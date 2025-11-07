ETV Bharat / state

लखनऊ में स्कूल जा रहे 11वीं के छात्र की बुलेट बस से भिड़ी, मौत

लखनऊ/बाराबंकी: राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां स्कूल जा रहे दो छात्रों की बुलेट की टक्कर बस से हो गई. हादसे में बुलेट सवार एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई वहीं दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र को इलाज के लिए लोक बंधु अस्पताल भेजा गया है. वहीं, छात्र की मौत के बाद स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया गया.

कक्षा 11वीं में पढ़ने वाला छात्र वैभव कुमार झा (17) बुलेट से अपने मित्र के साथ स्कूल जा रहा था. वह स्टेला मैरी स्कूल में 11वीं का छात्र था. सेक्टर एच, आशियाना कॉलोनी के पास स्कूल के सामने एक बस खड़ी थी. दोनों की बुलेट की टक्कर बस से हो गई. इसमें दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना पर पहुंचे लोगों ने दोनों छात्रों को लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने वैभव कुमार झा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल उसके साथी का इलाज जारी है. वहीं, छात्र की मौत के बाद स्कूल प्रशासन ने एक दिन का शोक अवकाश घोषित किया.





बाराबंकी सड़क हादसे की जांच पूरी: बाराबंकी में सड़क हादसे की जांच में कार की ओवर-स्पीड और पुल की तकनीकी खामियां सामने आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3 नवंबर को 8 लोगों की मौत हो गई थी. एक तीन-सदस्यीय टीम द्वारा घटनास्थल का दौरा करने के बाद यह खुलासा हुआ. टीम शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. बता दें कि देवां थाना क्षेत्र के कल्याण नदी पुल के पास, 3 नवंबर को रात 10 बजे एक आर्टिगा कार और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई थी. इस हादसे में कार में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई थी.

