ETV Bharat / state

लखनऊ में स्कूल जा रहे 11वीं के छात्र की बुलेट बस से भिड़ी, मौत

साथी छात्र हुआ घायल, पुलिस ने लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया.

Photo Credit; Family member
छात्र वैभव कुमार झा (फाइल फोटो) (Photo Credit; Family member)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/बाराबंकी: राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां स्कूल जा रहे दो छात्रों की बुलेट की टक्कर बस से हो गई. हादसे में बुलेट सवार एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई वहीं दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र को इलाज के लिए लोक बंधु अस्पताल भेजा गया है. वहीं, छात्र की मौत के बाद स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया गया.

कक्षा 11वीं में पढ़ने वाला छात्र वैभव कुमार झा (17) बुलेट से अपने मित्र के साथ स्कूल जा रहा था. वह स्टेला मैरी स्कूल में 11वीं का छात्र था. सेक्टर एच, आशियाना कॉलोनी के पास स्कूल के सामने एक बस खड़ी थी. दोनों की बुलेट की टक्कर बस से हो गई. इसमें दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए.
सूचना पर पहुंचे लोगों ने दोनों छात्रों को लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने वैभव कुमार झा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल उसके साथी का इलाज जारी है. वहीं, छात्र की मौत के बाद स्कूल प्रशासन ने एक दिन का शोक अवकाश घोषित किया.


बाराबंकी सड़क हादसे की जांच पूरी: बाराबंकी में सड़क हादसे की जांच में कार की ओवर-स्पीड और पुल की तकनीकी खामियां सामने आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3 नवंबर को 8 लोगों की मौत हो गई थी. एक तीन-सदस्यीय टीम द्वारा घटनास्थल का दौरा करने के बाद यह खुलासा हुआ. टीम शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. बता दें कि देवां थाना क्षेत्र के कल्याण नदी पुल के पास, 3 नवंबर को रात 10 बजे एक आर्टिगा कार और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई थी. इस हादसे में कार में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई थी.

TAGGED:

LUCKNOW NEWS TODAY
लखनऊ सड़क हादसा
लखनऊ में बुलेट सवार छात्र एक्सीडेंट
STUDENT ACCIDENT 1 DIED 1 INJURED
LUCKNOW ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.