यूपी में ट्रेनों पर छाया कोहरे का साया; रेलवे ने निरस्त कर दीं 50 ट्रेनें, दिसंबर से फरवरी तक संचालन नहीं, देखें लिस्ट
कई ट्रेनें दिसंबर से मार्च तक के लिए भी रद्द की गई हैं, देखिए बड़ी संख्या में निरस्त हुई ट्रेनों की लिस्ट.
Published : November 21, 2025 at 11:03 AM IST
लखनऊ: यूपी में कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने लगा है. रेलवे प्रशासन ने कम आक्यूपेंसी वाली कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है और कुछ ट्रेनों के फेरों में कमी कर दी है, जिससे कोहरे के दौरान ट्रेनों का सामान्य और संरक्षित संचालन हो सके. ऐसे में सर्दी में ट्रेन से सफर करने के लिए यात्रियों को ट्रेन ही नहीं मिलेगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, यात्रियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि निरस्त की गईं कुछ ट्रेनों का बीच-बीच में संचालन किया जाएगा. कई ट्रेनें दिसंबर से मार्च तक के लिए भी रद्द की गई हैं, देखिए बड़ी संख्या में निरस्त हुई ट्रेनों की लिस्ट.
रद्द हुईं ये ट्रेनें-
- 12583/12584 लखनऊ जंक्शन-आनन्द विहार टर्मिनस-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस दो दिसम्बर से 15 फरवरी तक निरस्त रहेगी.
- 12595 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस एक दिसम्बर से 12 फरवरी तक निरस्त रहेगी.
- 12596 आनन्द विहार टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस दो दिसम्बर से 13 फरवरी तक निरस्त रहेगी.
- 15057 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस चार 11, 18, 25 दिसम्बर को, एक, आठ, 15, 22, 29 जनवरी को और पांच व 12 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15058 आनन्द विहार टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस तीन, 10, 17, 24, 31 दिसम्बर को सात, 14, 21, 28 जनवरी को और चार व 11 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15059 लालकुंआ-आनन्द विहार टर्मिनस-लालकुआँ एक्सप्रेस दो दिसम्बर से 12 फरवरी तक निरस्त रहेगी.
- 12207 काठगोदाम-जम्मूतवी एक्सप्रेस नौ 16, 23 व 30 दिसम्बर, छह, 13, 20 और 27 जनवरी के अलावा तीन 10, 17 और 24 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 12208 जम्मूतवी- काठगोदाम एक्सप्रेस सात, 14, 21 व 28 दिसम्बर, चार, 11, 18 और 25 जनवरी के अलावा एक, आठ, 15 और 22 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 12209 कानपुर सेन्ट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस नौ, 16, 23 और 30 दिसम्बर, छह, 13, 20 और 27 जनवरी व, 10, 17 और 24 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 12210 काठगोदाम-कानपुर सेन्ट्रल एक्सप्रेस आठ, 15, 22 एवं 29 दिसम्बर, पांच, 12, 19 और 26 जनवरी, दो, नौ, 16 और 23 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 14523 बरौनी-अम्बाला एक्सप्रेस चार, आठ, 11, 15, 18, 22, 25, 29 दिसम्बर, एक, पांच, आठ, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी को और दो, पांच, नौ, 12, 16, 19, 23 व 26 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 14524 अम्बाला-बरौनी एक्सप्रेस दो, छह, नौ, 13, 16, 20, 23, 27, 30 दिसम्बर को तीन,छह, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 जनवरी को और तीन, सात, 10, 14, 17, 21 व 24 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 14615 लालकुआँ-अमृतसर एक्सप्रेस छह, 13, 20, 27 दिसम्बर, तीन, 10, 17, 24, 31 जनवरी और सात, 14, 21 एवं 28 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 14616 अमृतसर-लालकुआँ एक्सप्रेस छह, 13, 20, 27 दिसम्बर, तीन, 10, 17, 24 और 31 जनवरी, सात, 14, 21 एवं 28 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस तीन दिसम्बर से दो मार्च तक निरस्त रहेगी.
- 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस एक दिसम्बर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेगी.
- 14213 वाराणसी-बहराइच एक्सप्रेस एक दिसम्बर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेगी.
- 14214 बहराइच-वाराणसी एक्सप्रेस दो दिसम्बर से एक मार्च तक निरस्त रहेगी.
- 15903 डिब्रुगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस एक, पांच, आठ, 12, 15, 19, 22, 26 और 29 दिसम्बर, दो, लांच, नौ 12, 16, 19, 23, 26 एवं 30 जनवरी और दो, छह, नौ, 13, 16, 20, 22, 27 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15904 चंडीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस तीन, सात, 10, 14, 17, 21, 24, 28 एवं 31 दिसम्बर, चार, सात, 11, 14, 18, 21, 25 एवं 28 जनवरी और एक, चार, आठ,11, 15, 18, 22 एवं 25 फरवरीbको निरस्त रहेगी.
- 15621 कामाख्या़-आनन्द विहार टर्मिनस़ एक्सप्रेस चार, 11, 18 और 25 दिसम्बर, एक, आठ, 15, 22 और 29 जनवरी व पांच, 12, 19 और 26 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15622 आनन्द विहार टर्मिनस़़-कामाख्या एक्सप्रेस पांच, 12, 19 और 26 दिसम्बर, दो, नौ, 16, 23 और 30 जनवरी, छह, 13, 20 और 27 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस एक दिसम्बर से 25 फरवरी तक निरस्त रहेगी.
- 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज एक्सप्रेस एक दिसम्बर से 25 फरवरी तक निरस्त रहेगी.
