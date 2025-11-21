ETV Bharat / state

नवाबी दौर का लखनवी गरारा क्यों इतना खास; सोने-चांदी के तारों से बुनाई, जाने कितने दिनों में होता तैयार

देखिए लखनवी गरारे का नया अंदाज ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: जरा सोचिए, एक शाही लिबास जो 200 साल पहले नवाबों के महलों की शान बढ़ाता था, जिसमें चांदी और सोने के महीन तार इतिहास की परतें बुनते हैं... और आज वही पहनावा, अपनी पूरी नफासत और अदब की खुशबू के साथ, दुल्हन के हर सपने को साकार कर रहा है. लखनऊ की गलियां इन दिनों शादी के सीजन में लखनवी गरारे की खनक से गूंज रही हैं, जो नवाबी तहजीब का जीवंत प्रमाण है. ये सिर्फ एक परिधान नहीं, ये अवध की रूह है, जो सदियों का सफर तय कर, अतीत को वर्तमान से जोड़ती है. चांदी-सोने के महीन तारों से बुना जाने वाला ये शाही पहनावा आज देश ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय है. आइए, इस शाही लिबाज को जानें और कैसे गरारे ने इतिहास की किताबों से निकलकर, आधुनिक फैशन के मंच पर अपनी बादशाहत लगातार फिर से कायम की है. देखिए 200 साल पुराने गरारे की नई लहर (Video Credit; ETV Bharat) नवाबी दौर की पोशाक, जहां से शुरू हुआ 'गरारा': लखनवी पारंपरिक पहनावा को फैशन में बदलने वाली फैशन डिजाइनर आसमा हुसैन बताती हैं कि गरारे की असल शुरुआत अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर के दौर 1814 से 1837 के बीच मानी जाती है. वहीं इसका इतिहास 18वीं–19वीं सदी के नवाबी काल से जुड़ा माना जाता है. उन्होंने बताया, नसीरुद्दीन हैदर अंग्रेज मेहमाननवाजी से बेहद प्रभावित थे. अंग्रेज महिलाओं के गाउन देखकर उन्होंने महिलाओं के लिए एक नई पोशाक डिजाइन करवाई जिसमें, नीचे चौड़ा पायजामा, ऊपर पेशवा और दुपट्टा, इसी से गरारे का बीज पड़ा. पहले इसे रॉयल फैमिली की बेगमात ही पहनती थीं. पायजामा इतना चौड़ा होता था कि उसे 'बड़े पैंच का पजामा' कहा जाने लगा. इसमें कलियां जोड़कर उसे और भव्य बनाया गया. इसी तरह धीरे-धीरे यह शाही लिबास आम लोगों तक पहुंचा और अवध की पहचान बन गया. इसी के साथ राज परिवार या राजपूत घराने की महिलाएं भी इस पोशाक को पहना करती थीं. मुगलकाल में तो गरारे का स्वरूप बहुत ही शानदार माना जाता है ये कपड़े वजनदार और इतने लंबे होते थे कि इसे संभालने के लिए बेगमों के पीछे 1-2 दासियां चलती रहती थीं. गरारे का इतिहास (Photo Credit; ETV Bharat) शाही गरारे से हल्के और कंफर्ट गरारे का सफर: आसमा बताती हैं कि अवध के पतन और अंग्रेजी शासन के बढ़ते असर के बाद शाही जीवन शैली टूटने लगी. महंगी पोशाकें बनवाना मुश्किल हुआ तो गरारे का आकार छोटा कर दिया गया. इस छोटे रूप को ही शरारा भी कहा जाने लगा. फिर यह कारीगरी लखनऊ से निकलकर रामपुर, भोपाल, बनारस, इंदौर, हैदराबाद तक फैल गई, जहां हर क्षेत्र ने इस पर अपना रंग चढ़ाया.



भोपाल : कलियों वाला गरारा प्रसिद्ध

रामपुर : छोटी गोट का सूक्ष्म काम

बनारस: सोने-चांदी के तार वाले जरबत का गरारा

आज जो गरारा फैशन में है, वही नवाबी काल के उसी बदलाव की देन है. इसकी संरचना: घुटने तक चूड़ीदार फिटिंग और नीचे से घेरदार फ्लेयर, नवाबी शिष्टता और नजाकत का एक विशेष अंदाज रचती है. समय के साथ ये पहनावा शादियों, अदबी महफिलों और त्योहारों का अहम हिस्सा बन गया. लखनऊ की चिकनकारी, जरदोजी और गोटा-वर्क ने गरारे को और भी पहचान दी.