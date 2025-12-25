ETV Bharat / state

यूपी में सर्दी-कोहरे का ट्रेनों पर भारी असर; 12 घंटे तक की देरी से चल रहीं, यात्रियों की बढ़ी दिक्कत

फॉग के चलते, लेटलतीफ हो रहीं ट्रेनें ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड, गलन और कोहरे की चपेट में है. सर्दी और कोहरे का ट्रेनों के संचालन पर बड़ा असर पड़ रहा है. कई महत्वपूर्ण ट्रेनें 2 से 12 घंटे तक की देरी से चल रही हैं. इससे ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों का सफर सुहाना होने के बजाय संकट भरा बीत रहा है. स्टेशनों पर ट्रेनों के आने का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है. यात्री प्लेटफार्म पर ट्रेनों का इंतजार करते-करते थक जा रहे हैं. अभी कोहरा और भी ज्यादा पड़ने की संभावना है, ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रेन की लेटलतीफी आगे भी जारी रहेगी. ये ट्रेनें लेटलतीफी का हुईं शिकार-

