ETV Bharat / state

गोवंश की बेहतरी के लिए भूसा बैंक की स्थापना; गोचर भूमि के विस्तार के लिए 18 मंडलों के नोडल अधिकारी नियुक्त

पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में निराश्रित गोवंश के बेहतर भरण पोषण के लिए भूसा बैंक की स्थापना और गोचर भूमि के विस्तार कार्य को तीव्र गति देने के लिए प्रदेश के 18 मंडलों के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं. नोडल अधिकारी गौशालाओं का भ्रमण कर उसकी रिपोर्ट 30 मार्च तक सौंपेंगे. प्रत्येक गौशाला के लिए व्यवस्थित प्रबन्धन, अपना "भूसा बैंक" गो आश्रय स्थलों के संचालन में पारदर्शिता, तकनीक और जन सहभागिता के लक्ष्य की पूर्ति करेंगे. मंत्री धर्मपाल सिंह ने रविवार को मंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की. पशुधन मंत्री ने कहा कि 30 मार्च तक प्रत्येक जिले में भूसा एवं साइलेज का टेंडर पूरा कर लिया जाए. टेंडर में दर और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 15 अप्रैल से अभियान चलाकर भूसा संग्रहण, भूसा बैंक और भूसा प्रबंधन का कार्य पूरा किया जाए. सभी गो आश्रय स्थलों पर भूसा बैंक (अस्थाई/स्थाई) बनाया जाए और 2 माह का भूसा आरक्षित भंडारण के रूप में रखा जाए. पशुधन मंत्री ने दिए ये निर्देश-