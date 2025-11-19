ETV Bharat / state

इशारों-इशारों में मायावती का BJP पर हमला; बोलीं- अब सरकारी तंत्र और धनबल से जीता जा रहा चुनाव

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बुधवार को पार्टी के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड इकाइयों की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती और पार्टी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने के सम्बंध में दिए गए पिछले दिशा-निर्देशों पर जमीनी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट ली.

दक्षिण व पश्चिम भारत में बहुजन समाज की स्थिति दयनीय: मायावती ने कहा कि पश्चिम व दक्षिण भारत के इन राज्यों में भी 'बहुजन समाज' के लोगों के हालात बेहतर नहीं हैं. बल्कि उत्तर भारत के खासकर उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे हिन्दी भाषी राज्यों की तरह ही सर्वसमाज के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज के करोड़ों लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति खराब है. इसकी असली वजह शासन-प्रशासन में इनकी उचित व प्रभावी भागीदारी का अभाव है.

आरक्षण पर सामूहिक हमला: बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सबसे पहले आरक्षण के इनके संवैधानिक अधिकार पर सामूहिक तौर पर हमला किया गया और अब आरक्षण केवल नाम मात्र का ही रह गया है. सरकार की तरफ से आरक्षण का बैकलॉग भी नहीं भरा जाता है. आरक्षण का सही व सार्थक लाभ इन वर्गों को अब मिलता हुआ नजर नहीं आता है. इसलिए बहुजन हित के मामलों में सभी विरोधी पार्टियों का रवैया एक जैसा है. वे एक ही थाली के चट्टे-बट्टे ज्यादा हैं.

चुनाव जीतना नया फैशन: मायावती ने कहा कि देश में किसी भी प्रकार से चुनाव जीतना नया फैशन हो गया है. इसीलिए चुनाव में अच्छे प्रदर्शन पर खासा ध्यान देना बहुत जरूरी है. पार्टी की भी तैयारी व मजबूती उसी के हिसाब से होनी चाहिए, जिससे जनाधार को बढ़ाने में मदद मिले.