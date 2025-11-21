नवाबी दौर का लखनवी गरारा क्यों इतना खास; सोने-चांदी के तारों से बुनाई, जाने कितने दिनों में होता तैयार
200 साल पुराने गरारे का जानिए क्या है इतिहास, कितनी है लखनऊ के गरारा-शरारा की कीमत, बनने में क्यों लगते हैं महीनों?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 3:23 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 3:58 PM IST
लखनऊ: जरा सोचिए, एक शाही लिबास जो 200 साल पहले नवाबों के महलों की शान बढ़ाता था, जिसमें चांदी और सोने के महीन तार इतिहास की परतें बुनते हैं... और आज वही पहनावा, अपनी पूरी नफासत और अदब की खुशबू के साथ, दुल्हन के हर सपने को साकार कर रहा है. लखनऊ की गलियां इन दिनों शादी के सीजन में लखनवी गरारे की खनक से गूंज रही हैं, जो नवाबी तहजीब का जीवंत प्रमाण है. ये सिर्फ एक परिधान नहीं, ये अवध की रूह है, जो सदियों का सफर तय कर, अतीत को वर्तमान से जोड़ती है. चांदी-सोने के महीन तारों से बुना जाने वाला ये शाही पहनावा आज देश ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय है. आइए, इस शाही लिबाज को जानें और कैसे गरारे ने इतिहास की किताबों से निकलकर, आधुनिक फैशन के मंच पर अपनी बादशाहत लगातार फिर से कायम की है.
नवाबी दौर की पोशाक, जहां से शुरू हुआ 'गरारा': लखनवी पारंपरिक पहनावा को फैशन में बदलने वाली फैशन डिजाइनर आसमा हुसैन बताती हैं कि गरारे की असल शुरुआत अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर के दौर 1814 से 1837 के बीच मानी जाती है. वहीं इसका इतिहास 18वीं–19वीं सदी के नवाबी काल से जुड़ा माना जाता है. उन्होंने बताया, नसीरुद्दीन हैदर अंग्रेज मेहमाननवाजी से बेहद प्रभावित थे. अंग्रेज महिलाओं के गाउन देखकर उन्होंने महिलाओं के लिए एक नई पोशाक डिजाइन करवाई जिसमें, नीचे चौड़ा पायजामा, ऊपर पेशवा और दुपट्टा, इसी से गरारे का बीज पड़ा. पहले इसे रॉयल फैमिली की बेगमात ही पहनती थीं. पायजामा इतना चौड़ा होता था कि उसे 'बड़े पैंच का पजामा' कहा जाने लगा. इसमें कलियां जोड़कर उसे और भव्य बनाया गया. इसी तरह धीरे-धीरे यह शाही लिबास आम लोगों तक पहुंचा और अवध की पहचान बन गया.
इसी के साथ राज परिवार या राजपूत घराने की महिलाएं भी इस पोशाक को पहना करती थीं. मुगलकाल में तो गरारे का स्वरूप बहुत ही शानदार माना जाता है ये कपड़े वजनदार और इतने लंबे होते थे कि इसे संभालने के लिए बेगमों के पीछे 1-2 दासियां चलती रहती थीं.
शाही गरारे से हल्के और कंफर्ट गरारे का सफर: आसमा बताती हैं कि अवध के पतन और अंग्रेजी शासन के बढ़ते असर के बाद शाही जीवन शैली टूटने लगी. महंगी पोशाकें बनवाना मुश्किल हुआ तो गरारे का आकार छोटा कर दिया गया. इस छोटे रूप को ही शरारा भी कहा जाने लगा. फिर यह कारीगरी लखनऊ से निकलकर रामपुर, भोपाल, बनारस, इंदौर, हैदराबाद तक फैल गई, जहां हर क्षेत्र ने इस पर अपना रंग चढ़ाया.
भोपाल : कलियों वाला गरारा प्रसिद्ध
रामपुर : छोटी गोट का सूक्ष्म काम
बनारस: सोने-चांदी के तार वाले जरबत का गरारा
आज जो गरारा फैशन में है, वही नवाबी काल के उसी बदलाव की देन है.
इसकी संरचना: घुटने तक चूड़ीदार फिटिंग और नीचे से घेरदार फ्लेयर, नवाबी शिष्टता और नजाकत का एक विशेष अंदाज रचती है. समय के साथ ये पहनावा शादियों, अदबी महफिलों और त्योहारों का अहम हिस्सा बन गया. लखनऊ की चिकनकारी, जरदोजी और गोटा-वर्क ने गरारे को और भी पहचान दी.
