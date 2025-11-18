ETV Bharat / state

UPPCL चेयरमैन का अल्टीमेटम; बिना सुरक्षा उपकरण लाइन पर काम करते पाए गए तो होगी बर्खास्तगी

डॉ. आशीष गोयल ने कहा-वर्टिकल व्यवस्था से दूर होगी शिकायतें, अब हमें तकनीकी पैरामीटर के साथ व्यवस्था के मूल-भूत सुधार की तरफ जाना है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई संविदाकर्मी बिना सुरक्षा उपकरण पहले लाइन पर काम करते हुए पाया गया तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि सभी डिस्कॉम में पर्याप्त सुरक्षा उपकरण पहुंच गए हैं. कोई भी गैंग या संविदाकर्मी बिना उपकरणों का इस्तेमाल कर अनुरक्षण कार्य करता हुआ पाया गया तो उसकी नौकरी जाएगी. अगर कहीं कोई दुर्घटना हुई तो भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तक जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त एक्शन होगा. इस पर जीरो टॉलरेन्स नीति लागू होगी.

ओटीएस का करें प्रचार: सोमवार को उन्होंने कहा कि आगामी 1 दिसम्बर से पूरे प्रदेश में शुरू हो रही बिजली बिल राहत योजना का प्रचार-प्रसार किया जाए. नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता और चोरी के मामलों के लिए ये बहुत अच्छी योजना आई है. सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने-अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा कराए और इसकी मुनादी कराएं. जिला प्रशासन से सम्पर्क कर सभी विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचाए. मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पैंफलेट, न्यूज पेपर, वाट्सएप मैसेज, कॉलर ट्यून, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का उपयोग कर प्रचार करें.

तकनीकी पैरामीटर करें सेट: उन्होंने वर्टिकल व्यवस्था को बेहतर ढ़ग से एक्जीक्यूट करने के लिए मध्यांयल और पश्चिमांचल के अधिकारियों को बधाई दी. कहा कि शहरों के रीस्ट्रक्चरिंग के तहत वर्टिकल व्यवस्था को सफलता पूर्वक लागू किया गया. अब हमें तकनीकी पैरामीटर के साथ व्यवस्था के मूल-भूत सुधार की तरफ जाना है, उसे बहुत बेहतर करना है. शिकायतें आएं और आपने ठीक कर दिया यह हमारे संतुष्टि का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनानी हैं कि शिकायतें आने की नौबत ही न आए. हमें ट्रांसफार्मर डैमेज कम करना है, ट्रिपिंग कम करना है. इसके लिए दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत और मुम्बई शहर जहां विद्युत व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसी की तरह लखनऊ में भी काम करिए.

उन्होंने कहा, ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें उपभोक्ता की विद्युत सम्बन्धी समस्या हो ही नहीं. हमारा प्रयास और लक्ष्य है कि विश्वस्तरीय विद्युत व्यवस्था बनाए. इसके लिए लगातार प्रयास और सजगता रहनी चाहिए. इसमें प्रबन्ध निदेशक लीड लेकर कार्य करें. अभी तक प्रदेश के प्रमुख शहर लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद में वर्टिकल व्यवस्था लागू की गई है. उन्होंने कहा कि अगले 1 माह में कार्यालयों और भंडार ग्रहों का निरीक्षण प्रबन्ध निदेशक और निदेशक कर लें. हमें अपने कार्यालयों को ठीक और साफ सुथरा करना है. जो कागज जरूरी हैं उन्हें स्कैन कराकर रखें.

दो अफसरों को दी चेतावनी: बैठक में दक्षिणांचल डिस्कॉम के निदेशक तकनीकी और निदेशक कॉमर्शियल को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए. उन पर बिना तैयारी के बैठक में आने का आरोप है. डॉ. गोयल ने कहा कि फीडर वॉइस मैनेजर के कार्यों की रोज समीक्षा करें. निवेश मित्र, झटपट पोर्टल और सोलर रूफटॉप में पेन्डेन्सी की शिकायतें नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सोलर रूफटॉप कनेक्शन में उपभोक्ताओं की अनेक शिकायतें हैं. इस पर ध्यान देकर समस्या हल कराए.

साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के प्राथमिक और राजकीय प्राथमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर से विद्युत लाइनें अन्य जगह शिफ्ट करने के कार्य में तेजी लाई जाए. और बिजनेस प्लान के कार्य निश्चित समय पर पूरे हों.

