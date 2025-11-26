ETV Bharat / state

महिलाओं में गर्भाशय कैंसर क्यों बढ़ रहा है, जानिए क्या है लक्षण और कैसे करें बचाव?

केजीएमयू की रिसर्च में खुलासा, 40 से कम उम्र में भी बढ़ रहे कैंसर के मामले.

Published : November 26, 2025 at 5:02 PM IST

Updated : November 26, 2025 at 5:17 PM IST

लखनऊ: गर्भाशय कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. स्पेशलिस्ट का कहना है कि जीवनशैली में बदलाव, मोटापा, मधुमेह, और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है. खासतौर पर युवाओं और महिलाओं में इस कैंसर का जोखिम लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है. आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इससे बचाव के उपाय.

बता दें, पिछले 5 से 6 सालों में इसके मामले में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है. केजीएमयू के स्त्री कैंसर रोग विभाग की अध्यक्ष डॉ. निशा सिंह ने बताया कि मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं इस कैंसर की प्रमुख वजह बनकर उभर रही हैं.

केजीएमयू की वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ ने बताया कि एस्ट्रोजन हार्मोन कैंसर की मुख्य वजहों में से एक है. गर्भधारण नहीं करने पर एस्ट्रोजन हार्मोन असंतुलित हो जाता है. ऐसे में बच्चा नहीं पैदा करने के फैसले से बचना चाहिए. निसंतानता, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओडी), मोटापा आदि में एस्ट्रोजन हार्मोन असंतुलित होता है. ये समस्याएं गलत जीवनशैली की वजह से होती हैं. ऐसे में सही जीवनशैली अपनाना जरूरी है.

उन्होंने बताया कि निसंतानता की समस्या युवावस्था में गर्भाशय कैंसर का जोखिम बढ़ा रही है. विभाग की टीम ने 104 मरीजों पर शोध किया है. जिसमें सामने आया कि पहले 40 साल से कम उम्र वाले मामलों की संख्या 15 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है. इनमें लगभग 35-38 प्रतिशत महिलाएं निसंतानता की समस्या से पीड़ित थीं.

रिसर्च के प्रमुख निष्कर्ष: 70 फीसदी मरीज शहरी क्षेत्रों के, 30 फीसदी ग्रामीण, 15 फीसदी मामले 40 साल से कम उम्र के, 75 फीसदी मरीजों के दो या अधिक बच्चे, 25 फीसदी में केवल 1 बच्चा. 75 फीसदी मामले रजोनिवृत्ति के बाद, 25 फीसदी माहवारी के दौरान.

वर्तमान स्थिति

  • 80 फीसदी मरीजों में मोटापा
  • बीपी और मधुमेह की 20 फीसदी मामलों में मरीज
  • 40 वर्ष से कम आयु वाली महिलाएं
  • 35-38 फीसदी में निसंतानता 50 फीसदी मामलों में गांठ निकालने की नौबत

    ये हैं मुख्य वजहें
  • 50 फीसदी में मोटापा
  • 25 फीसदी में उच्च रक्तचाप
  • 20 फीसदी में मधुमेह
  • 5 फीसदी में पीसीओडी.

    प्रमुख लक्षण
  • पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द या ऐंठन
  • पेशाब में दर्द या कठिनाई
  • यौन संबंध बनाते समय दर्द
  • रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव
  • माहवारी के बीच में रक्तस्त्राव

ऐसे करें बचाव

  • बीपी व शुगर को नियंत्रित रखें.
  • नियमित व्यायाम और जो संतुलित कम वसा वाला आहार हो उसे लें.
  • स्वस्थ वजन बनाए रखें ताकि एस्ट्रोजन नियंत्रित रहे.
  • असामान्य रक्तस्राव पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
  • परिवार में कैंसर का इतिहास हो तो नियमित जांच कराएं.

