लखनऊ में कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, 1 किमी तक दिखा धुएं का गुबार
धमाके की आवाज से दहला पूरा इलाका, मौके पर दमकल की चार गाड़ियां आग बुझाने में लगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 4:53 PM IST|
Updated : October 30, 2025 at 5:00 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के गुडंबा इलाके में कार के सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई. धुंध इतना भयानक उठा कि करीब 1 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया. गोदाम में खड़ी गाड़ियां आग की चपेट में जल गईं. मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है.
वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोदाम से तेज धमाके की आवाज आई. मौके पर मौजूद फायर कर्मी और सर्विस सेंटर के स्टाफ खिड़की और दरवाजे तोड़कर धुंआ बाहर निकाल रहे हैं. राजधानी के रिंग रोड पर दुकान होने की वजह से आस-पास कोई लिंक मकान नहीं है. शोरूम के बगल में निर्माण कार्य चल रहा और हॉस्पिटल मौजूद है. लोगों का कहना है कि दोपहर 2 बजे आग लगी. गोदाम में डीजल रखा हुआ था. डीजल की वजह से आग काफी भड़क गई.
मिली जानकारी के अनुसार, सर्विस सेंटर के अंदर खड़ी 4 से 6 गाड़ियों के जलने की सूचना है. वहीं गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों को पुलिस ने मौके से हटा दिया है.
सर्विस सेंटर प्रबंधक का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है. आग इतनी भयानक लगी कि वर्कशॉप की दीवारों में दरारें आ गई हैं. जिसकी वजह से एक समय पर लगा कि दीवार गिर जाएगी.
वहीं फायर ब्रिगेड के प्रभारी के.के सिंह मौके पर मौजूद हैं. पुलिस बल के साथ आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत की जा रही है.
