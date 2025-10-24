ETV Bharat / state

लखनऊ को महिला अंडर-19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट की मिली मेजबानी, जानिए कब, किस दिन कहां होंगे मैच?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) को बड़ी खुशखबरी मिली है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने यूपीसीए को महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप सी की मेजबानी सौंपी है. यह टूर्नामेंट लखनऊ में खेला जाएगा, जहां कुल 15 लीग मुकाबले होंगे. ये मैच 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेंगे.

शहर के तीन प्रमुख मैदानों को इन मैचों की जिम्मेदारी दी गई है. ये मैदान हैं- अखिलेश दास स्टेडियम, स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड और जीसीआरजी ग्राउंड. हर मैदान पर 5-5 मैच खेले जाएंगे. क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ (सीएएल) के संयुक्त सचिव सुभांश कुमार ने इसकी जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि लखनऊ क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक बड़ा मौका है. शहर के युवा खिलाड़ी और दर्शक राष्ट्रीय स्तर की महिला क्रिकेट को करीब से देख सकेंगे. टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी- चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और मुंबई. टूर्नामेंट की शुरुआत 13 दिसंबर को होगी. इस दिन 3 मैच खेले जाएंगे. सभी मैच 50-50 ओवर के यानी वनडे फॉर्मेट में होंगे.

अखिलेश दास स्टेडियम में जम्मू-कश्मीर और झारखंड की टीमें भिड़ेंगी. स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड पर चंडीगढ़ का मुकाबला हिमाचल प्रदेश से होगा. वहीं, जीसीआरजी ग्राउंड पर हैदराबाद और मुंबई आमने-सामने होंगी. 15 दिसंबर को भी 3 रोचक मैच होंगे. अखिलेश दास स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश और हैदराबाद की टीमें खेलेंगी.

वहीं स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड पर चंडीगढ़ और झारखंड की भिड़ंत होगी. जीसीआरजी ग्राउंड पर जम्मू-कश्मीर और मुंबई का मैच होगा. 17 दिसंबर को फिर 3 मुकाबले निर्धारित हैं. अखिलेश दास स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की टीमें आमने-सामने आएंगी.