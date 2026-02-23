ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में परिवहन मेले के दौरान 75 लाख से अधिक का टैक्स जमा, मोटर कैब मालिकों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया

टैक्स का भुगतान करने के लिए वाहन स्वामियों को दी गई अतिरिक्त सुविधा, जल्द न जमा करने पर होगी कार्रवाई.

Photo Credit; ETV Bharat
लखनऊ में सबसे ज्यादा कॉमर्शियल वाहन स्वामियों ने जमा किया एकमुश्त कर (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 3:44 PM IST

लखनऊ: दो दिन के परिवहन मेले में लखनऊ सहित प्रदेश भर में हजारों वाहन मालिकों ने टैक्स की छूट का लाभ उठाया. सरकार के राजस्व में एक साथ एकमुश्त करोड़ों रुपए टैक्स जमा हो गया है. अब एकमुश्त (One time tax) टैक्स जमा न करने वाले कॉमर्शियल वाहनों पर अभियान के दौरान शिकंजा कसा जाएगा.

वहीं मेला में कॉमर्शियल वाहन स्वामी अपनी समस्या लेकर आए थे उनका समाधान किया गया. मौके पर ही हजारों लोगों ने अपना टैक्स जमा कर एकमुश्त टैक्स में छूट का लाभ भी उठाया. हालांकि तमाम वाहन स्वामियों का टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा था, इसलिए उन्होंने यह मांग उठाई कि जब तक किस्तों में टैक्स के भुगतान की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक टैक्स जमा कर पाने में असमर्थ हैं.

परिवहन कार्यालयों में बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों ने एकमुश्त टैक्स जमा कर राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें उनके टैक्स में बड़ी छूट मिली. लखनऊ के एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि 20 और 21 फरवरी को लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में इस मेले का आयोजन किया गया.

यहां पहले दिन 20 फरवरी को 113 वाहन स्वामी पहुंचे थे, जिनमें से 73 वाहन स्वामियों से मौके पर ही 25 लाख रुपये एकमुश्त टैक्स के रूप में जमा करवाया गया. 21 फरवरी को परिवहन मेले के दूसरे दिन 165 वाहन स्वामियों को एकमुश्त कर व्यवस्था से सम्बन्धित नियमों, कर निर्धारण की प्रक्रिया, कर गणना, भुगतान की विधि के बारे में वाहन स्वामियों को अवगत कराया गया और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया. 55 वाहनों से 22 लाख 40 हजार एकमुश्त कर जमा कराकर तुरंत निस्तारण किया गया. दोनों दिनों में कुल 158 वाहनों में कुल एकमुश्त टैक्स की देयता 75.77 लाख में से 28.69 लाख का रिवेट देते हुए 47 लाख 8 हजार रूपया जमा कराया गया. सबसे ज्यादा मोटर कैब मालिकों ने कर जमा किए.

लखनऊ संभाग के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने बताया कि परिवहन मेले में तमाम कॉमर्शियल वाहन स्वामियों ने टैक्स भरे. जिन लोगों ने एकमुश्त टैक्स नहीं जमा किया है, उन्हें कुछ दिन का और मौका दिया जाएगा, लेकिन एक तय अवधि में अगर वे अपने कॉमर्शियल वाहन का एकमुश्त टैक्स जमा नहीं करेंगे तो जब भी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. वाहनों के चालान के साथ ही सीजर की भी कार्रवाई की जाएगी.

