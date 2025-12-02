ETV Bharat / state

यूपी में कड़ाके की ठंड के लिए हो जाइए तैयार; दिसंबर में कंपाएंगी सर्द हवाएं, जानिए कितना लुढ़केगा पारा?

लखनऊ: मौसम विज्ञान विभाग ने सर्दी को लेकर नया अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, सर्दियों में शीत लहर वाले दिनों में प्रभावी वृद्धि होगी. दिसंबर में सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है. क्योंकि नवंबर में ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा. जिससे नवंबर में औसत से अधिक ठंडी हुई. वहीं, पिछले 24 घण्टों में उत्तर प्रदेश में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. पूर्वी यूपी के अपेक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे का असर कम रहा. प्रयागराज में दृश्यता 400 मीटर दर्ज की गई.

कानपुर में सबसे कम तापमान दर्ज : यूपी के कई जिलों में सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा. मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा. मेरठ में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. सबसे अधिक अधिकतम तापमान कानपुर देहात जिले में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. बुलंदशहर 9, बिजनौर 9.6, बरेली 6.6, अमेठी 9.5, सुल्तानपुर 9.8, बहराइच 9.4, गोरखपुर 9.2, इटावा 8.8, कानपुर नगर 7.7, हरदोई 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

गाजियाबाद सबसे प्रदूषित (Photo Credit; ETV Bharat)

गाजियाबाद में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार शाम 4 बजे तक उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 152, बुलंदशहर 269, गाजियाबाद 322, ग्रेटर नोएडा 296, कानपुर 109, लखनऊ 139, मेरठ 268, मुजफ्फरनगर 268, नोएडा 321, वाराणसी 105, प्रयागराज 134, रिकॉर्ड किया गया. इनमें से गाजियाबाद और नोएडा की एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब पाई गई, यहां पर एक्यूआई रेड जोन में है.