ETV Bharat / state

लखनऊ के प्राचीन रविदास मंदिर का बदलेगा स्वरूप, 4.64 करोड़ से निखरेगा धार्मिक स्थल, रेनोवेशन का काम शुरू

मंत्री ने बताया कि 'रविदास मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था, बढ़ती भीड़ और स्थानीय महत्व को ध्यान में रखकर विकास कार्य किया जा रहा है. इनमें सड़क मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेंच तथा मंदिर परिसर के जर्जर हिस्सों का पुनरुद्धार जैसे कार्य शामिल हैं. हमारा प्रयास है कि विकास कार्यों के माध्यम से भक्तों के लिए सुगम, सुरक्षित और बेहतर व्यवस्था की जा सके.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग राजधानी लखनऊ में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने के लिए धार्मिक स्थलों के विकास पर तेजी से कार्य कर रहा है. इसी कड़ी में अलीगंज स्थित प्राचीन रविदास मंदिर का 4.64 करोड़ रुपये से जीर्णोद्धार किया जा रहा है. सौंदर्यीकरण से लेकर आधुनिक पर्यटक सुविधाओं के विस्तार तक पूरे परिसर को नया रूप देने की तैयारी है. यह जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी.

101 साल पुराना मंदिर: रविदास मंदिर राजधानी के प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है. मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे बोर्ड में स्थापना साल 1924 लिखा है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि ये मंदिर 101 साल पुराना है. यह स्थल दशकों से स्थानीय समुदाय के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र रहा है. मंदिर परिसर में 3 प्राचीन समाधियां भी स्थित हैं, जिनमें से एक को मंदिर के निर्माण से पहले का माना जाता है. बाकी 2 समाधियां बाबा लीलादास और बाबा टिकाईदास से संबंधित हैं, जिन्होंने लंबे समय तक मंदिर में सेवाएं दीं.

विकास कार्य तेज, श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई सुविधाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

मंदिर से है पीढ़ियों का जुड़ाव: रविदास मंदिर के प्रति स्थानीय समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव बेहद गहरा रहा है. मंदिर के बाहर सालों से जूतों की मरम्मत का काम करने वाले नौमी लाल बताते हैं, उनके पिता भी इसी स्थान पर काम किया करते थे. वहीं, मिष्ठान विक्रेता भोलानाथ का कहना है कि उनके बाबा 1931 से मंदिर के बाहर दुकान लगाते थे. तभी से यह पूरा क्षेत्र धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. संत रविदास जयंती पर यहां हर सास बड़े पैमाने पर खास आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय लोग हिस्सा लेते हैं और मंदिर परिसर को सजाने-संवारने में अपना योगदान देते हैं.

प्राचीन रविदास मंदिर (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होगी. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया, 'लखनऊ के अलीगंज स्थित प्राचीन रविदास मंदिर का समेकित पर्यटन विकास हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके विकास से न केवल भक्तों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार-व्यापार के नए अवसर भी लोगों को मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के क्या हैं नियम-कायदे, अब कब से फिर शुरू होगी ये सुविधा, जानिए