यूपी में कड़ाके की ठंड के लिए हो जाइए तैयार; दिसंबर में कंपाएंगी सर्द हवाएं, जानिए कितना लुढ़केगा पारा?
गाजियाबाद और नोएडा में वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा रहा, AQI रेड जोन में पहुंचा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 9:55 AM IST|
Updated : December 2, 2025 at 11:27 AM IST
लखनऊ: मौसम विज्ञान विभाग ने सर्दी को लेकर नया अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, सर्दियों में शीत लहर वाले दिनों में प्रभावी वृद्धि होगी. दिसंबर में सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है. क्योंकि नवंबर में ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा. जिससे नवंबर में औसत से अधिक ठंडी हुई. वहीं, पिछले 24 घण्टों में उत्तर प्रदेश में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. पूर्वी यूपी के अपेक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे का असर कम रहा. प्रयागराज में दृश्यता 400 मीटर दर्ज की गई.
कानपुर में सबसे कम तापमान दर्ज : यूपी के कई जिलों में सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा. मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा. मेरठ में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. सबसे अधिक अधिकतम तापमान कानपुर देहात जिले में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. बुलंदशहर 9, बिजनौर 9.6, बरेली 6.6, अमेठी 9.5, सुल्तानपुर 9.8, बहराइच 9.4, गोरखपुर 9.2, इटावा 8.8, कानपुर नगर 7.7, हरदोई 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
गाजियाबाद में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार शाम 4 बजे तक उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 152, बुलंदशहर 269, गाजियाबाद 322, ग्रेटर नोएडा 296, कानपुर 109, लखनऊ 139, मेरठ 268, मुजफ्फरनगर 268, नोएडा 321, वाराणसी 105, प्रयागराज 134, रिकॉर्ड किया गया. इनमें से गाजियाबाद और नोएडा की एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब पाई गई, यहां पर एक्यूआई रेड जोन में है.
लखनऊ का AQI: लखनऊ के लाल बाग में 246, तालकटोरा में 264, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 245, गोमती नगर में 124, कुकरैल पिकनिक स्पॉट 70, केंद्रीय विद्यालय का एक्यू 125 रिकॉर्ड किया गया. राजधानी में सोमवार को सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा और धुंध छाई रही और दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
लखनऊ में आज कैसा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मंगलवार को लखनऊ में सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही रहेगी, आसमान साफ रहेंगे. अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
दिसंबर सहित आगामी शीत ऋतु (दिसंबर से फरवरी) के दौरान प्रदेश के कई जिलों में औसत तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है. पूर्वांचल के दक्षिणी भाग के अतिरिक्त अन्य भागों में शीतलहर के दिनों की संख्या औसत के सापेक्ष 2-5 दिन अधिक रहने की संभावना है. -मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह
