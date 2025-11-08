जन्म के 6 महीने बाद बच्चे का वजन और लंबाई न बढ़े तो खतरे की घंटी, जानिए किस बीमारी का संकेत?
जन्म के बाद हर महीने बच्चे का वजन और लंबाई कितनी बढ़ती है, इस रिपोर्ट में जानिए...
लखनऊ: जन्म के बाद 6 महीने में बच्चे का वजन दोगुना न होना उसके कुपोषित होने का संकेत है. इसके साथ उसकी लंबाई भी करीब 15 सेंटीमीटर तक बढ़नी चाहिए. ऐसा न होने पर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. यूनिसेफ के पोषण विशेषज्ञ डॉ. रवि नारायण पार्ही के अनुसार किसी भी शिशु के लिए जीवन के पहले एक हजार दिन बेहद अहम हैं. गर्भ में रहने की अवधि के 270 दिन भी इसमें जोड़े जाते हैं. जन्म के बाद बच्चे के लिए 730 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं. इस अवधि में बच्चे के वजन व का विशेष ध्यान रखना होता है. इसमें कमी होने पर बच्चे कुपोषण की श्रेणी में आते हैं.
पोषण ट्रैकर बताता है सेहत का हाल: विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के हिसाब से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप बनाया है. इसमें जटिल गणितीय समीकरण का इस्तेमाल कर बच्चे की उम्र, वजन और होने पर एप बता देता है कि बच्चा कुपोषित है. इसके बाद विभागीय टीम निगरानी कर बच्चे को कुपोषण से निकालती है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास यह जिम्मेदारी है.
बीमारी न होने के बावजूद वजन, लंबाई कम तो कुपोषण: डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पियूष उपाध्याय के मुताबिक जन्म के समय शिशु का वजन कम से कम 2.5 किलो होना चाहिए. कोई बीमारी न होने के बावजूद वजन और लंबाई कम है तो बच्चा कुपोषित है. सामान्य रूप से देखने पर बच्चे की त्वचा लटकी हुई दिखने, हड्डियां नजर आने और वजन कम होने पर उसे कुपोषित माना जाता है.
एक तिहाई बच्चे कुपोषितः केजीएमयू में बाल रोग विभाग की पूर्व अध्यक्ष प्रो. शैली अवस्थी के मुताबिक, पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 32.1 फीसदी बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं. 35.5 फीसदी उम्र के अनुसार कम लंबाई और 19.3 फीसदी उम्र के अनुसार दुबले हैं.
कुपोषण के कारण
- भोजन में कमी
- बाल्यावस्था की बीमारियां
- स्वास्थ्य और साफ-सफाई संबंधी लापरवाही
इनका रखें ध्यान: पहले छह महीने तक शिशु को सिर्फ मां का दूध पिलाएं. गर्भावस्था के दौरान महिला के खानपान का विशेष ध्यान रखें. छह महीने के बाद बच्चे को स्तनपान के साथ अल्प मात्रा में खाद्य पदार्थ दें. बच्चे को नई चीजें खाने के लिए प्रेरित करें और खाने पर उत्साह बढ़ाएं.
जानिए पहले साल क्या हो बच्चे का वजन और लंबाई
|माह
|वजन में बढ़ोतरी
|लंबाई में बढ़ोतरी
|1
|800 ग्राम
|5 सेंटीमीटर
|2
|700 ग्राम
|3 सेंटीमीटर
|3
|700 ग्राम
|3 सेंटीमीटर
|4
|600 ग्राम
|2 सेंटीमीटर
|5
|500 ग्राम
|2 सेंटीमीटर
|6
|400 ग्राम
|1.5 सेंटीमीटर
|7
|300 ग्राम
|1.5 सेंटीमीटर
|8
|300 ग्राम
|1 सेंटीमीटर
|9
|300 ग्राम
|1 सेंटीमीटर
|10
|300 ग्राम
|1 सेंटीमीटर
|11
|250 ग्राम
|1 सेंटीमीटर
