GNM की खाली सीटों पर कॉलेज कर सकेंगे दाखिला, 30 नवंबर अंतिम तारीख

लखनऊ: प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में जीएनएम पाठ्यक्रम की खाली सीटों पर अब कॉलेज प्रशासन को खुद प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दे दी गई है. पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेज में नियमित पाठ्यक्रम की खाली सीटों को ऑटोमैटिक भरने की अनुमति दी गई. प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों को 30 नवंबर तक अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कर दाखिले की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है.

प्रवेश सिर्फ 30 नवंबर तक मान्यः उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश भर के जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं, वह अपने स्तर पर जीएनएम प्रवेश परीक्षा कराएं. इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर तक दी गई है. सचिव ने बताया कि निर्धारित अवधि में प्रवेश को लेकर कॉलेजों को 5 दिसंबर 2025 तक सभी अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय को भेजनी होगी. सचिव ने बताया कि 30 नवंबर से पहले हुए प्रवेश प्रक्रिया को मान्य करार दिया जाएगा. वहीं, 30 नवंबर के बाद किया गया प्रवेश अमान्य होगा. इसके बाद उम्मीद है कि नर्सिंग कॉलेजों की रिक्त सीटें भर सकेंगी और अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

मालूम हो कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के तरफ से प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की लगभग 24 हजार जीएनएम सीटों पर दाखिले के लिए केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा आयोजित की गयी थी.