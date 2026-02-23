ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में परिवहन मेले के दौरान 75 लाख से अधिक का टैक्स जमा, मोटर कैब मालिकों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया

लखनऊ में सबसे ज्यादा कॉमर्शियल वाहन स्वामियों ने जमा किया एकमुश्त कर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: दो दिन के परिवहन मेले में लखनऊ सहित प्रदेश भर में हजारों वाहन मालिकों ने टैक्स की छूट का लाभ उठाया. सरकार के राजस्व में एक साथ एकमुश्त करोड़ों रुपए टैक्स जमा हो गया है. अब एकमुश्त (One time tax) टैक्स जमा न करने वाले कॉमर्शियल वाहनों पर अभियान के दौरान शिकंजा कसा जाएगा. वहीं मेला में कॉमर्शियल वाहन स्वामी अपनी समस्या लेकर आए थे उनका समाधान किया गया. मौके पर ही हजारों लोगों ने अपना टैक्स जमा कर एकमुश्त टैक्स में छूट का लाभ भी उठाया. हालांकि तमाम वाहन स्वामियों का टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा था, इसलिए उन्होंने यह मांग उठाई कि जब तक किस्तों में टैक्स के भुगतान की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक टैक्स जमा कर पाने में असमर्थ हैं. परिवहन कार्यालयों में बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों ने एकमुश्त टैक्स जमा कर राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें उनके टैक्स में बड़ी छूट मिली. लखनऊ के एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि 20 और 21 फरवरी को लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में इस मेले का आयोजन किया गया.