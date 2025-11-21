ETV Bharat / state

घाघरा घाट-चौकाघाट-बुढ़वल स्टेशन के बीच तीसरी लाइन पर रेलवे कराएगा काम, 9 ट्रेनों का रूट चेंज, 2 निरस्त

लखनऊ: पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोंडा-बुढ़वल खंड पर घाघरा घाट-चौकाघाट-बुढ़वल स्टेशन के बीच (11 किमी.) तीसरी लाइन निर्माण कार्य कराएगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कमीशनिंग के लिए 2 से 5 दिसंबर तक कार्य होगा. 5 दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त निरीक्षण करेंगे. काम पूरा हो जाने पर इन रेल खंडों पर तीसरी लाइन की कमीशनिंग की जा सकेगी और लाइन क्षमता में वृद्धि होगी. जिसके बाद अधिक यात्री और मालगाड़ियां चलाई जा सकेंगी. ट्रेनों की टाइमिंग में सुधार होगा. इन कार्याे के लिए दो ट्रेनें निरस्त की गई हैं. गोंडा स्टेशन पर 9 ट्रेनें नहीं रुकेंगी इनका रूट बदल दिया गया है. 5 ट्रेनें नियंत्रित कर चलाई जाएंगी और 4 ट्रेनें रि-शिड्यूल की जा रही हैं. इन ट्रेनों का निरस्तीकरण- 1. गोंडा से 4 दिसंबर को चलने वाली 55091 गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी गाड़ी और सीतापुर सिटी से 5 दिसम्बर को चलने वाली 55092 सीतापुर सिटी-गोंडा सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी. 2. गोंडा से 5 दिसंबर को चलने वाली 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी और गोरखपुर से 6 दिसम्बर को चलने वाली 55073 गोरखपुर-बढ़नी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.

3. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 3 दिसंबर को चलने वाली 12598 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी गोंडा स्टेशन पर नहीं रुकेगी.



4. अमृतसर से 1 दिसंबर को चलने वाली 15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोज़ा-सीतापुर-बुढ़वल-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी सीतापुर एवं गोंडा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.



5. जम्मूतवी से 3 दिसंबर को चलने वाली 15652 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी गोंडा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.

6. सर. एम. विश्वेश्वरय्या बेंगलुरू से एक दिसम्बर को चलने वाली 06529 सर. एम. विश्वेश्वरय्या बेंगलुरू-गोमतीनगर विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी गोंडा स्टेशन पर नहीं रुकेगी.



7. गोरखपुर से 4 दिसंबर को चलने वाली 15065 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-बस्ती-मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी आनन्द नगर, सिद्धार्थनगर, शोहरतगढ़, बढ़नी, तुलसीपुर, झारखण्डी, बलरामपुर एवं गोंडा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.



8. कटिहार से 3 दिसंबर को चलने वाली 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोण्डा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैण्ट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी गोंडा स्टेशन पर नहीं रुकेगी.



9. पनवेल से 3 दिसंबर को चलने वाली 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर-बस्ती-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी गोंडा, बलरामपुर, झारखण्डी, तुलसीपुर, बढ़नी, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर, आनन्द नगर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.



इन ट्रेनों की रि-शिड्यूलिंग-



1. गुवाहाटी से 3 दिसंबर को चलने वाली 15653 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस गुवाहाटी से 90 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.



2. गोंडा से 2 दिसंबर को चलने वाली 55091 गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी गाड़ी गोंडा से 75 मिनट और तीन दिसम्बर को गोंडा से 105 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.



3. लखनऊ जंक्शन से 4 दिसंबर को चलने वाली 15204 लखनऊ जंक्शन-बरौनी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से 90 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.



4. लखनऊ जंक्शन से 4 दिसंबर को चलने वाली 15032 लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस ऐशबाग जंक्शन से 75 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी. यह गाड़ी 20 नवम्बर से 22 दिसंबर तक ऐशबाग से चलाई जा रही है.



इन ट्रेनों का नियंत्रण-

दरभंगा से 3 दिसंबर को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी मार्ग में 45 मिनट और चार दिसम्बर को 60 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.

बरौनी से 4 दिसंबर को चलने वाली 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी मार्ग में 45 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.

जम्मूतवी से 2 दिसंबर को चलने वाली 15098 जम्मूतवी-भागलपुर एक्सप्रेस उत्तर रेलवे पर 45 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.

ऐशबाग से 4 दिसंबर को चलने वाली 15070 ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस मार्ग में 45 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.

आनन्द विहार टर्मिनस से 4 दिसंबर को चलने वाली 15530 आनन्द विहार टर्मिनस-सहरसा एक्सप्रेस मार्ग में 30 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.



