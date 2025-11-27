ETV Bharat / state

लखनऊ के एकेटीयू की चमक और बढ़ी, पहली बार नैक से मिला ए प्लस ग्रेड

नैक के सदस्यों ने किया था मूल्यांकन, विश्वविद्यालय की बड़ी सफलता, कुलपति ने स्टाफ व छात्रों को दी बधाई.

Photo Credit; ETV Bharat
एकेटीयू को नैक से मिला ए प्लस ग्रेड (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: डाॅ. एपीजे अब्दुल कलााम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) को नेशनल मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (नैक) में A+ ग्रेडिंग मिली है. 17 से 19 जून तक हाइब्रिड मोड में नैक की टीम ने विश्वविद्यालय में स्थलीय निरीक्षण किया. जिसमें नैक के 2 सदस्य विश्वविद्यालय में मौजूद रहकर और 5 सदस्यों ने ऑनलाइन रूप से जुड़कर विश्वविद्यालय का मूल्यांकन किया.

बता दें नैक के सातों क्राइटेरिया के लिए अलग-अलग टीम बनाई गई. लगातार बैठकर कर टीम के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने सभी क्राइटेरिया के हर बिंदु की बारीकी से समीक्षा की. स्थलीय चीजों को सुधारने के साथ कई बैठकों और कार्यों के संयोजन के बाद सेल्फ एसेसमेंट रिपोर्ट (एसएसआर) नैक में सब्मिट की गई. जिसके बाद विश्वविद्यालय को बड़ी सफलता मिली.

कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने कहा कि राज्यपाल सह कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल जी ने भी बीच-बीच में नैक तैयारी को देखा और जरूरी सुझाव एवं मार्गदर्शन दिए. जिससे पहली बार में ही यह उपलब्धि कॉलेज को हासिल हुई है. यह सामूहिक प्रयास और तैयारियों का नतीजा रहा कि विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड मिला है.

सात मानदंडों पर नैक करती है परख

  • शिक्षण-अधिगम एवं मूल्यांकन
  • अनुसंधान, परामर्श और विस्तार
  • शासन, नेतृत्व और प्रबंधन
  • पाठ्यचर्या संबंधी पहलू
  • छात्र सहायता और प्रगति
  • बुनियादी ढांचा और शिक्षण संसाधन
  • नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास

A+ ग्रेड मिलने से होगा ये फायदा: विश्वविद्यालय को नैक की A प्लस ग्रेडिंग मिलने से कई फायदे होंगे. इसकी वजह से गुणवत्ता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन गई है. वहीं विश्वविद्यालय ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर सकता है. इसके अलावा, राष्ट्रीय योजनाओं का भी लाभ मिलेगा. मसलन, यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटी) से प्रोजेक्ट शुरू करने, संसाधन बढ़ाने और शोध के क्षेत्र में ग्रांट भी मिलने लगेगा.

यह भी पढ़ें : कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज में बनेगा यूपी का पहला एपेक्स ट्रामा सेंटर; शासन ने जारी किए 168 करोड़ रुपए, ये मिलेंगी सुविधाएं

TAGGED:

AKTU
AKTU NAAC GRADING
AKTU NAAC GRADING A
LUCKNOW NEWS
AKTU NAAC GRADING NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.