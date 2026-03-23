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गोवंश की बेहतरी के लिए भूसा बैंक की स्थापना; गोचर भूमि के विस्तार के लिए 18 मंडलों के नोडल अधिकारी नियुक्त

मंत्री ने 30 मार्च तक भूसा और साइलेज टेंडर का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही गायों के देखभाल के निर्देश दिए.

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पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : March 23, 2026 at 5:12 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में निराश्रित गोवंश के बेहतर भरण पोषण के लिए भूसा बैंक की स्थापना और गोचर भूमि के विस्तार कार्य को तीव्र गति देने के लिए प्रदेश के 18 मंडलों के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं. नोडल अधिकारी गौशालाओं का भ्रमण कर उसकी रिपोर्ट 30 मार्च तक सौंपेंगे. प्रत्येक गौशाला के लिए व्यवस्थित प्रबन्धन, अपना "भूसा बैंक" गो आश्रय स्थलों के संचालन में पारदर्शिता, तकनीक और जन सहभागिता के लक्ष्य की पूर्ति करेंगे. मंत्री धर्मपाल सिंह ने रविवार को मंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की.

पशुधन मंत्री ने कहा कि 30 मार्च तक प्रत्येक जिले में भूसा एवं साइलेज का टेंडर पूरा कर लिया जाए. टेंडर में दर और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 15 अप्रैल से अभियान चलाकर भूसा संग्रहण, भूसा बैंक और भूसा प्रबंधन का कार्य पूरा किया जाए. सभी गो आश्रय स्थलों पर भूसा बैंक (अस्थाई/स्थाई) बनाया जाए और 2 माह का भूसा आरक्षित भंडारण के रूप में रखा जाए.

पशुधन मंत्री ने दिए ये निर्देश-

  • गो आश्रय स्थलों में निश्चित रूप पर रजिस्टर भी पूर्ण कराया जाए.
  • हरे चारे की आपूर्ति के लिए स्थानीय किसानों से अनुबंध किया जाए.
  • ऐसे किसानों और चारा उत्पादकों की सूची मोबाइल नंबर सहित तैयार कर ली जाए.
  • गोवंश के लिए हरे चारे भूसे की कोई कमी न हो.
  • सभी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भूसा संग्रहण के लिए जन प्रतिनिधियों, दान दाताओं और समाज सेवियों का भी सहयोग जरूर लें.
  • गर्मी को ध्यान में रखकर गोआश्रय स्थलों में गोवंश को धूप, लू से सुरक्षित रखा जाए.
  • भूसा, हरा चारा, चोकर, पानी, बिजली और औषधियों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए.
  • कोई भी गोवंश भूखा प्यास न पाया जाए.
  • पशुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं और वैक्सीन की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए.
  • पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य और पौष्टिक चारे के आधार पर ही दुग्ध विकास कार्यक्रमों और नस्ल सुधार व कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्यों को पूरा व सफल बनाया जा सकता है.
  • गोवंश के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए.
  • केयर टेकर रात में गोआश्रय स्थल पर ही रुकें और आवश्यक कार्य सुचारू रूप से पूरा करें.
  • मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गरीब परिवारों को गाय उपलब्ध कराई जाए. अन्य लघु पशु योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाए.

इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी: बैठक में फैसला लिया गया कि पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह गोरखपुर और वाराणसी मंडल का स्थलीय निरीक्षण करेंगे. अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम को कानपुर और लखनऊ मंडल, CEO पशुधन विकास परिषद डॉ. प्रमोद कुमार सिंह को प्रयागराज मंडल, दुग्ध आयुक्त के. धनलक्ष्मी को झांसी और चित्रकूट मंडल, विशेष सचिव दुग्ध विकास राम सहाय यादव को आजमगढ़ और अयोध्या मंडल, निदेशक पशुपालन प्रशासन एवं विकास डॉ. मेमपाल सिंह को देवीपाटन एवं बस्ती मंडल, निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉ. राजेंद्र प्रसाद को आगरा और अलीगढ़ मंडल, अपर निदेशक गोधन डॉ. प्रमोद कुमार को मेरठ और सहारनपुर मंडल, अपर निदेशक डॉ. संगीता तिवारी को बरेली मंडल, अपर निदेशक डॉ. राजीव वशिष्ठ को मुरादाबाद मंडल और डॉ. संजय श्रीवास्तव को मिर्जापुर और विंध्याचल मंडल के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है.

बैठक में अपर मुख्य सचिव, पशुधन एवं दुग्ध विकास मुकेश मेश्राम ने मंत्री को भूसा संग्रहण और गोशालाओं में आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराया और आश्वस्त किया कि उनसे प्राप्त निर्देशों का पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूसा संग्रहण के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाए, जिससे गोशालाओं में सालों पर्यन्त चारे-भूसे की कमी न होने पाए और गोवंश की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किया जाए.

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Last Updated : March 23, 2026 at 5:12 PM IST

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