लखनऊ पेशाब कांड पर सियासत; भाजपा नेता समेत अन्य दलों के नेताओं ने की निष्पक्ष जांच की मांग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के काकोरी में हालिया घटनाक्रमों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक टकराव सामने आया है. एक ओर, भाजपा नेताओं सहित अन्य लोगों ने इसे 'सज्जन परिवार' को बदनाम करने की साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता डॉ. आशीष दीक्षित ने भी इस कृत्य को निंदनीय साजिश करार देते हुए इसकी निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है. इस तरह, काकोरी कांड अब 'जातीय उत्पीड़न' के आरोपों और 'मंदिर षड्यंत्र' के दावों के बीच फंसकर विवाद का रूप ले चुका है.

काकोरी कांड में निष्पक्ष जांच की मांग (Video Credit; ETV Bharat)

काकोरी में हुई घटना के बारे में जानिए: काकोरी में सोमवार को एक बुजुर्ग शीतला माता मंदिर के सामने से सोमवार को गुजर रहे थे. उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. समस्या लगने पर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए. पानी पीते समय उनके हाथ से थोड़ा पानी गिर गया. यह देखते ही मंदिर के सामने की दुकान से एक दबंग पहुंच गया. उसने बुजुर्ग को डांटना शुरू कर दिया. दबंग ने कहा कि अब मंदिर को शुद्ध करना होगा. उसने पूरा मंदिर धुलवाया. मामला सुर्खियों में आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

काकोरी पेशाब कांड में गिरफ्तार किए गए आरोपी स्वामी कांत उर्फ पम्मू के पक्ष में अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्थानीय लोग सामने आए हैं. उन्होंने इस पूरे मामले को स्वामी कांत और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश बताते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके.



लोगो का दावा- मंदिर में अश्लील आयोजन रुकवाने के बाद फंसाया गया: विजय कुमार यादव, बरगद तला काकोरी व अमित कुमार गौतम कटरा बाजार काकोरी ने बताया कि कई साल से पितृ पक्ष के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा मंदिर परिसर में नौटंकी का आयोजन कराया जाता था. इस दौरान नर्तिकाएं आकर डांस करती थीं, जो मंदिर की पवित्रता के हिसाब से अशोभनीय था. प्रबंधन ने इसका विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन ने नौटंकी के आयोजन की अनुमति देना बंद कर दिया.