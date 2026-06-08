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13 साल की भांजी से की रेप की कोशिश, विरोध करने पर पत्नी को जमकर पीटा

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह नशे में धुत युवक ने अपनी 13 साल की सगी भांजी को हवस का शिकार बनाने की घिनौनी कोशिश की. आरोपी की पत्नी ने विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी. उधर पति की पिटाई से उसकी पत्नी बेहोश हो गई. गंभीर हालत में उसे लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं घटना के बाद पीड़ित किशोरी से सूचना पाकर पहुंची, उसकी मां ने पुलिस को सूचना दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है. साथ ही किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है.

बंथरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले मजदूर की 13 साल की बेटी कक्षा 7 की छात्रा है. वह 3 दिन पहले अपने गांव से कुछ दूर मामा के घर गई और वहीं रुक गयी थी. रविवार सुबह करीब 10 बजे किशोरी और उसकी मामी घर पर थे, तभी किशोरी का 30 साल का मामा शराब के नशे में घर पहुंचा और उसकी नीयत भांजी पर खराब हो गई.

नशे में धुत दरिंदा अपनी भांजी को जबरन कमरे में खींच ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने लगा. किशोरी ने शोर मचाया तो उसकी चीख पुकार सुनकर आरोपी की पत्नी कमरे में पहुंची, वहां का दृश्य देखकर वह दंग रह गई. उसने किशोरी को अपने पति से बचाने की कोशिश की. जिस पर आरोपी ने पत्नी की वहीं पर पिटाई शुरू कर दी.