बिहार चुनाव खत्म, अब वापसी की यात्रा; रेलवे ने अनारक्षित-पूजा स्पेशल ट्रेनों का जारी किया शेड्यूल, जानिए समय और स्टॉपेज

05583 जयनगर-अमृतसर अनारक्षित विशेष गाड़ी में एसएलआर के 2 और साधारण द्वितीय श्रेणी के 14 कोचों सहित कुल 16 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे.

पूजा स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी.
Published : November 12, 2025 at 11:21 AM IST

लखनऊ: इस बार छठ पूजा के साथ ही बिहार चुनाव में हिस्सा लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग बिहार पहुंचे थे. अब बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है, ऐसे में सभी यात्री एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर लौटने की शुरुआत कर रहे हैं. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने भी यात्रियों को सुविधा देने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की है. यात्री इन ट्रेनों में टिकट बुक करा कर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं. कई अनरिजर्व ट्रेनों की रेलवे ने सूची जारी की है.

ये हैं मुख्य ट्रेनें: 05590 सुपौल-नई दिल्ली अनारक्षित विशेष गाड़ी 12 नवम्बर को सुपौल से 08.00 बजे चलकर सरायगढ़ से 08.45 बजे, निर्मली से 09.05 बजे, घोघरडीहा से 09.15 बजे, झंझारपुर से 09.32 बजे, सीकरी से 09.50 बजे, शीशो से 10.15 बजे, जनकपुर रोड से 10.40 बजे, सीतामढ़ी से 11.07 बजे, बैरगनिया से 11.31 बजे, रक्सौल से 12.20 बजे, सिकटा से 12.33 बजे, नरकटियागंज से 13.00 बजे, बगहा से 13.30 बजे, कप्तानगंज से 15.20 बजे, गोरखपुर से 16.35 बजे, बस्ती से 17.30 बजे, गोंडा से 18.37 बजे, सीतापुर से 20.36 बजे, शाहजहांपुर से 22.27 बजे, बरेली से 23.24 बजे चलेगी. दूसरे दिन मुरादाबाद से 00.41 बजे, हापुड़ से 01.59 बजे और गाजियाबाद से 03.20 बजे छूटकर नई दिल्ली 04.15 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन में एसएलआर के 2 और साधारण द्वितीय श्रेणी के 18 कोच सहित कुल 20 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे.

05583 जयनगर-अमृतसर अनारक्षित विशेष गाड़ी जयनगर से 9 बजे चलकर खजौली से 09.14 बजे, राजनगर से 09.26 बजे, मधुबनी से 09.38 बजे, पंडौल से 09.48 बजे, सकरी से 09.57 बजे, दरभंगा से 10.35 बजे, लहरिया सराय से 10.45 बजे, हायाघाट से 11.00 बजे, समस्तीपुर से 12.25 बजे, ढोली से 12.53 बजे, मुजफ्फरपुर से 13.35 बजे, हाजीपुर से 14.20 बजे, सोनपुर से 14.32 बजे, छपरा से 13.55 बजे, सीवान से 16.46 बजे, मैरवा से 17.05 बजे, भाटपार रानी से 17.21 बजे, भटनी से 17.46 बजे, देवरिया सदर से 18.11 बजे, गोरखपुर से 20.23 बजे, खलीलाबाद से 21.03 बजे, बस्ती से 21.34 बजे, बभनान से 21.59 बजे, मनकापुर से 22.30 बजे, गोंडा से 23.13 बजे चलेगी.

दूसरे दिन बाराबंकी से 00.49 बजे, लखनऊ से 01.44 बजे, शाहजहांपुर से 04.12 बजे, बरेली से 05.13 बजे, रामपुर से 06.07 बजे, मुरादाबाद से 07.04 बजे, काठ से 07.34 बजे, धामपुर से 07.59 बजे, नजीबाबाद से 08.40 बजे, लक्सर से 09.29 बजे, रूड़की से 09.56 बजे, सहारनपुर से 11.10 बजे, यमुनानगर जगाधरी से 11.40 बजे, अम्बाला कैण्ट से 12.35 बजे, अम्बाला सिटी से 12.50 बजे, राजपुरा से 13.47 बजे, सरहिन्द से 13.27 बजे, गोविन्दगढ़ से 13.58 बजे, खन्ना से 14.07 बजे, लुधियाना से 15.03 बजे, फिल्लौर से 15.19 बजे, फगवाड़ा से 15.39 बजे, जलंधर कैण्ट से 15.58 बजे, जलंघर सिटी से 16.17 बजे और व्यास से 16.51 बजे छूटकर शाम 18.50 बजे अमृतसर पहुंचेगी. इस ट्रेन में एसएलआर के 2 और साधारण द्वितीय श्रेणी के 14 कोचों सहित कुल 16 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे.

पूजा स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल-

  • 12 नवम्बर को 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गाड़ी गोरखपुर से 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलाई जाएगी.
  • 12 नवम्बर को 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से दोपहर 1 बजे चलकर सीवान, छपरा, पटना होते हुए चलाई जाएगी.
  • 12 नवम्बर को 05064 मऊ-कोलकाता पूजा विशेष गाड़ी मऊ से 13.30 बजे प्रस्थान कर भटनी, सीवान, छपरा होते हुए चलाई जाएगी.
  • 12 नवम्बर को 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल गाड़ी बहराइच से दोपहर 14.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी और आनन्दनगर होते हुए चलाई जाएगी.
  • 12 नवम्बर को 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूजा स्पेशल गाड़ी गोरखपुर से 14.30 बजे चलकर बस्ती, गोंडा, कानपुर सेंट्रल होते हुए चलेगी.
  • 12 नवम्बर को 05005 बढ़नी-अमृतसर पूजा विशेष गाड़ी बढ़नी से 15.10 बजे प्रस्थान कर गोंडा, सीतापुर, मुरादाबाद होते हुए चलेगी.
  • 12 नवम्बर को 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 17.30 बजे प्रस्थान कर बस्ती, गोंडा और कानपुर सेंट्रल होते हुए चलाई जाएगी.
  • 12 नवम्बर को 03216 थावे-पटना पूजा विशेष गाड़ी थावे से 18.25 बजे चलकर मसरख और खैरा होते हुए चलाई जाएगी.
  • 12 नवम्बर को 01432 गाजीपुर सिटी-पुणे पूजा स्पेशल ट्रेन गाजीपुर सिटी से 22.40 बजे चलकर औड़िहार, जौनपुर-वाराणसी होते हुए चलाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी-बिहार को मिली नई स्पेशल ट्रेन; लोकमान्य तिलक से गोंडा-बस्ती गोरखपुर होते हुए जाएगी छपरा

