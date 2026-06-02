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लखनऊ ट्रैफिक अलर्ट; पर्व बड़ा मंगल पर जानिए किन रास्तों पर होगी रोक, देखें पूरी गाइडलाइन

इन चार तारीखों पर लखनऊ में रूट डायवर्जन, जानिए किन रास्तों से मिलेगी हरी झंडी. ( Photo Credit; ETV Bharat )