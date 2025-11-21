ETV Bharat / state

यूपी में ट्रेनों पर छाया कोहरे का साया; रेलवे ने निरस्त कर दीं 50 ट्रेनें, दिसंबर से फरवरी तक संचालन नहीं, देखें लिस्ट

लखनऊ: यूपी में कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने लगा है. रेलवे प्रशासन ने कम आक्यूपेंसी वाली कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है और कुछ ट्रेनों के फेरों में कमी कर दी है, जिससे कोहरे के दौरान ट्रेनों का सामान्य और संरक्षित संचालन हो सके. ऐसे में सर्दी में ट्रेन से सफर करने के लिए यात्रियों को ट्रेन ही नहीं मिलेगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, यात्रियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि निरस्त की गईं कुछ ट्रेनों का बीच-बीच में संचालन किया जाएगा. कई ट्रेनें दिसंबर से मार्च तक के लिए भी रद्द की गई हैं, देखिए बड़ी संख्या में निरस्त हुई ट्रेनों की लिस्ट.



रद्द हुईं ये ट्रेनें-