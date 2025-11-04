D.El.Ed. परीक्षा लीक; निजी कॉलेज का शिक्षक ही निकला गिरोह का सरगना, दो आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फॉरेंसिक परीक्षण कराया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 5:48 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में D.El.Ed. परीक्षा में धांधली करने वाले एक बड़े पेपर लीक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने डीएलएड परीक्षा अक्टूबर 2025 के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के प्रश्नपत्र सोशल मीडिया के माध्यम से लीक करने वाले एक संगठित गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को अलीगढ़ से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं और अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के निवासी हैं.
एसटीएफ की पूछताछ में मुख्य आरोपी पुष्पेन्द्र कुमार (25) बी.एड. में शिक्षा प्राप्त ने बताया कि उसने पिछले साल बीएड किया है, जबकि उसका भाई धर्मेन्द्र कुमार (27) बीटीसी, एम.ए., एक निजी कॉलेज में डीएलएड शिक्षक है. पैसे कमाने के लालच में, वह सोशल मीडिया पर कथित 'नितेश पाण्डेय' से जुड़ गया, जिसने उसे परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र देनें का वादा किया.
बरामदगी: एसटीएफ ने आरोपियों के पास से कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जिसमें से 2 मोबाइल फोन (सिम कार्ड सहित), 1 लैपटॉप, 1 ए.टी.एम. कार्ड, 1 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड (एक कूटरचित), 201 वर्क स्क्रीनशॉट (लीक किए गए प्रश्नपत्रों और यू.पी.आई. पेमेंट विवरण पाए गए हैं.
लीक करने का तरीका: पुष्पेन्द्र ने एक टेलीग्राम ग्रुप में वायरल किया कि वह 3500 रुपए यू.पी.आई. पेमेंट करने पर परीक्षा से कुछ समय पूर्व उत्तर के साथ प्रश्नपत्र उपलब्ध कराएगा. परीक्षार्थियों जब यू.पी.आई. पर पेमेंट कर दें, तो उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता था. परीक्षा शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले प्रश्नपत्र और हल किया गया पेपर उसी ग्रुप में भेज दिया जाता था. भाई धर्मेन्द्र कुमार, जो स्वयं डीएलएड शिक्षक हैं, ने लीक हुए प्रश्नपत्रों को हल करने में मदद की. धर्मेन्द्र ने स्वीकार किया कि उसे इस काम के लिए लगभग 50,000 रुपए UPI से प्राप्त हुए थे.
एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने साइबर टीम और अभिसूचना तंत्र को सक्रिय कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में प्रयास कर रही. गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फॉरेंसिक परीक्षण कराया जाएगा.
D.El.Ed. परीक्षा लीक में कल भी हुई थी एक गिरफ्तारी: एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी के पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में निरीक्षक अमित श्रीवास्तव की टीम को सूचना मिली थी कि आदित्य नरायन राजकीय इंटर कॉलेज, चकिया में चल रही डीईएलएड सेमेस्टर-3 की परीक्षा में नकल कराने वाला सक्रिय सदस्य कॉलेज परिसर में मौजूद है. सूचना मिलते ही एसटीएफ टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच कर अभिषेक यादव नामक युवक के गिरफ्तार किया था व अन्य साथियों की तलाश में लग गई थी.
