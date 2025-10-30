ETV Bharat / state

लखनऊ में कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, 1 किमी तक दिखा धुएं का गुबार

कार सर्विस सेंटर में आग लगने से भारी नुकसान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के गुडंबा इलाके में कार के सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई. धुंध इतना भयानक उठा कि करीब 1 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया. गोदाम में खड़ी गाड़ियां आग की चपेट में जल गईं. मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है.

लखनऊ में कार सर्विस सेंटर में लगी आग. (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोदाम से तेज धमाके की आवाज आई. मौके पर मौजूद फायर कर्मी और सर्विस सेंटर के स्टाफ खिड़की और दरवाजे तोड़कर धुंआ बाहर निकाल रहे हैं. राजधानी के रिंग रोड पर दुकान होने की वजह से आस-पास कोई लिंक मकान नहीं है. शोरूम के बगल में निर्माण कार्य चल रहा और हॉस्पिटल मौजूद है. लोगों का कहना है कि दोपहर 2 बजे आग लगी. गोदाम में डीजल रखा हुआ था. डीजल की वजह से आग काफी भड़क गई.