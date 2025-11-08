ETV Bharat / state

टेंपल टूर ऑफ पुरी के साथ कोणार्क डांस फेस्टिवल को करें इंजॉय, IRCTC का ये पैकेज है शानदार

लखनऊ: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से टेंपल टूर ऑफ पुरी के साथ कोणार्क डांस फेस्टिवल का हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया गया है. ये पैकेज चार रात और 5 दिन का होगा. इस पैकेज में भुवनेश्वर, नंदनकानन, पुरी, चिल्का और कोणार्क घुमाया जाएगा. यह पैकेज एक से पांच दिसंबर तक चलाया जाएगा.



क्या होगी टूर की विशेषताएं: आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से भुवनेश्वर जाने की सीधी फ्लाइट की व्यवस्था होगी. भुवनेश्वर से लखनऊ आने की सीधी व्यवस्था फ्लाइट के माध्यम से की गई है. खान-पान और ठहरने की व्यवस्था थ्री स्टार होटल में होगी. यात्रा के दौरान नंदन कानन उद्यान, धौली स्तूप, गोल्डन समुद्र तट, जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील, अलारनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर आदि का भ्रमण कराया जाएगा.



इतना होगा खर्च: बताया कि एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 48,900 रुपए होगा. दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 38,600 रुपए और तीन लोगों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 36100 रुपए होगा. माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 29,700 रुपए बेड सहित और 28,000 रुपए बिना बेड के होगा. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी.