यूपी के इन 5 जिलों में खूब हुए एक्सीडेंट, कई कार-बाइक वालों का आखिरी सफर, जानिए

लखनऊ: क्या आप जानते हैं लखनऊ मंडल के एक्सीडेंट वाले टॉप 5 जिले कौन से हैं?. किस जिले में सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं और किस जिले में सबसे कम. कहां कितनी मौतें हुईं हैं. ऐसे कई सवालों के जवाब इस खबर में आपको मिल जाएंगे. हम आपको ऐसे जिलों के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल, इन जिलों में हादसों की संवेदनशीलता को देखते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक भी की.









मंडलायुक्त ने क्या निर्देश दिए: सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मंडलायुक्त ने कई निर्देश दिए. बैठक में जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, परिवहन निगम, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग के साथ ही लखनऊ के बस एवं ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे. मंडल में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करने और इसके कारणों की जानकारी प्राप्त करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर प्रमुखता से विचार विमर्श किया गया. लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के मार्गों पर स्थापित ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार की कार्रवाई पर चर्चा हुई.









मंडलायुक्त ने क्या कहा: उन्होंने निर्देश दिए कि दिसंबर के अंत तक ब्लैक स्पॉटो के सुधारीकरण का कार्य पूरा करते हुए लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी संयुक्त जांच कर लें. हिट एंड रन और गुड सेमेरिटन योजना की समीक्षा करें. उन्होंने हादसों से संबंधित जांचों की कमियों पर भी नाराजगी जताई. बताया कि अज्ञात वाहनों से घटित सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन योजना के अंतर्गत घायल व्यक्तियों को 50000 और मृतक के आश्रितों को दो लाख रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है. सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के बाद एक घंटे के अंदर पास के अस्पताल में पहुंचते हुए घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को गुड सेमेरिटम या राहवीर योजना के अंतर्गत पुरष्कृत करते हुए 25000 रुपए नकद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है. तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना 2023 लागू की है.









लखनऊ मंडल में इस साल हादसे वाले 5 टॉप जिले

जिला 2024 2025 (सितंबर तक) लखनऊ 1207 1292 हरदोई 761 927 उन्नाव 640 766 सीतापुर 666 727 लखीमपुर खीरी 542 579



उन्नाव में दस दुर्घटनाओं की जांच हुई: लखनऊ संभाग में इस साल जनवरी से सितंबर तक ऐसी 27 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जिनमें से 14 सड़क दुर्घटनाओं की जांच समिति ने की है. उन्नाव में घटित 10 सड़क दुर्घटनाओं के सापेक्ष समिति ने किसी भी सड़क दुर्घटना में जांच नहीं की. इस पर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की. इन दुर्घटनाओं की तत्काल जांच करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए.