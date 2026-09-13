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यूपी के इन 16 जिलों को भिगोएंगे बादल; इसके बाद थमेगा मानसून का सिलसिला, जानिए आज का मौसम

प्रदेश के 16 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला अब थमने लगा है. बता दें कि रविवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा. कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं कल से फिर मानसून की सक्रियता में वृद्धि होगी. आगामी 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. 3 से 4 दिनों बाद फिर से मौसम करवट लेगा और बारिश के सिलसिले में कमी आएगी. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम सामान्य रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर मौसम ड्राई रहा, कुछ स्थानों पर हल्की और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हुई. इन जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; IMD) पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.6 मिली मीटर के सापेक्ष 2.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 64% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.4 के सापेक्ष 3.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 42% कम है.