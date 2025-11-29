ETV Bharat / state

वोट चोरी पर अखिलेश यादव के बयान पर जयंत चौधरी का हमला, बोले-उनका भय बोल रहा है

बागपत: कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी शुक्रवार को बागपत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने वोटी चोरी पर अखिलेश यादव के बयान पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह उनका भय बोल रहा है. इस मौके पर 82 लाख रुपये की लागत से बने सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का उन्होंने शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने ट्रैक पर दौड़ भी लगाई. चौधरी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी सांसद निधि से यह निर्माण हुआ है.



उन्होंने कहा कि हमें लोकतांत्रिक प्रणाली में, प्रक्रिया में संस्थानों में उनका सम्मान करना चाहिए. लोग आगे आएं और इस प्रक्रिया में भाग लें. साथ ही अपने वोट को सुनिश्चित करें जो भी SIR की प्रक्रिया चल रही है, सभी की निगाहें उस पर होनी चाहिए. मंत्री ने आगे कहा कि मेरठ में खेल को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेल उद्योग को विकसित करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत, स्थानीय विकास निधि से 3 साल में मेरठ जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि सभी जनप्रतिनिधि इसमें आगे आएं.