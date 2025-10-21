ETV Bharat / state

लखनऊ में बनेगा मल्टी एक्टिविटीज सेंटर और प्लेनेटेरियम, खगोलीय घटनाओं के बारे में जान सकेंगे

100 की लागत से तैयार किया जाएगा, कैंट बोर्ड ने प्रस्ताव तैयार किया, जल्द भेजा जाएगा मंत्रालय.

Photo Credit; ETV Bharat
लखनऊ को में बनेगा नया प्लैनेटोरियम और म्यूजियम. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: देश के रक्षा मंत्री व सांसद राजनाथ सिंह की लखनऊ में एक मल्टी एक्टिविटी सेंटर और प्लैनेटोरियम बनाने की ख्वाहिश है. राजधानी में वर्तमान में एक प्लैनेटोरियम डालीगंज में है, लेकिन अब छावनी परिषद की तरफ से अत्याधुनिक प्लैनेटोरियम स्थापित कराए जाने की तैयारी है. 100 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में यह (planetarium) बनाया जाएगा. यहां पर मल्टी एक्टिविटीज सेंटर भी स्थापित किया जाएगा. कैंट बोर्ड की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा. इसी के चलते छावनी परिषद की तरफ से रक्षा मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा जा रहा है. छावनी परिषद के सीईओ अभिषेक राठौर का कहना है कि इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद है.

एक नजर

  • भविष्य में छावनी परिषद क्षेत्र में एक म्यूजियम बनाया जाएगा.
  • यहां सेना से जुड़ी जानकारियां लोगों को दी जाएंगी.
  • इस मल्टी एक्टिविटी सेंटर में सैन्य उपकरण लगाए जाएंगे.
  • यहां एक नक्षत्रशाला बनाए जाने का प्लान है. इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है.

छावनी परिषद के जिम्मेदार बताते हैं कि इस Planetarium में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे लोग खगोलीय घटनाओं के बारे में जान सकेंगे. जल्द ही ये प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा. जिसके बाद काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है.

वहीं हाल ही में छावनी परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें देश के लिए बलिदान देने वाले वीर नायकों की प्रतिमाओं के संबंध में आए प्रपोजल को भी मंजूरी दी गई. अब्दुल हमीद, कैप्टन मनोज पाण्डेय समेत अन्य बलिदानियों की मूर्तियों को एलईडी लाइटों से जगमगाने की योजना को धरातल पर उतारा जाएगा. इन प्रतिमाओं के बोर्ड पर एलईडी से वीर नायकों का नाम भी अंकित किया जाएगा, जिससे उस रूट से गुजरने वाले हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होगा. दिलकुशा क्षेत्र में एक नए स्कूल के निर्माण का प्रस्ताव भी छावनी परिषद की तरफ से उच्चाधिकारियों को भेज भी दिया गया है. शीघ्र ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी.

छावनी परिषद के सीईओ अभिषेक राठौर ने बताया कि छावनी परिषद से जुड़े कई कामों के प्रस्ताव तैयार हैं. कई पर मुहर लगाई जा चुकी हैं. जहां तक बात म्यूजियम और प्लेनेटोरियम बनाने की है तो इसके लिए रक्षा मंत्रालय को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा. जिससे अत्याधुनिक म्यूजियम और प्लेनेटिरियम की नींव रखी जा सके.

