यूपी में 36 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए मिलेगा भरपूर पानी; 9 लाख किसानों को होगा सीधा लाभ

किसानों की खुशहाली के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, 36 हजार हेक्टेयर भूमि को मिलेगा पानी ( Photo Credit; CM Media Cell )

लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. बुधवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने 95 नई सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी दी है. इन परियोजनाओं से प्रदेश की सिंचाई दक्षता में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

9 लाख किसानों को फायदा: कुल 39453.39 लाख रुपए की लागत वाली ये परियोजनाएं 36 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता को फिर से स्थापित करेंगी. इसका सीधा फायदा लगभग 9 लाख किसानों और ग्रामीण आबादी को मिलेगा. साथ ही, इन परियोजनाओं के माध्यम से 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को भी संरक्षित किया जा सकेगा. ये पहल न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी.

परियोजना में ये शामिल: राज्य सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि नहर पुनर्स्थापना से जुड़ी इन 95 परियोजनाओं में नहर प्रणाली के गैप्स में नहर निर्माण, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, साइफन, फॉल और अन्य पक्की संरचनाओं का निर्माण शामिल है. नहरों के आंतरिक एवं बाह्य सेक्शन के सुधार, फिलिंग रीच में लाइनिंग के कार्य, क्षतिग्रस्त कुलाबों के पुनर्निर्माण, नहरों पर पुल-पुलियों के निर्माण और मरम्मत के साथ नहर पटरियों पर खड़ंजा निर्माण को भी परियोजनाओं में शामिल किया गया है.

निरीक्षण भवनों, कार्यालय भवनों और नहरों पर निर्मित पनचक्कियों के रिनोवेशन के साथ ही विभागीय भूमि की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल निर्माण भी प्रस्तावित है. इन परियोजनाओं के इंप्लीमेंटेशन से सिंचाई नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता बेहतर होगी. विशेष रूप से पूर्वांचल, तराई, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इनसे बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.