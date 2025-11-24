ETV Bharat / state

GNM की खाली सीटों पर कॉलेज कर सकेंगे दाखिला, 30 नवंबर अंतिम तारीख

उत्तर प्रदेश में लगभग 400 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज हैं. इनमें से 200 से ज्यादा कॉलेज प्राइवेट

Photo Credit; ETV Bharat
उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के लिए सीटें भरने की प्रक्रिया शुरू (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में जीएनएम पाठ्यक्रम की खाली सीटों पर अब कॉलेज प्रशासन को खुद प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दे दी गई है. पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेज में नियमित पाठ्यक्रम की खाली सीटों को ऑटोमैटिक भरने की अनुमति दी गई. प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों को 30 नवंबर तक अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कर दाखिले की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है.

प्रवेश सिर्फ 30 नवंबर तक मान्यः उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश भर के जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं, वह अपने स्तर पर जीएनएम प्रवेश परीक्षा कराएं. इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर तक दी गई है. सचिव ने बताया कि निर्धारित अवधि में प्रवेश को लेकर कॉलेजों को 5 दिसंबर 2025 तक सभी अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय को भेजनी होगी. सचिव ने बताया कि 30 नवंबर से पहले हुए प्रवेश प्रक्रिया को मान्य करार दिया जाएगा. वहीं, 30 नवंबर के बाद किया गया प्रवेश अमान्य होगा. इसके बाद उम्मीद है कि नर्सिंग कॉलेजों की रिक्त सीटें भर सकेंगी और अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

मालूम हो कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के तरफ से प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की लगभग 24 हजार जीएनएम सीटों पर दाखिले के लिए केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा आयोजित की गयी थी.

नर्सिंग कॉलेजों के बारे में: बता दें कि प्रदेश में लगभग 400 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज हैं. इनमें से 200 से ज्यादा कॉलेज निजी स्वामित्व वाले हैं, 20 से अधिक अर्ध-सरकारी और बाकी 21 सरकारी स्वामित्व वाले हैं. उत्तर प्रदेश के शीर्ष बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में गलगोटिया विश्वविद्यालय, रामा विश्वविद्यालय, कानपुर, केजीएमयू, बीएचयू आदि शामिल हैं.

प्रवेश के लिए योग्यता: बता दें कि प्रदेश में जीएनएम (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसके लिए 12वीं (विज्ञान विषय के साथ) पास होना जरूरी है. प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय या अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित प्रवेश परीक्षा (UPGET) पास करनी होगी. इसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 17 साल होनी चाहिए और 12वीं में न्यूनतम 50% अंक (आरक्षित वर्ग के लिए 45%) प्राप्त होने चाहिए.

