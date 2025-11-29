ETV Bharat / state

यूपी में किट-किट वाला जाड़ा कब आ रहा?, मौसम विभाग के अलर्ट से जानिए

बता दें, पिछले 24 घंटे में यूपी के दोनों मौसम मंडलों में वेदर शुष्क (सूखा) रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्का मध्यम कोहरा देखा गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह लाइट फॉग देखा गया. वहीं कुशीनगर में न्यूनतम दृश्यता 300 मीटर तक रही.

हवाओं का रुख बदल गया: दरअसल, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण उत्तर प्रदेश में चल रही उत्तरी पश्चिमी हवाओं का रुख बदल गया है. इससे प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद फिर से तापमान कम होने लगेगा और ठंडक बढ़ेगी, साथ ही घना कोहरा भी पड़ेगा.

लखनऊ: दिसंबर आ गया है. ऐसे में किट-किट वाले जाड़े (कड़ाके की सर्दी) को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. ऐसा जाड़ा यूपी में कब दस्तक देगा इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं. इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले 4-5 दिनों के संभावित मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

लखनऊ का AQI: लखनऊ लालबाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 251, गोमती नगर में 121, भीमराव अंबेडकर स्कूल में 131, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ में 162, कुकरैल पिकनिक स्पॉट में 86, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में 180, रिकॉर्ड किया गया. वहीं अन्य क्षेत्रों की एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है, जहां पिकनिक स्पॉट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 86 रिकॉर्ड किया. वहीं लालबाग क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब स्थिति में बना हुआ है. लालबाग क्षेत्र में बढ़ती गाड़ियों का धुआं और सड़कों-चौराहों पर लगने वाली जाम के कारण प्रदूषण में सुधार नहीं हो पा रहा है.

लखनऊ लालबाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स. (Photo Credit; Central Pollution Control Board)

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह तथा शाम के समय हल्का कोहरा और धुंध छाया रहा. दिन निकलते ही कोहरे और धुंध का प्रभाव खत्म हो गया. दिन में गुनगुनी धूप खिली सुबह-शाम के समय गुलाबी ठंडक जारी है. अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.

लखनऊ में आज कैसा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह-शाम के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे. अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

इटावा सबसे ठंडा: शुक्रवार को यूपी का इटावा सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिकतम तापमान बहराइच जिले में 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.





मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 7 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. सुबह-शाम के समय कहीं हल्का व कहीं मध्यम कोहरा छाया रहेगा. वहीं आइसोलेटेड स्थान पर घना कोहरा भी हो सकता है. आने वाले 2 दिनों के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है. वहीं 2 दिनों बाद फिर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने की संभावना है.





यह भी पढ़ें: यूपी में 2 से 5 डिग्री तक लुढ़का पारा, जाड़े का एक्शन शुरू, कानपुर सबसे ठंडा; जानिए मौसम का हाल