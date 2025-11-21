ETV Bharat / state

1 साल से ऑपरेशन न करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर गिरेगी गाज; लापरवाह चिकित्सकों की लिस्ट तैयार, अब होगी कार्रवाई

लखनऊ: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ऐसे चिकित्सक जो पिछले एक साल से ऑपरेशन थिएटर में नहीं गए हैं और न ही उन्होंने एक भी ऑपरेशन किया है. ऐसे चिकित्सकों की लिस्ट स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा है. इन पर सख्त कार्रवाई का निर्देश शासन की ओर से दिया गया हैं. दरअसल, सरकारी अस्पतालों में तमाम मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पाता है. कई बार ऑपरेशन की जरूरत होती है और किन्हीं कारणों से नहीं हो पता है. सर्जरी के लिए लंबी तारीखें मरीजों को दी जाती है. ऐसे में अब शासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और ऐसे चिकित्सकों की लिस्ट बनाई जा रही है जिन्होंने साल भर से एक भी ऑपरेशन नहीं किया है. शासन का मानना है कि बतौर चिकित्सक साल भर में एक भी ऑपरेशन नहीं करना, मरीजों के प्रति एक बड़ी लापरवाही है.



इन जिलों की हालत बदतर: स्वास्थ्य विभाग के तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक रायबरेली जिला अस्पताल में तैनात आर्थो सर्जन डॉ. दिनेश सरोज ने पिछले 1 साल में एक भी मरीज की सर्जरी नहीं की है. बता दें इस अस्पताल में हड्डी रोग विभाग की ओपीडी में सैकड़ों मरीज आते हैं. अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर भी है, लेकिन यहां होने वाली सर्जरी की संख्या शून्य है.

इसी अस्पताल के सर्जरी विभाग में तैनात डॉ. जय करन और आर्थो सर्जन डॉ. महेश प्रताप सिंह ने भी सालभर में कोई सर्जरी नहीं की. रायबरेली के अलावा सीतापुर जिला अस्पताल में तैनात आंखों के सर्जन डॉ. जितेंद्र कुमार, आर्थो सर्जन डॉ. पवन कुमार और ईएनटी सर्जन डॉ. श्रेय डडेजा का आंकड़ा भी जीरो से आगे नहीं बढ़ सका है.

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सुमन के मुताबिक रायबरेली, सीतापुर के जिला अस्पतालों के सर्जरी विभाग में तैनात डॉक्टरों के कामकाज की ये तस्वीर मंडलीय समीक्षा बैठक में सामने आए. इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के करीब 20 जिले ऐसे हैं, जहां स्थित अस्पतालों के सर्जरी विभाग में तैनात डॉक्टरों ने 12 महीने में 12 मरीजों की भी सर्जरी नहीं की है. इसमें उन्नाव के 20 डॉक्टर, सीतापुर 15, रायबरेली 10, लखीमपुर खीरी 10, उन्नाव 8, बलिया 10, हरदोई 2, झांसी और लखनऊ के 10 सर्जन ऐसे हैं जिन्होंने सालभर में 10 से भी कम बड़े ऑपरेशन किए हैं. नेत्र विभाग में तैनात सर्जन को सालभर में करीब 400 सर्जरी का लक्ष्य है, लेकिन कई जिलों में तैनात आई सर्जन 50 सर्जरी का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके हैं.