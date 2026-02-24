ETV Bharat / state

मरीजों को राहत ; लखनऊ के लोहिया अस्पताल परिसर में बनेगा 510 बेड का रैन बसेरा

लखनऊ: जिले में रोगियों के लिए सरकार रैन बसेरा खोलने जा रही है. अब मराजों को इससे काफी सहूलियत होगी. डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के शहीद पथ स्थित राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु रेफरल चिकित्सालय में रोगियों और उनके परिजनों को ठहरने के लिए काफी परेशान होना पड़ता था. अब उनके लिए समस्याएं जल्द ही दूर होंगी. आज यानी मंगलवार को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रैन बसेरा का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया. साथ ही डायग्नोस्टिक सेवाओं का भी उदघाटन हुआ.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं. रोगियों को उनके घर के निकट इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए नए अस्पताल व मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु रेफरल चिकित्सालय में रोगियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है.

एक ही स्थान पर जांच-इलाज दोनों: ऐसे में रोगियों को उच्च कोटि का इलाज मिल सके, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. अभी तक रेफरल चिकित्सालय के रोगियों को सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउंड जैसी आवश्यक जांचों के लिए अन्य परिसर अथवा दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता था. जिससे इलाज में विलम्ब होता था. डायग्नोस्टिक सुविधाओं को मातृ शिशु चिकित्सालय में बढ़ाया जाएगा, ताकि एक ही स्थान पर रोगियों को इलाज के साथ जांच की सुविधा भी मिल सके.