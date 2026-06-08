13 साल की भांजी से की रेप की कोशिश, विरोध करने पर पत्नी को जमकर पीटा
नाबालिग 3 दिन पहले अपने गांव से कुछ दूर मामा के घर गई और वहीं रुक गयी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 12:30 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह नशे में धुत युवक ने अपनी 13 साल की सगी भांजी को हवस का शिकार बनाने की घिनौनी कोशिश की. आरोपी की पत्नी ने विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी. उधर पति की पिटाई से उसकी पत्नी बेहोश हो गई. गंभीर हालत में उसे लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
वहीं घटना के बाद पीड़ित किशोरी से सूचना पाकर पहुंची, उसकी मां ने पुलिस को सूचना दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है. साथ ही किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है.
बंथरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले मजदूर की 13 साल की बेटी कक्षा 7 की छात्रा है. वह 3 दिन पहले अपने गांव से कुछ दूर मामा के घर गई और वहीं रुक गयी थी. रविवार सुबह करीब 10 बजे किशोरी और उसकी मामी घर पर थे, तभी किशोरी का 30 साल का मामा शराब के नशे में घर पहुंचा और उसकी नीयत भांजी पर खराब हो गई.
नशे में धुत दरिंदा अपनी भांजी को जबरन कमरे में खींच ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने लगा. किशोरी ने शोर मचाया तो उसकी चीख पुकार सुनकर आरोपी की पत्नी कमरे में पहुंची, वहां का दृश्य देखकर वह दंग रह गई. उसने किशोरी को अपने पति से बचाने की कोशिश की. जिस पर आरोपी ने पत्नी की वहीं पर पिटाई शुरू कर दी.
दरिंदे ने पत्नी को इतना पीटा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई. बाद में मौका पाकर दरिंदा घर से भाग निकला. इसके बाद पीड़ित किशोरी ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी. सूचना के बाद पहुंची उसकी मां ने पुलिस को मामले से अवगत कराया. घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी की पत्नी बेहोशी की हालत में घर में पड़ी मिली.
इसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे लोक बंधु अस्पताल रेफर कर दिया. पुलिस ने पीड़ित किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रेप और पॉस्को की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर थाना क्षेत्र से ही आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है.
बंथरा थाना प्रभारी राजेश सिंह राणा ने बताया कि पीड़िता की मां के कहने पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
ये भी पढ़ें: कानपुर में धर्म छिपाकर लॉ छात्रा से दुष्कर्म, धमकी दी- पुलिस में बंद करवा दो या गोली मार दो