लखनऊ के एकेटीयू की चमक और बढ़ी, पहली बार नैक से मिला ए प्लस ग्रेड

लखनऊ: डाॅ. एपीजे अब्दुल कलााम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) को नेशनल मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (नैक) में A+ ग्रेडिंग मिली है. 17 से 19 जून तक हाइब्रिड मोड में नैक की टीम ने विश्वविद्यालय में स्थलीय निरीक्षण किया. जिसमें नैक के 2 सदस्य विश्वविद्यालय में मौजूद रहकर और 5 सदस्यों ने ऑनलाइन रूप से जुड़कर विश्वविद्यालय का मूल्यांकन किया.

बता दें नैक के सातों क्राइटेरिया के लिए अलग-अलग टीम बनाई गई. लगातार बैठकर कर टीम के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने सभी क्राइटेरिया के हर बिंदु की बारीकी से समीक्षा की. स्थलीय चीजों को सुधारने के साथ कई बैठकों और कार्यों के संयोजन के बाद सेल्फ एसेसमेंट रिपोर्ट (एसएसआर) नैक में सब्मिट की गई. जिसके बाद विश्वविद्यालय को बड़ी सफलता मिली.