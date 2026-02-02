ETV Bharat / state

प्रेमानंद महाराज से मिले महाभारत के 'युधिष्ठिर', बोले- राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं

गजेंद्र चौहान ने महाभारत का श्लोक और अटल जी का फेवरेट स्टेटमेंट को भी सुनाया.

Photo Credit; Ashram
महाभारत के पात्र युधिष्ठिर प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे. (Photo Credit; Ashram)
Published : February 2, 2026 at 4:21 PM IST

मथुरा: वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए हर रोज अनेक हस्तियां-श्रद्धालु उनके आश्रम पहुंचते हैं. सोमवार को वृंदावन केसरी हित राधा केली कुंज आश्रम महाभारत के पात्र युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे, उनको दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और महाभारत के कुछ श्लोक और धर्मराज की बातें बताई.

देखें वीडियो. (Video Credit; Ashram)

प्रेमानंद महाराज ने भी उनसे कहा, हम आपका स्वागत करते हैं. महाभारत बहुत बड़े धर्म का स्वरूप है, आपने अभिनय निभाया, युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे इसीलिए उनका अवतार हुआ था. गजेंद्र चौहान ने संत प्रेमानंद महाराज से कहा एक समय आया था, जब महाभारत में पांचाली ने बनवास जाने से मना कर दिया युधिष्ठिर ने माता-पिता और भाइयों, पांचाली को समझाते हुए कहा कि श्री राम ने 14 साल का वनवास काटा. क्या सीताजी नहीं जानती थी कि मृग सोने का नहीं होता.

जो होने वाला है वह हमारे कर्मों का फल है युधिष्ठिर ने कहा था ना मैं रोक सकता हूं, ना तुम, ना भीम का गदा रोक सकता है, ना अर्जुन के बात रोक सकते हैं. इसलिए जो लिखा है वह तो कर्म करना ही पड़ेगा उसी का फल मिलेगा. जेष्ठ पिता श्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा. इसलिए बनवास पर चलना ही पड़ेगा इस बात को सुनकर प्रेमानंद महाराज खिलखिला कर हंस पड़े.

गजेंद्र चौहान ने कहा मेरा एक बहुत ही प्रिय और फेवरेट कथन है जो अटल बिहारी वाजपेई जी का भी था. पुत्र कोई भी पिता कोई भी परिवार कोई भी प्रतिज्ञा कोई भी परंपरा राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती. प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी सहमति बताते हुए कहा सही बात है राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है. राष्ट्र के ऊपर जब कोई बात आती है तो प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ती है.


