वोट चोरी पर अखिलेश यादव के बयान पर जयंत चौधरी का हमला, बोले-उनका भय बोल रहा है
बागपत में 82 लाख का रनिंग सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किया, युवाओं को प्रेरित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 1:28 PM IST
बागपत: कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी शुक्रवार को बागपत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने वोटी चोरी पर अखिलेश यादव के बयान पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह उनका भय बोल रहा है. इस मौके पर 82 लाख रुपये की लागत से बने सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का उन्होंने शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने ट्रैक पर दौड़ भी लगाई. चौधरी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी सांसद निधि से यह निर्माण हुआ है.
उन्होंने कहा कि हमें लोकतांत्रिक प्रणाली में, प्रक्रिया में संस्थानों में उनका सम्मान करना चाहिए. लोग आगे आएं और इस प्रक्रिया में भाग लें. साथ ही अपने वोट को सुनिश्चित करें जो भी SIR की प्रक्रिया चल रही है, सभी की निगाहें उस पर होनी चाहिए. मंत्री ने आगे कहा कि मेरठ में खेल को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेल उद्योग को विकसित करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत, स्थानीय विकास निधि से 3 साल में मेरठ जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि सभी जनप्रतिनिधि इसमें आगे आएं.
जयंत ने कहा कि वेस्ट यूपी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. यहां के युवा कई खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सुविधाओं की कमीं है. मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम के अलावा कोई सिंथेटिक ट्रैक नहीं है. ये प्रयास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बागपत नगर पालिका के अध्यक्ष को पद से हटाए जाने के संदर्भ में जयंत चौधरी ने कहा, जो भी कार्रवाई हुई है, वह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही होगी. इसमें कोई शक नहीं कि वह लोकदल के सदस्य हैं.
