यवाद कहा. बता दें कि महराजगंज महोत्सव में इससे पहले भी कई मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं.
यह भी पढ़ें : महराजगंज महोत्सव; बचना ऐ हसीनों और माएरी के सुरों पर थिरके दर्शक, पहले दिन दिखा बॉलीवुड और हिंदी रॉक का संगम