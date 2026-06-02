लखनऊ ट्रैफिक अलर्ट; पर्व बड़ा मंगल पर जानिए किन रास्तों पर होगी रोक, देखें पूरी गाइडलाइन
ये व्यवस्था हर सोमवार-मंगलवार की रात 12 बजे से प्रभावी होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 3:15 PM IST
लखनऊ: ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर्व 2, 9, 16 और 23 जून को लेकर लखनऊ में कड़ा ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. हनुमान सेतु, हनुमंतधाम और कपूरथला-अलीगंज रूट पर भारी वाहनों के साथ-साथ सामान्य यातायात को भी वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया है. यह व्यवस्था हर सोमवार-मंगलवार की रात 12 बजे से प्रभावी होगी, हालांकि एम्बुलेंस और स्कूल की बसों जैसी आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट रहेगी.
भारी वाहनों, रोडवेज और सिटी बसों के लिए प्रतिबंध:
- सीतापुर रोड की तरफ से आने वाली बसें और भारी वाहन पुरनिया रेलवे क्रॉसिंग और डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से 8 नंबर चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे. यह यातायात खदरा और पक्का पुल होकर गुजरेगा.
- कैसरबाग/हजरतगंज की तरफ से भारी वाहन सुभाष चौराहे से आईटी या कपूरथला की ओर नहीं जा सकेंगे. इन्हें क्लार्क अवध, शहीद स्मारक, शाहमीना, पक्का पुल, मड़ियांव या निशातगंज-महानगर की तरफ डायवर्ट किया गया है.
- आईटी चौराहा की तरफ से रोडवेज और सिटी बसें विवेकानंद ओवरब्रिज से कपूरथला होकर अलीगंज नहीं जा पाएंगी. यह वाहन अयोध्या रोड, वायरलेस चौराहा और हीवेट पॉलिटेक्निक होकर निकलेंगे.
- अलीगंज और कपूरथला क्षेत्र सामान्य यातायात के लिए कुर्सी रोड की तरफ से आने वाले वाहन हीवेट पॉलिटेक्निक रहीमनगर चौराहा से नीरा नर्सिंग होम की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन्हें वायरलेस चौराहा, गोल मार्केट और निशातगंज की तरफ भेजा जाएगा.
- सहारा टावर तिराहे से अलीगंज से आने वाले वाहन कपूरथला नहीं जा सकेंगे, बल्कि सहारा टावर के पीछे से साईं मंदिर तिराहा होते हुए निरालानगर ओवरब्रिज का प्रयोग करेंगे.
- छन्नी लाल चौराहा और अल्कापुरी तिराहा से कपूरथला की ओर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. वाहन वायरलेस चौराहा या चौराहा नंबर-08 से होकर जा सकेंगे.
- साईं मंदिर अलीगंज से कोई भी वाहन कपूरथला चौराहा की ओर नहीं आ सकेगा.
- हनुमान सेतु और हनुमंतधाम मंदिर क्षेत्र के लिए नियम
- आईटी चौराहा की तरफ से सामान्य वाहन, बसें, ई-रिक्शा और टेम्पो हनुमान सेतु मंदिर की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन्हें डालीगंज इक्का तांगा स्टैंड या निशातगंज की तरफ मोड़ा गया है.
- सुभाष/परिवर्तन चौक और इक्का तांगा स्टैंड से हनुमान सेतु मंदिर की तरफ जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. ये वाहन केडी सिंह बाबू स्टेडियम या हजरतगंज होकर जा सकेंगे.
- क्लार्क अवध और मोतीमहल तिराहा से हनुमंतधाम मंदिर की तरफ सामान्य यातायात वर्जित रहेगा, इन्हें SBI तिराहा और केडी सिंह बाबू स्टेडियम की तरफ डायवर्ट किया गया है.
- सुशीला स्मृति वाटिका ग्रीन कॉरिडोर मार्ग से हनुमान सेतु की तरफ सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा.
आपातकालीन वाहनों के लिए विशेष छूट: यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के बावजूद एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी जाने की पूरी अनुमति रहेगी, बशर्ते कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो. किसी भी चिकित्सकीय अपरिहार्यता या ट्रैफिक सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.
राजधानी के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर, हनुमंतधाम और अलीगंज के हनुमान मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की सुविधा और जाम से निजात पाने के लिए लखनऊ यातायात पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं.
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