- 15033/15034 पाटलिपुत्र-लखनऊ जंक्शन-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस एक, दो, तीन,आठ, नौ, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 दिसम्बर, पांच, छह, सात,ब12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 जनवरी और दो, तीन, चार, नौ, 10 और 11 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 12571 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस तीन, सात, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 दिसम्बर, चार, सात, 11, 14, 18, 21, 25, 28 जनवरी और एक, चार, आठ, 11 एवं 15 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 12572 आनन्द विहार टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस एक, चार, आठ, 11, 15, 18, 22, 25, 29 दिसम्बर,एक, पांच, आठ, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी और दो, पांच, नौ और 12 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15035/15036 दिल्ली-काठगोदाम-दिल्ली एक्सप्रेस दो, चार, छह, नौ 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 दिसम्बर, एक, तीन, छह, आठ, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 जनवरी और तीन, सात, 10, 12 एवं 14 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15079/15080 पाटलिपुत्र-गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस एक, तीन, पांच, सात, आठ, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 दिसम्बर, दो, चार, पांच, सात, नौ, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 जनवरी, एक, दो, चार, छह, आठ नौ, 11, 13 और 15 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15119 बनारस-देहरादून एक्सप्रेस एक, चार,छह, आठ, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 दिसम्बर, एक, तीन, पांच, आठ 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 जनवरी और दो, पांच, सात, नौ, 12, 14 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15120 देहरादून-बनारस एक्सप्रेस दो, पांच, सात, नौ, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 दिसम्बर, दो, चार, छह, नौ, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 जनवरी और एक, तीन, छह, आठ, 10, 13 और 15 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15127 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस दो, पांच, नौ, 12, 16, 19, 23, 26, 30 दिसम्बर, दो, छह, नौ, 13, 16, 20, 23, 27, 30 जनवरी औरबतीन, छह, 10 और 13 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15128 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस तीन, छह, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 दिसम्बर, तीन, सात, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 जनवरी और चार, सात, 11 एवं 14 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15159 छपरा-दुर्ग एक्सप्रेस एक, तीन, छह, आठ, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 दिसम्बर, तीन, पांच, सात, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 जनवरी और दो, चार, सात, नौ, 11 व 14 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15160 दुर्ग-छपरा एक्सप्रेस दो चार, सात, नौ, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 दिसम्बर एक, चार, छह, आठ, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 जनवरी, एक, तीन, पांच, आठ, 10, 12 और 15 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 25035/25036 मुरादाबाद-रामनगर-मुरादाबाद एक्सप्रेस दो, चार, छह, नौ, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 दिसम्बर, एक, तीन छह, आठ, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 जनवरी और तीन, पांच, सात, 10, 12 और 14 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15025 मऊ-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस दो, नौ, 16, 23, 30 दिसम्बर, छह, 13, 20, 27 जनवरी और तीन व 10 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15026 आनन्द विहार टर्मिनस-मऊ एक्सप्रेस पांच, 12, 19, 26 दिसम्बर, दो, नौ, 16, 23 और 30 जनवरी, छह और 13 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस सात, 14, 21 एवं 28 दिसम्बर, चार, 11, 18 और 25 जनवरी व एक, आठ, 15 और 22 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस नौ, 16, 23 और 30 दिसम्बर, छह, 13, 20, 27 जनवरी, तीन, 10, 17 और 24 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 12523 न्यू जलपाईगुड़ी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस दो, नौ, 16, 23 और 30 दिसम्बर, छह, 13, 20, 27 जनवरी और तीन, 10, 17 व 24 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 12524 न्यू जलपाईगुड़ी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस तीन, 10, 17, 24 और 31 दिसम्बर को, सात 14, 21 और 28 जनवरी व चार, 11, 18 और 25 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस एक, चार, आठ, 11, 15, 18, 22, 25, 29 दिसम्बर, एक, पांच, आठ, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी, दो, पांच, नौ, 12, 16, 19, 23 व 26 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस दो, पांच, नौ, 12, 16, 19, 23, 26 और 30 दिसम्बर, दो, छह, नौ, 13, 16, 20, 23, 27 और 30 जनवरी, तीन, छह, 10, 13, 17, 20, 24 और 27 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 11109/11110 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ जंक्शन वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी एक्सप्रेस छह, सात, 13, 14, 20, 21, 27, 28 दिसम्बर, तीन, चार, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 जनवरी, एक, सात, आठ,14, 15, 21, 22 व 28 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 12180/12179 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस छह, सात, 13, 14, 20, 21, 27, 28 दिसम्बर, तीन, चार, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 जनवरी और एक, सात, आठ, 14, 15, 21, 22 व 28 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस छह, 13, 20, 27 दिसम्बर, तीन, 10, 17, 24, 31 जनवरी और सात, 14, 21 एवं 28 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15910 लालगढ़़-डिब्रूगढ एक्सप्रेस नौ, 16, 23, 30 दिसम्बर, छह, 13, 20 व 27 जनवरी, टीम, 10, 17 और 24 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15073/15075 सिंगरौली/शक्तिनगर-टनकपुर एक्सप्रेस दो, तीन, चार सात, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 दिसम्बर, एक, चार, सात, आठ 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 जनवरी, एक, चार, पांच, आठ, 11, 12 और 15 फरवरी को निरस्त रहेगी.
- 15074/15076 टनकपुर-सिंगरौली/शक्तिनगर एक्सप्रेस दो, तीन, छह, नौ, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 दिसम्बर, तीन, पांच, सात, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 जनवरी, तीन,चार सात, 10, 11 और 14 फरवरी को निरस्त रहेगी.
