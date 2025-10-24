ETV Bharat / state

लखनऊ को महिला अंडर-19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट की मिली मेजबानी, जानिए कब, किस दिन कहां होंगे मैच?

टूर्नामेंट की शुरुआत 13 दिसंबर को होगी, सभी मैच 50-50 ओवर के यानी वनडे फॉर्मेट में होंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
महिला अंडर-19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 4:17 PM IST

|

Updated : October 24, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) को बड़ी खुशखबरी मिली है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने यूपीसीए को महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप सी की मेजबानी सौंपी है. यह टूर्नामेंट लखनऊ में खेला जाएगा, जहां कुल 15 लीग मुकाबले होंगे. ये मैच 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेंगे.

शहर के तीन प्रमुख मैदानों को इन मैचों की जिम्मेदारी दी गई है. ये मैदान हैं- अखिलेश दास स्टेडियम, स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड और जीसीआरजी ग्राउंड. हर मैदान पर 5-5 मैच खेले जाएंगे. क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ (सीएएल) के संयुक्त सचिव सुभांश कुमार ने इसकी जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि लखनऊ क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक बड़ा मौका है. शहर के युवा खिलाड़ी और दर्शक राष्ट्रीय स्तर की महिला क्रिकेट को करीब से देख सकेंगे. टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी- चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और मुंबई. टूर्नामेंट की शुरुआत 13 दिसंबर को होगी. इस दिन 3 मैच खेले जाएंगे. सभी मैच 50-50 ओवर के यानी वनडे फॉर्मेट में होंगे.

अखिलेश दास स्टेडियम में जम्मू-कश्मीर और झारखंड की टीमें भिड़ेंगी. स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड पर चंडीगढ़ का मुकाबला हिमाचल प्रदेश से होगा. वहीं, जीसीआरजी ग्राउंड पर हैदराबाद और मुंबई आमने-सामने होंगी. 15 दिसंबर को भी 3 रोचक मैच होंगे. अखिलेश दास स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश और हैदराबाद की टीमें खेलेंगी.

वहीं स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड पर चंडीगढ़ और झारखंड की भिड़ंत होगी. जीसीआरजी ग्राउंड पर जम्मू-कश्मीर और मुंबई का मैच होगा. 17 दिसंबर को फिर 3 मुकाबले निर्धारित हैं. अखिलेश दास स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की टीमें आमने-सामने आएंगी.

स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड पर चंडीगढ़ बनाम हैदराबाद और झारखंड बनाम मुंबई के मैच होंगे. 19 दिसंबर को मैचों का सिलसिला जारी रहेगा. जीसीआरजी ग्राउंड पर चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर की टीमें खेलेंगी. स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड पर हिमाचल प्रदेश और मुंबई का मुकाबला होगा.

अखिलेश दास स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश और झारखंड की भिड़ंत देखने को मिलेगी. आखिरी दिन, यानी 21 दिसंबर को टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच खेले जाएंगे. स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड पर हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर की टीमें भिड़ेंगी. जीसीआरजी ग्राउंड पर हिमाचल प्रदेश और झारखंड का मैच होगा. अखिलेश दास स्टेडियम में चंडीगढ़ और मुंबई की टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होगा.

यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने ने बताया कि लखनऊ में ऐसे आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी. यूपीसीए और सीएएल सभी तैयारियां पूरी कर रहे हैं. मैदानों को बेहतरीन बनाने का काम चल रहा है. दर्शकों के लिए प्रवेश निशुल्क रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मैच देख सकें.

यह भी पढ़ें: यूपी-ओडिशा रणजी मुकाबले में नहीं खेलेंगे एशिया कप के स्टार रिंकू सिंह, पिछले मैच में बनाए थे 165 रन, जानिए वजह

Last Updated : October 24, 2025 at 4:42 PM IST

TAGGED:

WOMEN UNDER 19 ODI SCHEDULE
WOMEN UNDER 19 ODI CRICKET
लखनऊ न्यूज
BCCI
WOMEN UNDER 19 CRICKET TOURNAMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.