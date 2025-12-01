ETV Bharat / state

दिल के 61 फीसदी मरीज भूल जाते हैं दवा खाना, 27 हजार लोगों की हेल्थ जांच में चौंकाने वाला खुलासा

यूपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के चिकित्सकों ने किया रिसर्च, 37.6% हाइपरटेंशन के मरीज तंबाकू के भी शौकीन.

Photo Credit; ETV Bharat
गैर संक्रामक रोगों का बढ़ रहा खतरा और स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा प्रभाव. (Photo Credit; ETV Bharat)
लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) समेत देश के कई नामी संस्थानों के चिकित्सकों की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. डॉक्टरों ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 27,045 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया. डायबिटीज, दिल, ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसी जटिल बीमारियों का एनालिसिस किया गया. इसमें पाया कि बड़ी संख्या में दिल समेत इन बीमारियों से पीड़ित लोग सही समय पर दवाइयां नहीं खाते हैं. वे समय से दवा लेना भूल जाते हैं.

लखनऊ के केजीएमयू समेत तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के चिकित्सकों ने महाकुंभ में आए हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की. रक्तचाप, शरीर का वजन, बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) और रैंडम ब्लड शुगर के आंकड़े एकत्रित किए. इसमें 25 प्रतिशत लोग टाइप-2 डायबिटीज व 16 प्रतिशत लोग हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) से ग्रसित पाए गए. खास बात ये है कि 61 प्रतिशत दिल के मरीज ऐसे थे, जो नियमित दवा खाना ही भूल जाते हैं.

डायबिटीज वाले मरीजों में 50% हाइपरटेंशन से भी पीड़ित : KGMU के फिजियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ प्रो. नरसिंह वर्मा ने बताया कि महाकुंभ में यह शोध विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों से आए लोगों पर किया गया है. इस अध्ययन का उद्देश्य लोगों में गैर-संक्रामक रोगों की प्रचलन दर का आकलन करके समझना था कि इन रोगों के उपचार में दवाइयों का अनुपालन किस हद तक हो रहा है. इसमें 5 प्रतिशत लोग हृदय रोग से प्रभावित मिले. कुल 29 प्रतिशत लोग किसी न किसी गैर-संक्रामक रोग से ग्रसित थे. डायबिटीज वाले मरीजों में 50 प्रतिशत हाइपरटेंशन से भी पीड़ित थे.

प्रो. नरसिंह ने बताया कि अध्ययन में ये भी बात सामने आई है कि मरीजों का समय से दवाइयों को न खाना गंभीर चिंता का विषय बन चुका है. डायबिटीज के 28.5, हाइपरटेंशन के 43.6 और दिल के 61.4 प्रतिशत मरीजों ने बताया कि वह अक्सर अपनी दवाइयां खाना भूल जाते हैं. 26.2 प्रतिशत डायबिटीज और 37.6 प्रतिशत हाइपरटेंशन के मरीज तंबाकू का सेवन करने वाले पाए गए.

तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी के चिकित्सकों ने किया शोध : किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रो. नरसिंह वर्मा, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से प्रो. अनुज महेश्वरी, डॉ. अरविंद जे, डॉ. मनोज चौला, डॉ. सुनील गुप्ता, डॉ. प्रह्लाद चौला, डॉ. पुरवी चौला, डॉ. शुभाश्री पाटिल और डॉ. अनीता नांबियार. हिंद मेडिकल कॉलेज से डॉ. राजेश केसरी, रूबी हाल क्लिनिक (पुणे) से डॉ. अमित गुप्ता, डॉ. संजय अग्रवाल. ओस्मानिया मेडिकल कालेज (हैदराबाद) से डॉ. राकेश सहाय, डायबिटीज एंड हार्ट रिसर्च सेंटर (धनबाद) से डॉ. नगेंद्र सिंह, डॉ. बंशी डी. साबू व डॉ. सुबोध जैन शोध में शामिल रहे. इस शोध को डायबिटीज मेडिकल जर्नल ने भी अपनी स्वीकृति दी है.

