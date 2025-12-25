यूपी में सर्दी-कोहरे का ट्रेनों पर भारी असर; 12 घंटे तक की देरी से चल रहीं, यात्रियों की बढ़ी दिक्कत
विजिबिलिटी कम होने के चलते रेलवे सेवाओं पर व्यापक असर पड़ रहा है. IRCTC को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 11:44 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड, गलन और कोहरे की चपेट में है. सर्दी और कोहरे का ट्रेनों के संचालन पर बड़ा असर पड़ रहा है. कई महत्वपूर्ण ट्रेनें 2 से 12 घंटे तक की देरी से चल रही हैं. इससे ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों का सफर सुहाना होने के बजाय संकट भरा बीत रहा है. स्टेशनों पर ट्रेनों के आने का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है. यात्री प्लेटफार्म पर ट्रेनों का इंतजार करते-करते थक जा रहे हैं. अभी कोहरा और भी ज्यादा पड़ने की संभावना है, ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रेन की लेटलतीफी आगे भी जारी रहेगी.
ये ट्रेनें लेटलतीफी का हुईं शिकार-
|ट्रेन नंबर
|ट्रेनों के नाम
|इतनी देरी से
|12430
|एसी एक्सप्रेस
|2:38 घंटे लेट
|12230
|लखनऊ मेल
|3:07 घंटे लेट
|15012
|चंडीगढ़-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस
|1:47 घंटे लेट
|12232
|चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट
|3:06 घंटे लेट
|14208
|पदमावत एक्सप्रेस
|3:13 घंटे लेट
|12238
|बेगमपुरा एक्सप्रेस
|3:19 घंटे लेट
|12226
|कैफियात एक्सप्रेस
|3:36 घंटे लेट
|14864
|मरुधर एक्सप्रेस
|2:19 घंटे लेट
|14206
|दिल्ली-अयोध्या छावनी एक्सप्रेस
|3:50 घंटे लेट
|15566
|वैशाली एक्सप्रेस
|4:02 घंटे लेट
|13240
|कोटा-पटना एक्सप्रेस
|4:57 घंटे लेट
|15716
|गरीब नवाज एक्सप्रेस
|4:26 घंटे लेट
|12558
|सप्तक्रांति एक्सप्रेस
|8:55 घंटे लेट
|12556
|गोरखधाम एक्सप्रेस
|12:22 घंटे लेट
|15744
|फरक्का एक्सप्रेस
|7:08 घंटे लेट
तेजस एक्सप्रेस पर भी कोहरे का साया: देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है. सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर लखनऊ से रवाना होने वाली, तेजस एक्सप्रेस पिछले कई दिनों से प्रभावित हो रही है तो वहीं दिल्ली से आने वाली तेजस एक्सप्रेस रात में लखनऊ भी देरी से पहुंच रही है. इससे यात्रियों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं. IRCTC को भी घाटा हो रहा है. क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा लेट होने पर 100 रुपए, तो 2 घंटे से ज्यादा लेट होने पर 250 रुपए यात्रियों को वापस करने होते हैं. ऐसे में IRCTC को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
