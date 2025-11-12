ETV Bharat / state

बिहार चुनाव खत्म, अब वापसी की यात्रा; रेलवे ने अनारक्षित-पूजा स्पेशल ट्रेनों का जारी किया शेड्यूल, जानिए समय और स्टॉपेज

लखनऊ: इस बार छठ पूजा के साथ ही बिहार चुनाव में हिस्सा लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग बिहार पहुंचे थे. अब बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है, ऐसे में सभी यात्री एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर लौटने की शुरुआत कर रहे हैं. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने भी यात्रियों को सुविधा देने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की है. यात्री इन ट्रेनों में टिकट बुक करा कर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं. कई अनरिजर्व ट्रेनों की रेलवे ने सूची जारी की है.



ये हैं मुख्य ट्रेनें: 05590 सुपौल-नई दिल्ली अनारक्षित विशेष गाड़ी 12 नवम्बर को सुपौल से 08.00 बजे चलकर सरायगढ़ से 08.45 बजे, निर्मली से 09.05 बजे, घोघरडीहा से 09.15 बजे, झंझारपुर से 09.32 बजे, सीकरी से 09.50 बजे, शीशो से 10.15 बजे, जनकपुर रोड से 10.40 बजे, सीतामढ़ी से 11.07 बजे, बैरगनिया से 11.31 बजे, रक्सौल से 12.20 बजे, सिकटा से 12.33 बजे, नरकटियागंज से 13.00 बजे, बगहा से 13.30 बजे, कप्तानगंज से 15.20 बजे, गोरखपुर से 16.35 बजे, बस्ती से 17.30 बजे, गोंडा से 18.37 बजे, सीतापुर से 20.36 बजे, शाहजहांपुर से 22.27 बजे, बरेली से 23.24 बजे चलेगी. दूसरे दिन मुरादाबाद से 00.41 बजे, हापुड़ से 01.59 बजे और गाजियाबाद से 03.20 बजे छूटकर नई दिल्ली 04.15 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन में एसएलआर के 2 और साधारण द्वितीय श्रेणी के 18 कोच सहित कुल 20 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे.

05583 जयनगर-अमृतसर अनारक्षित विशेष गाड़ी जयनगर से 9 बजे चलकर खजौली से 09.14 बजे, राजनगर से 09.26 बजे, मधुबनी से 09.38 बजे, पंडौल से 09.48 बजे, सकरी से 09.57 बजे, दरभंगा से 10.35 बजे, लहरिया सराय से 10.45 बजे, हायाघाट से 11.00 बजे, समस्तीपुर से 12.25 बजे, ढोली से 12.53 बजे, मुजफ्फरपुर से 13.35 बजे, हाजीपुर से 14.20 बजे, सोनपुर से 14.32 बजे, छपरा से 13.55 बजे, सीवान से 16.46 बजे, मैरवा से 17.05 बजे, भाटपार रानी से 17.21 बजे, भटनी से 17.46 बजे, देवरिया सदर से 18.11 बजे, गोरखपुर से 20.23 बजे, खलीलाबाद से 21.03 बजे, बस्ती से 21.34 बजे, बभनान से 21.59 बजे, मनकापुर से 22.30 बजे, गोंडा से 23.13 बजे चलेगी.