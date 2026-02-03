ETV Bharat / state

यूपी के 75 जिलों में MADARSA एग्जाम डेट घोषित, CCTV से निगरानी, ऐसे मिलेगा प्रवेशपत्र

मुंशी-मौलवी व आलिम की परीक्षा देंगे परीक्षार्थी, नकल रोकने के लिए उड़नदस्तों का गठन.

up-madarsa-board-exam-2026-time-table-released-check-date-list
यूपी मदरसा परिषद के एग्जाम की डेट घोषित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 7:52 AM IST

लखनऊ: यूपी के 75 जिलों में मदरसा एग्जाम की डेट (UP MADARSA BOARD EXAM 2026) घोषित कर दी गई है. हर बार की तरह इस बार भी इस एग्जाम में नकल पर सख्ती रहेगी. इसके साथ ही सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी.

कब से शुरू होगी परीक्षा: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में तैनात संबंधित अधिकारियों को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि परिषद द्वारा संचालित मुंशी/मौलवी एवं आलिम परीक्षा वर्ष 2026 की परीक्षाएं 9 फरवरी 2026 से प्रारंभ होंगी. परीक्षा को लेकर परिषद ने समय सारणी जारी कर दी है और तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

up-madarsa-board-exam-2026-time-table-released-check-date-list
यूपी मदरसा परिषद के एग्जाम की डेट घोषित.

ऐसे डाउनलोड करेंग प्रवेशपत्र: रजिस्ट्रार ने पत्र में बताया कि परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड), डेस्क स्लिप एवं उपस्थिति पत्रक मदरसा पोर्टल पर ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं. मदरसे अपने लॉग-इन के माध्यम से 3 फरवरी 2026 से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. डाउनलोड किए गए प्रवेश-पत्रों पर मदरसा प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर के बाद ही संबंधित छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा. परीक्षार्थी स्वयं परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से भी प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे.

up-madarsa-board-exam-2026-time-table-released-check-date-list
यूपी मदरसा परिषद के एग्जाम की डेट घोषित. (etv bharat)
डेस्क स्लिप ऐसे मिलेगी: डेस्क स्लिप और उपस्थिति पत्रक परीक्षा केंद्र एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लॉग-इन पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें परीक्षा केंद्र स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा समय से परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराया जाएगा.

नकल पर रहेगी सख्ती: मदरसा शिक्षा परिषद ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र से वंचित न रहे, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. साथ ही परीक्षा को शुचितापूर्ण, नकलविहीन और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं.

उड़नदस्तों का गठन: नकल पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है और केंद्रों पर तैनात शिक्षकों को कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, जबकि संवेदनशील केंद्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी.

परिषद ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की पारदर्शिता और पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