सोने-चांदी की काढ़ी हुई शान हैं लखनऊ के गरारे: लखनवी गरारे की सबसे खास पहचान है उसकी कढ़ाई. पहले गरारे पर कलाबत्तू, सलमा-सितारा, जरदोजी, नक्शी और चांदी के तारों का इतना भारी काम होता था कि 10 किलो की पोशाक में से 8 किलो वजन सिर्फ तारों का होता था.
कारिगर मोहम्मद रईस बताते हैं, जरदोजी में रेशम, कोर, नक्शी, टिकी, अरी इन सबका इस्तेमाल होता है. एक गरारे पर 10–15 कारीगर मिलकर 25-30 दिन लगातार काम करते हैं. आज महंगाई के कारण सोने-चांदी की जगह पीतल के तारों का इस्तेमाल अधिक होता है. फिर भी उसकी चमक और रॉयल लुक बरकरार है. ये मेहनत ही लखनवी गरारे को दुनिया में अलग बनाती है.
शबनम, जो टुकड़ी वाला गरारा सिलती हैं, बताती हैं एक-एक रंग की टुकड़ी को सही कोण पर बैठाना बहुत मुश्किल होता है. रंगों का मेल, नोक की सटीक जगह गलत हुई, तो पूरा डिजाइन बिगड़ जाता है. यह बारीक काम है और इसमें कई दिन लगते हैं. गरारा सिर्फ कढ़ाई का नहीं, सिलाई का भी अनोखा नमूना है.
चिकनकारी कारीगर, सबीहा बताती हैं, चिकनकारी के गरारे भी खूब पसंद किए जा रहे हैं. बाहरी सतह पर टांके दिखते नहीं, लेकिन अंदर महीन धागों का पूरा जाल बुना होता है. मुर्री फंदा, उलटी बखिया, सीधी बखिया ये सब टांके गरारे को अनोखापन देते हैं.
डिजाइन के हिसाब से है कीमत: आमतौर से पहनें जाने वाले लखनवी गरारे की कीमत 5 हजार से शुरू होकर 5 लाख तक होती है. लखनवी गरारे में चिकनकारी के गरारे सिल्क के गरारे और जर्बफ होते हैं. जर्बफ के गरारे आमतौर से पहने जाते हैं, जिस पर जरदोजी के बारीक काम होते हैं. जिस पर जितना अच्छा काम उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है. सबसे महंगा गरारा वह होता है जिस पर सोने-चांदी के तारों से जरदोजी के काम होते हैं.
लखनऊ के हजरतगंज में सबसे महंगे गरारे बिकते हैं, यहां पर शोरूम में 50 हजार से गरारे की कीमत शुरू होती है और 5 लाख तक जाती है. जबकि आम मार्केट में जैसे अमीनाबाद, नक्खास में 5000 से गरारे की कीमत शुरू होती है.
बाजार में बढ़ती मांग, दुल्हन की पहली पसंद क्यों? गरारे में पारंपरिक और आधुनिक फ्यूजन दोनों हो सकता है. इसके फ्लेयर्स की वजह से लुक बहुत आकर्षक दिखाई देता है. कलात्मक कढ़ाई की वजह से ये हमेशा ट्रेंड में है. वहीं इसका वजन हल्का किया जा चुका है इसलिए इसे पहनना काफी आसान हो गया है. लखनऊ के डिजाइनर कहते हैं कि आज दुल्हनें अपने आउटफिट में कम से कम एक लखनवी गरारा जरूर शामिल कर रही हैं. हल्दी, मेहंदी, शादी से लेकर रिसेप्शन तक हर फंक्शन में इसके अलग-अलग रूपों का प्रचलन है.
परंपरा और फैशन का मेल: हुसैन कहती हैं, लखनवी गरारा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि अवध की कला, परंपरा और शाही विरासत का दर्पण है. जहां एक ओर कारीगरों के हाथों की महीन कला इसे जीवंत रखे हुए है, वहीं डिजाइनरों ने इसे आधुनिक फैशन में फिर से स्थापित किया है. आज यह शाही नवाबों के दौर से निकलकर दुल्हनों की अलमारी तक पहुंच चुका है एक ऐसा सफर, जिसमें नफासत भी है और इतिहास की खुशबू भी.
यह भी पढ़ें : उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई