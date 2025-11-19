ETV Bharat / state

इशारों-इशारों में मायावती का BJP पर हमला; बोलीं- अब सरकारी तंत्र और धनबल से जीता जा रहा चुनाव

बसपा सुप्रीमो ने 7 राज्यों की समीक्षा कर पदाधिकारियों-कर्मचारियों को SIR को लेकर सचेत रहने के लिए कहा, आरक्षण पर कहा-चुनाव जीतना बना नया फैशन.

Photo Credit; BSP Headquarters
मायावती ने महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में बसपा संगठन की समीक्षा की. (Photo Credit; BSP Headquarters)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 4:52 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बुधवार को पार्टी के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड इकाइयों की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती और पार्टी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने के सम्बंध में दिए गए पिछले दिशा-निर्देशों पर जमीनी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट ली.

दक्षिण व पश्चिम भारत में बहुजन समाज की स्थिति दयनीय: मायावती ने कहा कि पश्चिम व दक्षिण भारत के इन राज्यों में भी 'बहुजन समाज' के लोगों के हालात बेहतर नहीं हैं. बल्कि उत्तर भारत के खासकर उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे हिन्दी भाषी राज्यों की तरह ही सर्वसमाज के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज के करोड़ों लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति खराब है. इसकी असली वजह शासन-प्रशासन में इनकी उचित व प्रभावी भागीदारी का अभाव है.

आरक्षण पर सामूहिक हमला: बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सबसे पहले आरक्षण के इनके संवैधानिक अधिकार पर सामूहिक तौर पर हमला किया गया और अब आरक्षण केवल नाम मात्र का ही रह गया है. सरकार की तरफ से आरक्षण का बैकलॉग भी नहीं भरा जाता है. आरक्षण का सही व सार्थक लाभ इन वर्गों को अब मिलता हुआ नजर नहीं आता है. इसलिए बहुजन हित के मामलों में सभी विरोधी पार्टियों का रवैया एक जैसा है. वे एक ही थाली के चट्टे-बट्टे ज्यादा हैं.

चुनाव जीतना नया फैशन: मायावती ने कहा कि देश में किसी भी प्रकार से चुनाव जीतना नया फैशन हो गया है. इसीलिए चुनाव में अच्छे प्रदर्शन पर खासा ध्यान देना बहुत जरूरी है. पार्टी की भी तैयारी व मजबूती उसी के हिसाब से होनी चाहिए, जिससे जनाधार को बढ़ाने में मदद मिले.

वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर गंभीरता जरूरी: मायावती ने कार्यकर्ताओं को चेताया कि 12 राज्यों में चल रहे वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य पर पूरी गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो लाखों लोग अपने वोट के संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे.

महाराष्ट्र में सरकारी नीतियों से गरीब-किसानों को संकट: महाराष्ट्र प्रदेश पार्टी संगठन की समीक्षा के दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार की जातिवादी, द्वेषपूर्ण व धन्नासेठ समर्थक राजनीति के कारण गरीब व किसान परिवारों के साथ-साथ एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की स्थिति में अपेक्षित सुधार तो दूर इन्हें हर प्रकार के भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है.

बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पहले कई राज्यों में और अब बिहार विधानसभा के आमचुनाव के चौंकाने वाले आए परिणामों से सबक सीखने की जरूरत है. जहां सत्ताधारी पार्टियां पहले धनबल व सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से चुनावों को प्रभावित करती थीं, लेकिन अब गवर्नमेंट सरकारी धन के बल पर जनमत को अपने पक्ष में करने का सफल प्रयास कर रही हैं. ऐसे में चुनाव जीतने की चुनौती कई गुना और अधिक बढ़ गई है.

