CBI ने लखनऊ से साइबर ठग को किया गिरफ्तार, भारत में बैठकर अमेरिकी नागरिकों से करता था ठगी, 14 लाख कैश बरामद
गैंग का सक्रिय सदस्य विकास कुमार निमार जो पुणे, विशाखापत्तनम में अवैध कॉल सेंटर का संचालन कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 3:42 PM IST
लखनऊ: सीबीआई ने भारत के विभिन्न प्रदेशों में चल रहे इंटरनेशनल साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश किया है. इसी कड़ी में लंबे समय से फरार आरोपी विकास कुमार निमार को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने उसके घर की तलाशी के दौरान 14 लाख रुपये, लैपटॉप और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं. सीबीआई की ओर से सोमवार को प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी है.
सीबीआई के प्रेस नोट के अनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 24 सितम्बर 2024 को इंटरनेशनल साइबर ठगी से संबंधित एक मुकदमा दर्ज किया था. सितंबर, 2024 में ही आरोपियों से जुड़े कई स्थानों पर छापे मारकर तलाशी ली गई थी. पुणे, हैदराबाद और विशाखापत्तनम में आरोपियों के चलाए जा रहे 4 अवैध कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया और उन्हें बन्द करवा कर दिया गया था.
इसी गैंग का सक्रिय सदस्य विकास कुमार निमार पुणे और विशाखापत्तनम में अवैध कॉल सेंटर का संचालन कर रहा था. मामला दर्ज होने के बाद से ही विकास फरार था. पुणे के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से वारंट प्राप्त किया था.
सीबीआई ने 20 नवंबर को फरार आरोपी विकास कुमार निमार को उसके लखनऊ स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है. विकास के घर से तलाशी के दौरान 14 लाख रुपये, मोबाइल फोन और अपराध से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए.
तलाशी में मिले 52 लैपटॉप: वहीं तलाशी के दौरान, सीबीआई ने लखनऊ में आरोपी विकास कुमार निमार द्वारा अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे एक और अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया. उक्त अवैध कॉल सेंटर की तलाशी में 52 लैपटॉप बरामद हुए. जिनमें आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य थे, जिनका इस्तेमाल आरोपी व्यक्ति उक्त साइबर अपराध नेटवर्क के संचालन में कर रहे थे.
