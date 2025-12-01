ETV Bharat / state

दिल के 61 फीसदी मरीज भूल जाते हैं दवा खाना, 27 हजार लोगों की हेल्थ जांच में चौंकाने वाला खुलासा

लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) समेत देश के कई नामी संस्थानों के चिकित्सकों की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. डॉक्टरों ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 27,045 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया. डायबिटीज, दिल, ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसी जटिल बीमारियों का एनालिसिस किया गया. इसमें पाया कि बड़ी संख्या में दिल समेत इन बीमारियों से पीड़ित लोग सही समय पर दवाइयां नहीं खाते हैं. वे समय से दवा लेना भूल जाते हैं.

लखनऊ के केजीएमयू समेत तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के चिकित्सकों ने महाकुंभ में आए हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की. रक्तचाप, शरीर का वजन, बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) और रैंडम ब्लड शुगर के आंकड़े एकत्रित किए. इसमें 25 प्रतिशत लोग टाइप-2 डायबिटीज व 16 प्रतिशत लोग हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) से ग्रसित पाए गए. खास बात ये है कि 61 प्रतिशत दिल के मरीज ऐसे थे, जो नियमित दवा खाना ही भूल जाते हैं.

डायबिटीज वाले मरीजों में 50% हाइपरटेंशन से भी पीड़ित : KGMU के फिजियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ प्रो. नरसिंह वर्मा ने बताया कि महाकुंभ में यह शोध विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों से आए लोगों पर किया गया है. इस अध्ययन का उद्देश्य लोगों में गैर-संक्रामक रोगों की प्रचलन दर का आकलन करके समझना था कि इन रोगों के उपचार में दवाइयों का अनुपालन किस हद तक हो रहा है. इसमें 5 प्रतिशत लोग हृदय रोग से प्रभावित मिले. कुल 29 प्रतिशत लोग किसी न किसी गैर-संक्रामक रोग से ग्रसित थे. डायबिटीज वाले मरीजों में 50 प्रतिशत हाइपरटेंशन से भी पीड़ित थे.