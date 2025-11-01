ETV Bharat / state

यूपी पुलिस में 30900 पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू; जूते-कलावा, हेयर पिन उतारने के बाद ही अभ्यर्थियों को दिया गया प्रवेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 30900 पदों के लिए परीक्षा 1 और 2 नवंबर को हो रही है. लखनऊ के 47 परीक्षा केंद्रों पर 20036 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे. पहले दिन यह एक्जाम सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित हुई. इस एक्जाम में करीब 55% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, वहीं केवल 45 फीसदी अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए. बता दें कि हर मंडल मुख्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्रों पर दी गई एंट्री: इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी शुक्रवार की रात से ही राजधानी पहुंचना शुरू कर दिए थे. परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित होनी थी. जबकि परीक्षा सेंटर पर सुबह 8 बजे से ही परीक्षार्थियों का पहुंचाना शुरू हो गया. सुबह 9 बजे से जांच के बाद परीक्षार्थियों को एक्जाम सेंटर पर प्रवेश दिया गया. परीक्षा केंद्र पर सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की गई.