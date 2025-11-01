ETV Bharat / state

यूपी पुलिस में 30900 पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू; जूते-कलावा, हेयर पिन उतारने के बाद ही अभ्यर्थियों को दिया गया प्रवेश

यह परीक्षा राजधानी में 47 केंद्रों पर आयोजित हो रही है. 55% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखा विभाग की परीक्षा आज से शुरू (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 1:47 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 30900 पदों के लिए परीक्षा 1 और 2 नवंबर को हो रही है. लखनऊ के 47 परीक्षा केंद्रों पर 20036 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे. पहले दिन यह एक्जाम सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित हुई. इस एक्जाम में करीब 55% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, वहीं केवल 45 फीसदी अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए. बता दें कि हर मंडल मुख्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्रों पर दी गई एंट्री: इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी शुक्रवार की रात से ही राजधानी पहुंचना शुरू कर दिए थे. परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित होनी थी. जबकि परीक्षा सेंटर पर सुबह 8 बजे से ही परीक्षार्थियों का पहुंचाना शुरू हो गया. सुबह 9 बजे से जांच के बाद परीक्षार्थियों को एक्जाम सेंटर पर प्रवेश दिया गया. परीक्षा केंद्र पर सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की गई.

सभी परीक्षा केंद्रो पर पहुंचे अभ्यर्थियों के जूते, कलावा, हेयर पिन आदि सब कुछ उतारने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया. हर एक छात्रों की लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई. वहीं स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सहायक पुलिस आयुक्त की तैनाती सेंटर पर रही. रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से नोडल केंद्र पर हर एक अभ्यर्थी की निगरानी की गई. जिला अधिकारी विशाख जी और ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया.

यह भी पढ़ें : यूपी के शिक्षा विभाग में तीन बड़ी भर्तियां; 5000 से ज्यादा पदों के लिए जानिए कब से आवेदन, अंतिम तिथि

Last Updated : November 1, 2025 at 1:55 PM IST

TAGGED:

UP POLICE BHARTI 2025
ACCOUNTS DEPARTMENT EXAM 2025
UP POLICE COMPUTER OPERATOR EXAM
UP POLICE RECRUTIMENT 2025
UP POLICE EXAMS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.