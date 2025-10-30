ETV Bharat / state

लखनऊ में कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, 1 किमी तक दिखा धुएं का गुबार

धमाके की आवाज से दहला पूरा इलाका, मौके पर दमकल की चार गाड़ियां आग बुझाने में लगी.

Photo Credit; ETV Bharat
कार सर्विस सेंटर में आग लगने से भारी नुकसान. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 4:53 PM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के गुडंबा इलाके में कार के सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई. धुंध इतना भयानक उठा कि करीब 1 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया. गोदाम में खड़ी गाड़ियां आग की चपेट में जल गईं. मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है.

लखनऊ में कार सर्विस सेंटर में लगी आग. (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोदाम से तेज धमाके की आवाज आई. मौके पर मौजूद फायर कर्मी और सर्विस सेंटर के स्टाफ खिड़की और दरवाजे तोड़कर धुंआ बाहर निकाल रहे हैं. राजधानी के रिंग रोड पर दुकान होने की वजह से आस-पास कोई लिंक मकान नहीं है. शोरूम के बगल में निर्माण कार्य चल रहा और हॉस्पिटल मौजूद है. लोगों का कहना है कि दोपहर 2 बजे आग लगी. गोदाम में डीजल रखा हुआ था. डीजल की वजह से आग काफी भड़क गई.

Photo Credit; ETV Bharat
कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग (Photo Credit; ETV Bharat)

मिली जानकारी के अनुसार, सर्विस सेंटर के अंदर खड़ी 4 से 6 गाड़ियों के जलने की सूचना है. वहीं गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों को पुलिस ने मौके से हटा दिया है.

सर्विस सेंटर प्रबंधक का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है. आग इतनी भयानक लगी कि वर्कशॉप की दीवारों में दरारें आ गई हैं. जिसकी वजह से एक समय पर लगा कि दीवार गिर जाएगी.

वहीं फायर ब्रिगेड के प्रभारी के.के सिंह मौके पर मौजूद हैं. पुलिस बल के साथ आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत की जा रही है.

यह भी पढ़ें : मुरादाबाद के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग; एक महिला की मौत, दमकल कर्मचारियों ने 16 को सकुशल बाहर निकाला

Last Updated : October 30, 2025 at 5:00 PM IST

TAGGED:

LUCKNOW FIRE NEWS
CAR SERVICE CENTER FIRE
लखनऊ कार सर्विस सेंटर आग
लखनऊ न्यूज
LUCKNOW FIRE IN CAR SERVICE CENTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.