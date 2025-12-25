ETV Bharat / state

यूपी में सर्दी-कोहरे का ट्रेनों पर भारी असर; 12 घंटे तक की देरी से चल रहीं, यात्रियों की बढ़ी दिक्कत

विजिबिलिटी कम होने के चलते रेलवे सेवाओं पर व्यापक असर पड़ रहा है. IRCTC को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड, गलन और कोहरे की चपेट में है. सर्दी और कोहरे का ट्रेनों के संचालन पर बड़ा असर पड़ रहा है. कई महत्वपूर्ण ट्रेनें 2 से 12 घंटे तक की देरी से चल रही हैं. इससे ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों का सफर सुहाना होने के बजाय संकट भरा बीत रहा है. स्टेशनों पर ट्रेनों के आने का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है. यात्री प्लेटफार्म पर ट्रेनों का इंतजार करते-करते थक जा रहे हैं. अभी कोहरा और भी ज्यादा पड़ने की संभावना है, ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रेन की लेटलतीफी आगे भी जारी रहेगी.

ये ट्रेनें लेटलतीफी का हुईं शिकार-

ट्रेन नंबर ट्रेनों के नाम इतनी देरी से
12430एसी एक्सप्रेस2:38 घंटे लेट
12230लखनऊ मेल3:07 घंटे लेट
15012 चंडीगढ़-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस1:47 घंटे लेट
12232चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट3:06 घंटे लेट
14208 पदमावत एक्सप्रेस3:13 घंटे लेट
12238बेगमपुरा एक्सप्रेस3:19 घंटे लेट
12226कैफियात एक्सप्रेस3:36 घंटे लेट
14864मरुधर एक्सप्रेस 2:19 घंटे लेट
14206दिल्ली-अयोध्या छावनी एक्सप्रेस3:50 घंटे लेट
15566वैशाली एक्सप्रेस4:02 घंटे लेट
13240कोटा-पटना एक्सप्रेस4:57 घंटे लेट
15716गरीब नवाज एक्सप्रेस4:26 घंटे लेट
12558सप्तक्रांति एक्सप्रेस 8:55 घंटे लेट
12556 गोरखधाम एक्सप्रेस12:22 घंटे लेट
15744 फरक्का एक्सप्रेस7:08 घंटे लेट


तेजस एक्सप्रेस पर भी कोहरे का साया: देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है. सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर लखनऊ से रवाना होने वाली, तेजस एक्सप्रेस पिछले कई दिनों से प्रभावित हो रही है तो वहीं दिल्ली से आने वाली तेजस एक्सप्रेस रात में लखनऊ भी देरी से पहुंच रही है. इससे यात्रियों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं. IRCTC को भी घाटा हो रहा है. क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा लेट होने पर 100 रुपए, तो 2 घंटे से ज्यादा लेट होने पर 250 रुपए यात्रियों को वापस करने होते हैं. ऐसे में IRCTC को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

