लखनऊ में बनेगा मल्टी एक्टिविटीज सेंटर और प्लेनेटेरियम, खगोलीय घटनाओं के बारे में जान सकेंगे

लखनऊ को में बनेगा नया प्लैनेटोरियम और म्यूजियम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: देश के रक्षा मंत्री व सांसद राजनाथ सिंह की लखनऊ में एक मल्टी एक्टिविटी सेंटर और प्लैनेटोरियम बनाने की ख्वाहिश है. राजधानी में वर्तमान में एक प्लैनेटोरियम डालीगंज में है, लेकिन अब छावनी परिषद की तरफ से अत्याधुनिक प्लैनेटोरियम स्थापित कराए जाने की तैयारी है. 100 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में यह (planetarium) बनाया जाएगा. यहां पर मल्टी एक्टिविटीज सेंटर भी स्थापित किया जाएगा. कैंट बोर्ड की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा. इसी के चलते छावनी परिषद की तरफ से रक्षा मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा जा रहा है. छावनी परिषद के सीईओ अभिषेक राठौर का कहना है कि इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद है.



एक नजर भविष्य में छावनी परिषद क्षेत्र में एक म्यूजियम बनाया जाएगा.

यहां सेना से जुड़ी जानकारियां लोगों को दी जाएंगी.

इस मल्टी एक्टिविटी सेंटर में सैन्य उपकरण लगाए जाएंगे.

यहां एक नक्षत्रशाला बनाए जाने का प्लान है. इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है.

