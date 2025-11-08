ETV Bharat / state

यूपी के इन 5 जिलों में खूब हुए एक्सीडेंट, कई कार-बाइक वालों का आखिरी सफर, जानिए

लखनऊ मंडल के सर्वाधिक दुर्घटना वाले जिलों की समीक्षा, मंडलायुक्त ने दिसंबर तक ब्लैक स्पॉट में सुधार के दिए निर्देश.

यूपी के इन 5 जिलों में खूब हुए एक्सीडेंट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 1:31 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 1:44 PM IST

लखनऊ: क्या आप जानते हैं लखनऊ मंडल के एक्सीडेंट वाले टॉप 5 जिले कौन से हैं?. किस जिले में सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं और किस जिले में सबसे कम. कहां कितनी मौतें हुईं हैं. ऐसे कई सवालों के जवाब इस खबर में आपको मिल जाएंगे. हम आपको ऐसे जिलों के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल, इन जिलों में हादसों की संवेदनशीलता को देखते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक भी की.




मंडलायुक्त ने क्या निर्देश दिए: सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मंडलायुक्त ने कई निर्देश दिए. बैठक में जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, परिवहन निगम, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग के साथ ही लखनऊ के बस एवं ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे. मंडल में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करने और इसके कारणों की जानकारी प्राप्त करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर प्रमुखता से विचार विमर्श किया गया. लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के मार्गों पर स्थापित ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार की कार्रवाई पर चर्चा हुई.




मंडलायुक्त ने क्या कहा: उन्होंने निर्देश दिए कि दिसंबर के अंत तक ब्लैक स्पॉटो के सुधारीकरण का कार्य पूरा करते हुए लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी संयुक्त जांच कर लें. हिट एंड रन और गुड सेमेरिटन योजना की समीक्षा करें. उन्होंने हादसों से संबंधित जांचों की कमियों पर भी नाराजगी जताई. बताया कि अज्ञात वाहनों से घटित सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन योजना के अंतर्गत घायल व्यक्तियों को 50000 और मृतक के आश्रितों को दो लाख रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है. सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के बाद एक घंटे के अंदर पास के अस्पताल में पहुंचते हुए घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को गुड सेमेरिटम या राहवीर योजना के अंतर्गत पुरष्कृत करते हुए 25000 रुपए नकद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है. तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना 2023 लागू की है.




लखनऊ मंडल में इस साल हादसे वाले 5 टॉप जिले

जिला2024

2025 (सितंबर तक)

लखनऊ 1207

1292

हरदोई761927
उन्नाव 640 766
सीतापुर 666

727

लखीमपुर खीरी 542 579


उन्नाव में दस दुर्घटनाओं की जांच हुई: लखनऊ संभाग में इस साल जनवरी से सितंबर तक ऐसी 27 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जिनमें से 14 सड़क दुर्घटनाओं की जांच समिति ने की है. उन्नाव में घटित 10 सड़क दुर्घटनाओं के सापेक्ष समिति ने किसी भी सड़क दुर्घटना में जांच नहीं की. इस पर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की. इन दुर्घटनाओं की तत्काल जांच करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए.

मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बैठक में हादसों की जांच की समीक्षा की.
लखनऊ मंडल के इन जिलों में इस साल हुए हादसे और मौतें.


परिवहन विभाग को सूची दें: टोल प्लाजा पर स्थित स्थापित वे–इन–मोशन ब्रिज प्रणाली से प्राप्त ओवरलोड वाहनों की सूची एनएचएआई की तरफ से परिवहन विभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए, इसके आधार पर परिवहन विभाग को इन वाहनों की जांच करते हुए ओवरलोड पाए जाने पर उनके चालान किए जाने के निर्देश दिए गए. समीक्षा किए जाने पर पाया गया कि लखनऊ मंडल में स्थापित नौ टोल प्लाजा में से आठ टोल प्लाजा में वे इन मोशन ब्रिज कार्यरत हैं, लेकिन किसी भी टोल प्लाजा से ओवरलोड वाहनों की सूची परिवहन विभाग को नहीं उपलब्ध कराई जा रही है. इस पर आयुक्त ने एनएचएआई के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों की सूची पाक्षिक रूप से प्रत्येक दशा में परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जाए. बैठक में कई आला अधिकारी मौजूद रहे.


Last Updated : November 8, 2025 at 1:44 PM IST

