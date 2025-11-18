ETV Bharat / state

UPPCL चेयरमैन का अल्टीमेटम; बिना सुरक्षा उपकरण लाइन पर काम करते पाए गए तो होगी बर्खास्तगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई संविदाकर्मी बिना सुरक्षा उपकरण पहले लाइन पर काम करते हुए पाया गया तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि सभी डिस्कॉम में पर्याप्त सुरक्षा उपकरण पहुंच गए हैं. कोई भी गैंग या संविदाकर्मी बिना उपकरणों का इस्तेमाल कर अनुरक्षण कार्य करता हुआ पाया गया तो उसकी नौकरी जाएगी. अगर कहीं कोई दुर्घटना हुई तो भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तक जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त एक्शन होगा. इस पर जीरो टॉलरेन्स नीति लागू होगी.

ओटीएस का करें प्रचार: सोमवार को उन्होंने कहा कि आगामी 1 दिसम्बर से पूरे प्रदेश में शुरू हो रही बिजली बिल राहत योजना का प्रचार-प्रसार किया जाए. नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता और चोरी के मामलों के लिए ये बहुत अच्छी योजना आई है. सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने-अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा कराए और इसकी मुनादी कराएं. जिला प्रशासन से सम्पर्क कर सभी विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचाए. मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पैंफलेट, न्यूज पेपर, वाट्सएप मैसेज, कॉलर ट्यून, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का उपयोग कर प्रचार करें.

तकनीकी पैरामीटर करें सेट: उन्होंने वर्टिकल व्यवस्था को बेहतर ढ़ग से एक्जीक्यूट करने के लिए मध्यांयल और पश्चिमांचल के अधिकारियों को बधाई दी. कहा कि शहरों के रीस्ट्रक्चरिंग के तहत वर्टिकल व्यवस्था को सफलता पूर्वक लागू किया गया. अब हमें तकनीकी पैरामीटर के साथ व्यवस्था के मूल-भूत सुधार की तरफ जाना है, उसे बहुत बेहतर करना है. शिकायतें आएं और आपने ठीक कर दिया यह हमारे संतुष्टि का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनानी हैं कि शिकायतें आने की नौबत ही न आए. हमें ट्रांसफार्मर डैमेज कम करना है, ट्रिपिंग कम करना है. इसके लिए दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत और मुम्बई शहर जहां विद्युत व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसी की तरह लखनऊ में भी काम करिए.