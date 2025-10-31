ETV Bharat / state

कुशीनगर भिक्षु संघ अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर का निधन, म्यांमार बौद्ध मंदिर के मुख्य मठाधीश थे

लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांसें, 20 दिनों से चल रहा था इलाज.

भदंत ज्ञानेश्वर का निधन.
October 31, 2025

कुशीनगर: यूपी के कुशीनगर में बौद्ध भक्षु संघ के अध्यक्ष और म्यांमार बौद्ध मंदिर के मुख्य मठाधीश ए.बी भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर का शुक्रवार सुबह लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया. ज्ञानेश्वर 90 साल के थे. उनके निधन से भिक्षु संघ में शोक की लहर दौड़ गई.

भदंत अक्टूबर में बीमार हुए थे, जिसके बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था. 20 दिनों के इलाज के बाद, उन्होंने शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजकर 50 मिनट पर अंतिम सांस ली. उनका पार्थिव शरीर दोपहर तक कुशीनगर पहुंचने की उम्मीद है.

जानकारी के अनुसार, उनका पार्थिव शरीर उनके आश्रम कुशीनगर में 10 दिनों के लिए रखा जाएगा, ताकि देश-विदेश के लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें. ज्ञानेश्वर ने कुशीनगर में बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष के रूप में बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वे साहित्यिक योगदान के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे.

ज्ञानेश्वर को म्यांमार के सर्वोच्च धार्मिक सम्मान 'अभिधज्जा महारथ गुरु' से सम्मानित होने वाले, पहले भारतीय के रूप में जाना जाता है. वर्ष 2021 में म्यांमार सरकार ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की थी. उन्होंने बौद्ध धर्म और कुशीनगर के विकास से संबंधित कई लेख और पुस्तकें लिखीं, जिनमें 'भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर, जीवन एवं कृतित्व' प्रमुख है.


