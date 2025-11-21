ETV Bharat / state

1 साल से ऑपरेशन न करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर गिरेगी गाज; लापरवाह चिकित्सकों की लिस्ट तैयार, अब होगी कार्रवाई

ऑपरेशन थिएटर में धूल फांकते उपकरण, डॉक्टर नदारद, मरीजों को करना पड़ रहा इंतजार.

Photo Credit; ETV Bharat
सरकारी अस्पतालों में सर्जरी न करने वाले डॉक्टरों पर एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 5:27 PM IST

लखनऊ: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ऐसे चिकित्सक जो पिछले एक साल से ऑपरेशन थिएटर में नहीं गए हैं और न ही उन्होंने एक भी ऑपरेशन किया है. ऐसे चिकित्सकों की लिस्ट स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा है. इन पर सख्त कार्रवाई का निर्देश शासन की ओर से दिया गया हैं. दरअसल, सरकारी अस्पतालों में तमाम मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पाता है. कई बार ऑपरेशन की जरूरत होती है और किन्हीं कारणों से नहीं हो पता है. सर्जरी के लिए लंबी तारीखें मरीजों को दी जाती है. ऐसे में अब शासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और ऐसे चिकित्सकों की लिस्ट बनाई जा रही है जिन्होंने साल भर से एक भी ऑपरेशन नहीं किया है. शासन का मानना है कि बतौर चिकित्सक साल भर में एक भी ऑपरेशन नहीं करना, मरीजों के प्रति एक बड़ी लापरवाही है.

इन जिलों की हालत बदतर: स्वास्थ्य विभाग के तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक रायबरेली जिला अस्पताल में तैनात आर्थो सर्जन डॉ. दिनेश सरोज ने पिछले 1 साल में एक भी मरीज की सर्जरी नहीं की है. बता दें इस अस्पताल में हड्डी रोग विभाग की ओपीडी में सैकड़ों मरीज आते हैं. अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर भी है, लेकिन यहां होने वाली सर्जरी की संख्या शून्य है.

इसी अस्पताल के सर्जरी विभाग में तैनात डॉ. जय करन और आर्थो सर्जन डॉ. महेश प्रताप सिंह ने भी सालभर में कोई सर्जरी नहीं की. रायबरेली के अलावा सीतापुर जिला अस्पताल में तैनात आंखों के सर्जन डॉ. जितेंद्र कुमार, आर्थो सर्जन डॉ. पवन कुमार और ईएनटी सर्जन डॉ. श्रेय डडेजा का आंकड़ा भी जीरो से आगे नहीं बढ़ सका है.

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सुमन के मुताबिक रायबरेली, सीतापुर के जिला अस्पतालों के सर्जरी विभाग में तैनात डॉक्टरों के कामकाज की ये तस्वीर मंडलीय समीक्षा बैठक में सामने आए. इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के करीब 20 जिले ऐसे हैं, जहां स्थित अस्पतालों के सर्जरी विभाग में तैनात डॉक्टरों ने 12 महीने में 12 मरीजों की भी सर्जरी नहीं की है. इसमें उन्नाव के 20 डॉक्टर, सीतापुर 15, रायबरेली 10, लखीमपुर खीरी 10, उन्नाव 8, बलिया 10, हरदोई 2, झांसी और लखनऊ के 10 सर्जन ऐसे हैं जिन्होंने सालभर में 10 से भी कम बड़े ऑपरेशन किए हैं. नेत्र विभाग में तैनात सर्जन को सालभर में करीब 400 सर्जरी का लक्ष्य है, लेकिन कई जिलों में तैनात आई सर्जन 50 सर्जरी का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके हैं.

यही हाल गैस्ट्रो सर्जरी के डॉक्टरों का भी है. पिछले सप्ताह प्रदेश के 18 मंडलों में हुई मंडलीय समीक्षा बैठक के बाद तैयार हुई रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. इसके बाद ऐसे सभी अस्पतालों के सीएमएस और एमएस से ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट देने को कहा गया है. इसमें लंबे समय से गैरहाजिर रहने वाले डॉक्टरों को बर्खास्त करने का फैसला भी हो सकता है. वहीं, ऑपरेशन करने में हीला-हवाली करने के आरोपी डॉक्टरों को नोटिस देकर जवाब तलब करने के बाद एक्शन लिया जाएगा.

स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि प्रदेशभर में अस्पतालों के कामकाज और बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी और समीक्षा होती रहती है. सर्जरी न करने वाले या मानकों से कम सर्जरी करने वाले डॉक्टरों की पहचान और कार्रवाई अस्पतालों में तैनात सीएमएस और एमएस के स्तर से होती रहती है. पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. मानक के अनुरूप अगर कोई चीज नहीं मिलेगी तब कार्रवाई की जाएगी.

ये है वजह? बता दें कि यूपी के कई जिला अस्पतालों में सर्जरी समेत क्लीनिकल विभागों में तैनात डॉक्टरों के पास प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी है. इनमें से कुछ ऐसे हैं, जिनके पास कमेटियों के चार्ज भी हैं. ऐसे में उनके लिए नियमित सर्जरी के लिए पूरे पूरे दिन ऑपरेशन थिएटर में समय दे पाना संभव नहीं है. यही वजह है कि ऐसे ज्यादातर डॉक्टर सालभर में 20 से 50 मेजर सर्जरी भी नहीं कर पाते हैं जबकि कुछ का खाते में सर्जरी की संख्या दहाई से भी कम होती है. वहीं, कुछ अस्पतालों में सर्जरी विभाग के डॉक्टर खुद अपनी निजी बीमारी के चलते भी नियमित ओटी में नहीं जा पाते है. ऐसे में सरकारी दस्तावेजों में वो नौकरी पर बने हुए है, लेकिन मरीजों को उनकी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. और ऑपरेशन के लिए मरीज को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है.

