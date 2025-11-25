ETV Bharat / state

CBI ने लखनऊ से साइबर ठग को किया गिरफ्तार, भारत में बैठकर अमेरिकी नागरिकों से करता था ठगी, 14 लाख कैश बरामद

अमेरिकी नागरिकों से साइबर ठगी करने वाला अपराधी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )